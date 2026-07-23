Men Hair Care: హెయిర్ ఫాల్ సమస్య చాలామందిని వేధిస్తుంది, ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఇది ఆడ, మగ ఇద్దరిలోనూ కనిపిస్తుంది. కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు, ఇతర కారణాల వల్ల హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. మీరు చేసే తప్పులను తగ్గించుకోవాలి. ఉదాహరణకు, ఎక్కువ కాలం పాటు నూనె పెట్టి వదిలేయడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. MBBS డాక్టర్ అపరాజిత లాంబ ప్రకారం, మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల వర్షాకాలంలో కుదుళ్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల జుట్టు ఆయిలీగా మారి, హెయిర్ ఫాల్ సమస్య కూడా పెరుగుతుంది.
ఈ నూనె వాడకూడదు..
ఇప్పటికే జుట్టు ఆయిలీగా ఉన్నవారు ఆముదం (Castor oil) నూనె వాడకూడదు. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుందని చాలామంది ఉపయోగిస్తుంటారు, కానీ డాక్టర్ లాంబ ప్రకారం ఈ కాస్టర్ ఆయిల్ వల్ల జుట్టు మరింత మాయిశ్చరైపోయి, హెయిర్ ఫాల్ సమస్య వస్తుంది. ఇది మాడుపై సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు జుట్టుకు ఆయిల్ వాడాలనుకుంటే, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు కలిగిన జోజోబా లేదా టీ ట్రీ ఆయిల్ వంటివి వాడాలి, కానీ ఆముదం నూనె వాడకూడదు.
ఎక్కువ నూనె పెట్టకండి..
వర్షాకాలంలో హెయిర్ ఫాల్ సమస్య పెరుగుతుంది కాబట్టి, జుట్టుకు తగినంత నూనె మాత్రమే అప్లై చేయాలి. హెయిర్ ఫాల్ తగ్గించి, జుట్టు బూస్ట్ అవుతుందని చాలామంది ఎక్కువగా నూనె పెడతారు, కానీ డాక్టర్ అపరాజిత లాంబ ప్రకారం ఇది హెయిర్ ఫాల్ను మరింత పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో జుట్టు ఇప్పటికే తడిగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఎక్కువగా ఆయిల్ అప్లై చేస్తే బ్యాక్టీరియా పెరిగి హెయిర్ ఫాల్కు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది.
నూనె పెట్టి వదిలేయకండి...
నూనె పెట్టిన తర్వాత దానిని రోజుల తరబడి వదిలేయడం కూడా జుట్టు రాలిపోవడానికి కారణమవుతుంది. నూనెను జుట్టు అంతా బాగా అప్లై చేసి, సర్క్యులర్ మోషన్లో మసాజ్ చేసిన తర్వాత, ఒక గంట లేదా మూడు గంటల తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. కానీ అదే నూనెను రోజుల తరబడి వదిలేయకండి; దీనివల్ల ఫంగల్ బ్యాక్టీరియా పెరిగి, హెయిర్ ఫాల్ సమస్యతో పాటు దురద కూడా ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది.
స్కాల్ప్ మసాజ్.
స్కాల్ప్ మసాజ్ చేస్తే ఉపశమనం లభిస్తుంది, కానీ అతిగా ఒత్తిడి (pressure) ఇచ్చి జుట్టు కుదుళ్లను డ్యామేజ్ చేయకూడదు. స్కాల్ప్ మసాజ్ చేయడం తప్పు కాదు, కానీ కేవలం సర్క్యులర్ మోషన్లో, ఎక్కువ వత్తిడి లేకుండా మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టు పెరుగుతుంది మరియు హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తగ్గుతుంది.
హెడ్ బాత్ తప్పనిసరి..
జుట్టును శుభ్రం చేసుకోవడం కామన్, కానీ నూనెను పూర్తిగా వదిలేలా హెడ్ బాత్ చేయాలి. లేకపోతే జుట్టు, హెయిర్ ఫోలికల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే షాంపూను కూడా అతిగా వాడకూడదు; మాయిశ్చర్ సరిగ్గా లేకపోతే హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మైల్డ్ షాంపూ వాడాలి.. ఓవర్ వాషింగ్ కూడా మంచిది కాదు. కొంతమంది జుట్టుకు నూనె పెడితేనే జుట్టు పెరుగుతుందని అనుకుంటారు.. కానీ ఇది ఒక అపోహ మాత్రమే. ఆయిల్ జుట్టు పెరుగుదలకు బూస్టింగ్ ఇస్తుంది. మాడుకు సంబంధించిన సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. కానీ కొత్త జుట్టు పెరుగుతుందని చెప్పడానికి ఎలాంటి రుజువు లేదు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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