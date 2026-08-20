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AC Side Effects Monsoon: వర్షాకాలంలో కూడా ఏసీ వాడుతున్నారా? అయితే మీరు ఈ సమస్యలు తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టే!

AC Side Effects In Monsoon: ప్రస్తుతం ఎండలు ముగిసి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడు వానలు కురుస్తున్నాయి. అయితే ఇలాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఎయిర్ కండిషనర్ వాడడం వల్ల ఏమైనా అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే అందులో ఏఏ అప్రయోజనాలు చేసుకూరే అవకాశం ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 20, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:49 AM IST
AC Side Effects Monsoon: వర్షాకాలంలో కూడా ఏసీ వాడుతున్నారా? అయితే మీరు ఈ సమస్యలు తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టే!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AC Side Effects Monsoon: వర్షాకాలంలో కూడా ఏసీ వాడుతున్నారా? అయితే మీరు ఈ సమస్యలు తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టే!
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