/Ashwagandha: రోజుకు ఒక చెంచా అశ్వగంధ.. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రీరామరక్ష!

Ashwagandha Benefits: ఆధునిక జీవనశైలితో పాటు పని ఒత్తిడి, సరిగ్గా నిద్రలేని రాత్రులు.. ప్రస్తుతం చాలా మంది ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు.. వీటన్నింటికీ వంటిట్లోనే ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం ఉందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు.. అదే మన పూర్వీకులు కాలం నుంచి వినియోగిస్తున్న అశ్వగంధ.. ఆయుర్వేదంలో దీనిని మూలికల రాజు(King of Herbs)గా కూడా భావిస్తారు. ప్రతిరోజూ కేవలం ఒక చెంచా అశ్వగంధ పొడిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఊహించని ఆరోగ్య మార్పులు వస్తాయని పరిశోధనల్లో సైతం స్పష్టమైంది.
ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు చెక్..
అశ్వగంధ ప్రాథమికంగా ఒక శక్తివంతమైన అడాప్టోజెన్ (Adaptogen)గా పనిచేస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంటే ఇది శరీరం మానసిక, శారీరక ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా చేస్తుంది. శరీరంలో ఒత్తిడిని పెంచే కార్టిసోల్ (Cortisol) అనే హార్మోన్ స్థాయిలను తగ్గించడానికి అశ్వగంధ తిరుగులేని పాత్ర పోషిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. రోజూ క్రమం తప్పకుండా దీనిని తీసుకోవడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ ప్రశాంతంగా మారి.. తీవ్రమైన ఆందోళనతో పాటు డిప్రెషన్ వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
నిద్రలేమి సమస్యకు చెక్..
రాత్రంతా బెడ్పై అటు ఇటు దొర్లుతూ.. నిద్రకోసం చూసేవారికి అశ్వగంధ ఒక వరప్రసాదంగా భావించవచ్చు.. ఇది మనస్సును ప్రశాంత ఉంచి.. సహజమైన, గాఢమైన నిద్ర (Restful Sleep) అందించేందుకు సహాయపడుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని పాలలో పావు లేదా అర చెంచా అశ్వగంధ పొడి కలిపి తాగడం వల్ల నిద్రలేమి (Insomnia) శాశ్వతంగా దూరమవుతుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది..
అశ్వగంధలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు మెదడు కణాలను ఫ్రీ రాడికల్స్ దెబ్బతీయకుండా ఎంతగానో రక్షిస్తాయని ఆయుర్వేద నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రతతో పాటు ఆలోచనా శక్తి గణనీయంగా మెరుగుపడతాయి. అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్స్ వంటి ప్రమాదకరమైన నరాల బలహీనత వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఇది మెదడును రక్షిస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తి..
శరీరంలో రోగనిరోధక కణాల (Immune Cells) క్రియాశీలతను పెంచి.. సీజనల్ వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి అశ్వగంధ ఎంతగానో రక్షిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా నీరసం, అలసటగా అనిపించే వారికి ఇది తక్షణ శక్తి అందించడమే కాకుండా.. శారీరక దృఢత్వాన్ని (Stamina) అందిస్తుంది.. ముఖ్యంగా గేమ్స్ అడేవారికి శారీరక సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు కూడా ఇది ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
పురుషుల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతకు..
మగవారి ఆరోగ్యానికి అశ్వగంధ ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇది శరీరంలో టెస్టోస్టెరాన్ (Testosterone) హార్మోన్ స్థాయిలను సహజంగా ఎంతో సులభంగా పెంచుతుంది.. సంతానలేమి సమస్యలతో బాధపడే పురుషులలో వీర్యకణాల సంఖ్యను, నాణ్యతను పెంచడానికి ఇది అద్భుతంగా సహాయపడుతుందని పలు వైద్య అధ్యయనాలు క్లుప్తంగా తెలిపాయి..
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