Weight Loss: జిమ్ చేస్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా? తమన్నా పర్సనల్ ట్రైనర్ చెప్పిన జీవిత సత్యాలు

Tamannaah Personal Trainer: మీరు ప్రతిరోజూ జిమ్కు వెళుతున్నప్పటికీ మీ శరీరంలో ఎటువంటి మార్పు కనిపించకపోతే, తమన్నా భాటియా ఫిట్నెస్ కోచ్ సిద్ధార్థ సింగ్ సహాయపడే సలహాను అందిస్తున్నారు. ఫిట్నెస్ ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకున్న వారికి కూడా కనిపించే ఫలితాలను తీసుకురాగల సాధారణ వ్యూహాలను సింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో పంచుకున్నారు.
వర్కౌట్లు ఎందుకు పని చేయకపోవచ్చు..
చాలా మంది జిమ్కు వెళ్లేవారు సరైన ఫిట్నెస్ పురోగతి సాధించకపోవడానికి గల కారణాన్ని అని సింగ్ చెప్పారు. "ఒకే లాంటి బరువులు రిపీటెడ్గా చేయడం వల్ల మీరు అందులోనే ఇరుక్కుపోయేలా చేస్తుంది" అని ఆయన వివరించారు. ఈ చిన్న తప్పు నెలల తరబడి జిమ్ ప్రయత్నాన్ని ఫలించకుండా చేస్తుంది.
చిట్కా 1: ప్రోగ్రెసివ్ ఓవర్లోడ్
పురోగతికి మొదటి కీలకం, ప్రోగ్రెసివ్ ఓవర్లోడ్ అని సింగ్ చెప్పారు. దీని అర్థం మీరు ఎత్తే బరువును లేదా మీరు చేసే రెప్స్ సంఖ్యను క్రమంగా పెంచడం. మీ దినచర్యకు 2.5 కిలోలు జోడించడం లేదా ఒకటి లేదా రెండు రెప్స్ చేయడం వంటి చిన్న మార్పులు కూడా మీ శరీరంలో కనిపించే మార్పులకు దారితీస్తాయి.
చిట్కా 2: మీ లిఫ్ట్లను ట్రాక్ చేయండి
రెండవ ప్లాన్ ఏంటంటే.. మీ లిఫ్ట్లను ట్రాక్ చేయడం ముఖ్యమైనది. పురోగతిని పర్యవేక్షించడం వల్ల ప్రేరణ లభించడమే కాకుండా, బరువు లేదా పునరావృతాలలో వారపు పెరుగుదలను ప్లాన్ చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుందని సింగ్ నొక్కిచెప్పారు. "మీరు మీ లిఫ్ట్లను ట్రాక్ చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు, పురోగతి రుజువు వాస్తవానికి ప్రేరణను పెంచుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జిమ్ ఔత్సాహికులు చివరకు వారు కోరుకున్న ఫలితాలను చూడటానికి ఈ దశలను తీవ్రంగా తీసుకోవాలని సింగ్ కోరారు. "మీరు ఈ విషయాలను తీవ్రంగా తీసుకొని జిమ్లో కొన్ని తీవ్రమైన ఫలితాలను పొందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని ఆయన తన వీడియోలో ముగించారు.
స్థిరత్వం ముఖ్యం, కానీ సరైన విధానం లేకుండా, సాధారణ జిమ్ సందర్శనలు కూడా ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు. క్రమంగా బరువులు పెంచడం, మీ పనితీరును ట్రాక్ చేయడం వల్ల మీ వ్యాయామాలు మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. అవి మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఫిట్గా ఉండేందుకు ప్రోత్సహిస్తాయి.
మీ పానీయాలను చూడండి: ఆల్కహాల్ స్లోగా కేలరీలను పెంచుతుంది
జాగ్రత్తగా భోజనం, వ్యాయామ ట్రాకింగ్తో కూడా, మద్యం ఫిట్నెస్ లక్ష్యాలను దెబ్బతీస్తుందని చాలా మంది మర్చిపోతారు. పండుగ సీజన్ ప్రారంభమవుతున్నందున, పార్టీలలో కొన్ని పానీయాల నుండి కేలరీల ట్రాక్ను కోల్పోవడం సులభం అని సింగ్ హెచ్చరించాడు. "ఒక మందు పెగ్గులు మీకు తెలియకుండానే వందలాది కేలరీలను చేరవేస్తాయి" అని ఆయన వివరించారు.
సాధారణ పానీయాలలో కేలరీలు
రెండు పింట్ల బీరులో దాదాపు 200 కేలరీలు ఉంటాయని ఆయన అంటున్నారు. విస్కీ, జిన్ లేదా వోడ్కా వంటి స్పిరిట్లు - ఒక్కొక్కటి 30 నుండి 45 మి.లీ. - రెండు సర్వింగ్లకు 200 నుండి 250 కేలరీలను శరీరంలో పెరుగుతాయి. వైన్ కూడా చాలా వెనుకబడి లేదు. రెండు గ్లాసులు ఇదే విధమైన 200–250 కేలరీలను అందిస్తాయి. మితమైన మద్యపానం కూడా మీ రోజువారీ తీసుకోవడంలో ఒక పూట భోజనం చేసిన దానికి సమానం అని ఆయన తెలిపాడు.
