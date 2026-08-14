/80th Independence Day Speech: రోమాలు నిక్కబొడుచుకునే 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ స్పీచ్..

80th Independence Day Speech 2026 In Telugu: ఈ సంవత్సరం మనమంతా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము.. ఈ రోజున ప్రతి గల్లీలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి ఎంతో ఘనంగా స్వాతంత్ర వేడుకలను జరుపుకుంటారు. ఇక పాఠశాలల్లోనైతే చెప్పనక్కర్లేదు.. పిల్లలు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలామంది విద్యార్థులు బహుమతులు పొందేందుకు వేడుకల్లో ప్రత్యేకమైన స్పీచ్ లు కూడా ఇస్తారు. మీరు కూడా దేశభక్తిని పెంపొందించడానికి మంచి స్పీచ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్పీచ్ మీకోసమే..
అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్.. ఎందరో మహానుభావుల త్యాగాల ఫలితమే స్వాతంత్రం.. మరి ఎందరు వీరులు రక్తాన్ని ధారపోసి సాధించిన ఈ స్వాతంత్రమే ఈరోజు మనమంతా అనుభవిస్తున్నాము.. బ్రిటిష్ పాలకుల సంఖ్యల నుంచి దేశానికి విముక్తి కల్పించడం కోసం చాలామంది ఉరికోయ్యాలను నవ్వుతూ ముద్దాడారు.. ముఖ్యంగా భగత్ సింగ్ తో పాటు రాజ్గురు, సుఖ దేవ్ లాంటి ఎంతోమంది తమ ప్రాణాలను లెక్కచేయకుండా స్వాతంత్రం కోసం పోరాడారు.. 80 వ స్వాతంత్ర పర్వదినాన యావత్ దేశం వారికి ఘన నివాళ్లను అర్పిస్తోంది. ఎగురుతున్న మువ్వన్నెల జెండా సాక్షిగా వారి త్యాగాలను ప్రతి ఒక్కరు స్మరించుకుంటున్నారు..
80 ఏళ్ల ప్రగతి ప్రస్థానం...
గడిచిన 8 శతాబ్దాల్లో మన దేశం అనేక రంగాల్లో ఊహించని స్థాయిలో ప్రగతిని సాధిస్తూ అగ్రదేశాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఒకప్పుడు విదేశీ ఆహారం కోసం ఎదురుచూసిన పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు ప్రపంచానికే అన్నం పెట్టే స్థాయికి మన రైతాంగం ఎదిగింది.. అంతరిక్షంలో చంద్రయాన్ లాంటి అద్భుతమైన ప్రయోగాలతో అగ్రరాజ్యాలకు సైతం దీటుగా మన శాస్త్రవేత్తలు సత్తా చాటుతో ముందుకెళ్తున్నారు.. అలాగే ఐటీ రంగంతో పాటు సాంకేతిక వైద్య ఆర్థిక రంగాల్లో భారతదేశం విశ్వ గురువుగా ఎదుగుతూ వస్తోంది..
ఇవే మనం చేరుకోవాల్సిన శిఖరాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి.. కేవలం ఆగస్టు 15న మాత్రమే జెండాను ఎగరవేసి దేశభక్తిని చాటుకోవడం కాదు.. పేదరికంతో పాటు నిరుద్యోగం, అవినీతి లేని నవ సమాజాన్ని నిర్మించుకోవడానికి నేటి యువత తప్పకుండా నడుంబిగించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. చట్టాలను గౌరవించడంతోపాటు తోటి వారికి సహాయం చేయడం, ముఖ్యంగా పర్యావరణాన్ని రక్షించడం కూడా నిజమైన దేశభక్తికి నిదర్శనం అని మనం గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతగానో కనిపిస్తుంది..
భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారత దేశపు అతిపెద్ద బలంగా భావించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది.. కుల మతాలతో పాటు వర్గ ప్రాంతీయ వేదాలను పక్కనపెట్టి మనమంతా భారతీయులం అనే భావనతో దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అవ్వాల్సిన అవసరం యువతకు ఎంతగానో ఉంది.. ప్రాణాలకు తెగించి దేశ సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తున్న వీర జవాన్లకు.. దేశానికి వెన్నుముకగా నిలుస్తున్న ప్రతి ఒక్క రైతుకు ఈ సందర్భంగా సెల్యూట్ చేద్దాం.. రేపటి పౌరులుగా.. బాధ్యతాయుతమైన భారతీయులుగా దేశాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తామని మనమంతా ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం.
భారతీయులందరికీ.. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.. జైహింద్, జై భారత్..
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