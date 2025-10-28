Almond Oil: ఈ నూనె అప్లై చేస్తే జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్‌ అవుతుంది.. ఊడమన్నా ఊడదు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Almond Oil For Strong Hair: బాదం ఇది ఆరోగ్యకరమైన గింజ. అయితే బాదంతో తయారు చేసిన నూనె జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. హెయిర్ ఫాల్ సమస్యలు తగ్గించి జుట్టుకు సహజంగా మెరుపు అందిస్తుంది. మన హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో బాదం నూనె చేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:59 PM IST

Almond Oil For Strong Hair: బాదం ఒక వరమని చెప్పాలి. దీంతో తయారు చేసిన నూనె జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తుంది. పోషకాల పవర్ హౌస్ కలిగిన బాదం జుట్టును బలంగా మార్చి సహజంగా మెరిసేలా చేస్తుంది. బాదం ఒక వరమని చెప్పాలి. దీంతో తయారు చేసిన నూనె జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తుంది. పోషకాల పవర్ హౌస్ కలిగిన బాదం జుట్టును బలంగా మార్చి సహజంగా మెరిసేలా పని చేస్తుంది. బాదం మన హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

 బాదం నూనె కూడా మన బామ్మల కాలం నాటి నుంచి హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఇది జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తుంది. బాదం నూనె ఒక వరమని చెప్పాలి. ఇది గోల్డెన్ రంగులో కనిపిస్తుంది. అయితే బాదం నూనెలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్ ఇ ఉంటుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కలిగి ఉండటంతోపాటు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ లైనోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది జుట్టుకి మంచి మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది. 

 బాదం నూనెలో మెగ్నీషియం, జింక్‌ కూడా ఉంటుంది. మన జుట్టుకు కావాల్సిన ఖనిజాలు విటమిన్ ఇ, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కలిపి జుట్టుకు మంచి పోషణ అందించి బలంగా మారుస్తుంది. కుదుళ్ల నుంచి మీ జుట్టు బలంగా మారిపోతుందని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

 ఇక ఈ బాదం ఆయిల్ మన హెయిర్‌ కేర్‌ రొటీన్ లో చేర్చడం వల్ల మంచి ఖనిజాలు అందుతాయి .హెయిర్ రూట్స్ నుంచి బలంగా మారిపోతాయి. జుట్టు ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. లోతైన మాయిశ్చర్ కూడా అందించి బాదం జుట్టు హెయిర్ కేర్ రొటీన్ కి మంచి బలం హెయిర్ ఫాలికల్స్ డామేజ్ కాకుండా ఫ్రీజీ హెయిర్ సమస్యకు కూడా ఇది బెస్ట్‌ రెమిడీ అవుతుంది. మీ జుట్టు మృదువుగా మారిపోతుంది. సహజంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తాయి. ఇంకా చుండ్రు సమస్య రాకుండా దురద లేకుండా నివారిస్తుంది.

 బాదం హెయిర్ కేర్ బ్రేకేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు కూడా మంచి బూస్టింగ్ అందిస్తుంది. మీ జుట్టుకు ఎలాంటి ట్రీట్‌మెంట్ లేకుండా మంచి రెమిడీ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరి గుణాలు ఉంటాయి. జుట్టుకు మాయిశ్చరు అందించడం వల్ల చుండ్రు సమస్య కూడా వేధించదు.

Read more: యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గించే పండు.. మూల మూలాల నుంచి నయం చేసే బెస్ట్‌ ఫ్రూట్‌..

Read more:  ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

 

