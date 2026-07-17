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కొత్తిమీర కాడలు పారేస్తున్నారా? వంటల్లో ఈ 5 అద్భుతమైన మార్గాల్లో వాడేయండి!

మన భారతీయ వంటగదిలో కొత్తిమీర కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అందుకే ప్రతి ఇళ్లలో కూడా కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, మీరు కొత్తిమీర వాడి దాని కాడలు పాడేస్తున్నారా? దీంతో ఏ ఉపయోగం ఉండదు అనుకుని పాడేస్తారు. కానీ, కొత్తిమీర కాడలను కూడా మళ్లీ ఉపయోగించవచ్చు. ఓ 5 విధాలుగా వాడితే మీ డిష్‌కు రుచి, ఆరోగ్యం కూడా..

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:36 PM IST
కొత్తిమీర కాడలు పారేస్తున్నారా? వంటల్లో ఈ 5 అద్భుతమైన మార్గాల్లో వాడేయండి!
Image Credit: Coriander Stem 5 Uses

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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