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Ashwagandha: రోజుకు ఒక చెంచా అశ్వగంధ.. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రీరామరక్ష!

Ashwagandha Benefits Telugu News: మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిద్రలేమి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? అయితే, అశ్వగంధ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. రోజూ ఒక చెంచా అశ్వగంధ పొడిని తీసుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:21 PM IST
Ashwagandha: రోజుకు ఒక చెంచా అశ్వగంధ.. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రీరామరక్ష!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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