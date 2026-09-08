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వంటగదిలోని ఈ 5 మీ ఆరోగ్యానికి సైలెంట్ పాయిజన్.. వెంటనే వీటిని మార్చేయండి!

మనం వంటగదిలో వాడే ఐదు వస్తువులు అత్యంత విషపూరితమైనవని మీకు తెలుసా? కొన్నిసార్లు మనం గమనించలేము కానీ, మనం వాడే పాత్రలు, కట్ చేసే చాపింగ్ బోర్డులు, క్లీనింగ్ ఉత్పత్తులు కూడా మనకు ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వీటిని ముందుగానే గుర్తించి, ఇతర వస్తువులతో ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చుకోండి. వంటగదిలో మనకు అత్యంత ప్రమాదకరమైన వస్తువులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:30 PM IST
వంటగదిలోని ఈ 5 మీ ఆరోగ్యానికి సైలెంట్ పాయిజన్.. వెంటనే వీటిని మార్చేయండి!
Image Credit: Toxic Kitchen Products:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వంటగదిలోని ఈ 5 మీ ఆరోగ్యానికి సైలెంట్ పాయిజన్.. వెంటనే వీటిని మార్చేయండి!
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