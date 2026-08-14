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80th Independence Day Speech: రోమాలు నిక్కబొడుచుకునే 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ స్పీచ్..

80th Independence Day Speech In Telugu: 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని చాలామంది విద్యార్థులతో పాటు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు స్టేజీలపై స్పీచ్ ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే మీరు కూడా మంచి స్పీచ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 14, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:24 AM IST
80th Independence Day Speech: రోమాలు నిక్కబొడుచుకునే 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ స్పీచ్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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80th Independence Day Speech: రోమాలు నిక్కబొడుచుకునే 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ స్పీచ్..
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