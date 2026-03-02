English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AC Power Saving Tips: కరెంట్ బిల్లు తగ్గించే చిట్కాలు..24 గంటలు AC వాడినా ఇబ్బందే లేదు!

Air Conditioner Power Saving Tips: వేసవి కాలంలో ఏసీ వాడకం పెరగడం వల్ల కరెంట్ బిల్లు భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే, రోజులో ఎక్కువ సమయం ఏసీ వాడినా విద్యుత్ బిల్లును గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 2, 2026, 05:02 PM IST

Air Conditioner Power Saving Tips: వేసవి కాలంలో ఏసీ వాడకం పెరగడం వల్ల కరెంట్ బిల్లు భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే, రోజులో ఎక్కువ సమయం ఏసీ వాడినా విద్యుత్ బిల్లును గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు. వేసవి వేడి నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు ఏసీ వాడటం తప్పనిసరి. కానీ బిల్లు భయంతో చాలా మంది ఏసీ వేయడానికి వెనుకాడతారు. ఈ కింది పద్ధతులు పాటిస్తే తక్కువ ఖర్చుతో చల్లదనాన్ని పొందవచ్చు.

1) చాలా మంది ఏసీ ఆన్ చేయగానే 16 లేదా 18 డిగ్రీల వద్ద పెడతారు. దీనివల్ల కంప్రెషర్ ఎక్కువ సేపు పనిచేసి కరెంట్ బిల్లు పెరుగుతుంది. నిపుణుల సూచన ప్రకారం ఏసీని 24°C నుండి 26°C మధ్య ఉంచడం ఉత్తమం. ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏసీ తక్కువ విద్యుత్తును వినియోగించుకుంటుంది.

2) ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు గదిలోని కిటికీలు, తలుపులు సరిగ్గా మూసి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. బయటి వేడి గాలి లోపలికి రాకుండా ఉంటే, గది త్వరగా చల్లబడుతుంది. దీనివల్ల ఏసీ ఎక్కువ సేపు కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు.

3) ఏసీ వేసినప్పుడు తక్కువ స్పీడ్‌లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేయడం వల్ల చల్లని గాలి గది అంతా త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. దీనివల్ల గది మూలమూలలా చల్లదనం అందుతుంది. ఏసీపై భారం తగ్గుతుంది.

4) ఏసీ ఫిల్టర్లలో దుమ్ము చేరితే కూలింగ్ సరిగ్గా రాదు. ఫలితంగా ఏసీ ఎక్కువ కరెంట్‌ను వాడుకుంటుంది.

5) ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఏసీ ఫిల్టర్లను తీసి శుభ్రం చేయడం వల్ల ఏసీ పనితీరు మెరుగుపడటమే కాకుండా కరెంట్ ఆదా అవుతుంది.

చాలా మంది ఏసీని కేవలం రిమోట్‌తో ఆఫ్ చేసి వదిలేస్తారు. కానీ, స్విచ్ బోర్డు వద్ద మెయిన్ బటన్ ఆఫ్ చేయకపోతే కొద్దిపాటి విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి వాడనప్పుడు ప్లగ్ వద్ద ఆఫ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి.

రాత్రి పూట నిద్రపోయేటప్పుడు టైమర్ సెట్ చేసుకోవడం మంచిది. గది చల్లబడిన తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా ఏసీ ఆఫ్ అయ్యేలా చూసుకుంటే అనవసరమైన విద్యుత్ ఖర్చును అరికట్టవచ్చు. కొత్తగా ఏసీ కొనేవారు ఇన్వర్టర్ ఏసీ, 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న మోడళ్లను ఎంచుకోవడం వల్ల కరెంట్ బిల్లును 30% నుండి 40% వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.

