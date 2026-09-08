/వంటగదిలోని ఈ 5 మీ ఆరోగ్యానికి సైలెంట్ పాయిజన్.. వెంటనే వీటిని మార్చేయండి!

Toxic Kitchen Products: కేవలం ఆహారం మాత్రమే కాదు, వంటగదిలో మనం ఉపయోగించే కొన్ని వస్తువులు కూడా మన ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తున్నాయి. మనం నిత్యం వాడే ఈ ఐదు రకాల ఉత్పత్తుల వల్ల ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఉదాహరణకు, మనం పాత్రలు తోమడానికి వాడే స్క్రబ్బర్, స్క్రాచ్ పడిన నాన్-స్టిక్ పాత్రలు కూడా హానికరమే.
కోయిర్ స్క్రబ్బర్ (Coir Scrubber)..
మనం వంటగదిలో వాడే పసుపు రంగు ప్లాస్టిక్ స్క్రబ్బర్లను ఉపయోగించకూడదు. వాటిలో ఉండే చిన్న ప్లాస్టిక్ ముక్కలు ఆహారంలో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీనికి బదులుగా కొబ్బరి పీచుతో చేసిన స్క్రబ్బర్లను వాడటం మంచిది.
చాపింగ్ బోర్డ్ (Chopping Board)..
పోషకాహార నిపుణుల ప్రకారం, చాపింగ్ బోర్డ్ కోసం కేవలం స్టీల్ బోర్డులను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. చెక్క చాపింగ్ బోర్డులను పొరపాటున కూడా వాడకండి. ఎందుకంటే తరచూ కటింగ్ చేయడం వల్ల వాటిపై పడే గీతల్లో బ్యాక్టీరియా చేరుతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా మనం కట్ చేసే ఆహార పదార్థాల ద్వారా మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి వీటిని స్టీల్ చాపింగ్ బోర్డులతో రీప్లేస్ చేయండి.
నాన్-స్టిక్ పాన్ (Non-stick Pan)..
నాన్-స్టిక్ పాన్లపై స్క్రాచెస్ పడినప్పుడు వాటిని అలాగే వాడుతుంటాం. కానీ ఆ పైన ఉండే కోటింగ్ ఊడిపోయి మన ఆహారంలోకి కలిసిపోతుంది. కాబట్టి నాన్-స్టిక్ పాన్లను పక్కన పెట్టి, వాటికి బదులుగా క్యాస్ట్ ఐరన్ (Cast Iron) పాత్రలను మాత్రమే ఉపయోగించండి.
ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ (Plastic Containers)..
కొంతమంది వేడి ఆహారాన్ని నేరుగా ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో వేసి పెడుతుంటారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. మైక్రోవేవ్లో వాడుకోగలిగే పాత్రలను లేదా స్టీల్ పాత్రలను మాత్రమే ఉపయోగించండి. ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను పొరపాటున కూడా వాడకండి.
క్లీనింగ్ ఉత్పత్తులు (Cleaning Products)..
బాత్రూంలో వాడే నీలి రంగు క్లీనర్లను పొరపాటున కూడా కిచెన్ ఉపరితలాల శుభ్రత కోసం వాడకండి. మనం వంటగదిలో ఉంటూ శ్వాస తీసుకుంటాం కాబట్టి, ఆ రసాయనాలను నేరుగా పీల్చాల్సి వస్తుంది. కిచెన్ క్లీనింగ్ కోసం వైట్ వెనిగర్ను మాత్రమే ఉపయోగించి, ఎప్పటికప్పుడు ఉపరితలాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండండి. (Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook