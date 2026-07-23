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వర్షాకాలంలో తలకు నూనె పెడుతున్నారా? పురుషులు చేసే ఈ చిన్న తప్పులే హెయిర్ ఫాల్‌కు కారణం!

చలికాలంలో హెయిర్ ఫాల్ సమస్య పెరుగుతుంది, ఇది పురుషులకు కూడా వర్తిస్తుంది. ప్రతి ఏటా వచ్చే ఈ చలికాలం మరియు వర్షాకాలంలో సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో జుట్టు కుదుళ్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. కొన్ని రకాల పొరపాట్లు చేయడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్య మరింత ఎక్కువవుతుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 23, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:55 PM IST
వర్షాకాలంలో తలకు నూనె పెడుతున్నారా? పురుషులు చేసే ఈ చిన్న తప్పులే హెయిర్ ఫాల్‌కు కారణం!
Image Credit: Men Hair Care

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వర్షాకాలంలో తలకు నూనె పెడుతున్నారా? పురుషులు చేసే ఈ చిన్న తప్పులే హెయిర్ ఫాల్‌కు కారణం!
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