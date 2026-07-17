/కొత్తిమీర కాడలు పారేస్తున్నారా? వంటల్లో ఈ 5 అద్భుతమైన మార్గాల్లో వాడేయండి!

Coriander Stem 5 Uses: తాజా కొత్తిమీర ఉంటే మన భారతీయ వంటలు అదిరిపోవాల్సిందే. కొత్తిమీర వంటకు రుచి, ఆరోగ్యం, దీంతో అలంకరిస్తే డిష్ కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ కొత్తిమీరను పప్పు, కూరలు, చట్నీలో వేసుకుంటారు. అయితే, చాలా వరకు కొత్తిమీర ఆకులు మాత్రమే వాడి, వాటి కాడలను మాత్రం పాడేస్తారు. అయితే, కాస్త తెలివిగా ఆలోచిస్తే ఈ కొత్తిమీర కాడలను మరో 5 విధాలుగా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇది మన వంటకు మంచి అరోమా కూడా అందిస్తుంది. ఇందులో మనకు కావాల్సిన విటమిన్స్, ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. దీంతో మీరు తీసుకునే ఫుడ్ కూడా పోషకాహారంగా మారుతుంది. అందుకే ఇప్పటి నుంచి మీరు కొత్తిమీర కాడలను పొరపాటున కూడా పారేయకండి. వీటిని మన రోజువారీ వంటల్లో ఎలా వినియోగించాలి ఇప్పుడు చూద్దాం.
సూప్లో వేయండి..
కొత్తిమీర ఆకులను తీసివేసిన తర్వాత ముందుగా వాడి కాడలను ఫ్రీజర్లో నిల్వ చేసుకోండి. వీటిని మీకు కావాల్సినప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఈసారి మీరు సూప్ లేదా బ్రొత్ తయారు చేసినప్పుడు ఈ కాడలను శుభ్రం చేసి అందులో యాడ్ చేయండి. ముందుగా వీటిని సన్నగా కట్ చేయండి ఆ తర్వాత కూరగాయలు లేదా చికెన్తో తయారు చేసిన సూప్లో వేసుకోండి. ఇది సూప్కు మంచి గాఢమైన సువాసనను కూడా అందిస్తుంది. రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది. ప్రధానంగా చికెన్ లేదా మటన్ సూప్లో వేసుకుని తాగితే ఆ రుచే వేరు.
గ్రేవీల్లో వేయండి..
సాధారణంగా ప్రతి ఇళ్లలో రోజూ కూరలు తయారు చేసుకుంటాం. అది వెజ్ అయినా నాన్ వెజ్ అయినా.. కొత్తిమీర కాడలు చిన్నగా కట్ చేసి మీరు ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, మసాలాలు వేసే సమయంలో ఈ చిన్న కొత్తిమీర కాడలు కూడా వేయండి. కూర పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత ఇది మృదువుగా మారిపోతుంది. ఇది మీ కూరకు మంచి టేస్ట్ను, అరోమాను అందిస్తుంది.
తాలింపులో తప్పనిసరి..
ఈ కొత్తిమీరను మీరు ఈసారి తాలింపులో వేసి చూడండి. ఇది పప్పు లేదా ఏ కూరగాయ డిష్లో అయితే, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసి వేయండి. తడ్కా తయారీకి ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకుని అందులో ఆయిల్ వేసి ఇంగువ వేయండి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర కాడలు కూడా యాడ్ చేయండి. కొన్ని సెకండ్లపాటు దాన్ని వేయించండి. ఈ మిశ్రమాన్ని మీ కూర లేదా చారుకు తాలింపు మాదిరి వేసుకోండి. ఇది మీ డిష్కు అదనపు రుచిని కూడా అందిస్తుంది.
మ్యారినేషన్లో..
సాధారణంగా బిర్యానీ, పులావ్ ఏది చేసినా ముందుగా మ్యారినేషన్ తప్పనిసరి. మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పెరుగు, మసాలాలు, చికెన్ లేదా పనీర్ వేసినప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ కోసం ఈ కొత్తిమీర కాడలను కూడా మెత్తని పేస్ట్ చేసి వేయండి.ఇది మీ రిసిపీకి లోతైన రుచి కూడా అందిస్తుంది.
డిప్స్లో కూడా వాడొచ్చు..
సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర కాడలను మీరు మంచి ఫ్లేవర్ అందించడానికి డిప్స్లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. పెరుగుతో దీన్ని బ్లెండ్ చేయండి. పనీర్, వెల్లుల్లి లేదా శనగలు వేస్తే రుచికరమైన డిప్ కూడా తయారు అవుతుంది. దీన్ని క్రాకర్స్, చిప్స్ లేదా స్నాక్స్తో కలిపి తీసుకవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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