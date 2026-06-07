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Flax Seeds: ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన సూపర్ ఫుడ్.. అవిసె గింజలతో ఆరోగ్యానికి డబుల్ బెనిఫిట్!

Flax Seeds: అవిసె గింజ‌లు.. వీటిని సూప‌ర్ ఫుడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ గింజ‌లు అనేక ర‌కాల పోష‌కాల‌తో నిండి ఉంటాయి. వీటిని తీసుకోవ‌డం వ‌ల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుప‌డడం నుండి ర‌క్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉండ‌డం వరకు 5 రకాల ప్ర‌యోజ‌నాలు శ‌రీరానికి అందుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:30 PM IST
Flax Seeds: ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన సూపర్ ఫుడ్.. అవిసె గింజలతో ఆరోగ్యానికి డబుల్ బెనిఫిట్!
Image Credit: Add Flax Seeds To Your Daily Diet For Heart And Weight Loss (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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