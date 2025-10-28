Almond Oil: ఈ నూనె అప్లై చేస్తే జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్‌ అవుతుంది.. ఊడమన్నా ఊడదు..

Almond Oil For Strong Hair: బాదం ఒక వరమని చెప్పాలి. దీంతో తయారు చేసిన నూనె జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తుంది. పోషకాల పవర్ హౌస్ కలిగిన బాదం జుట్టును బలంగా మార్చి సహజంగా మెరిసేలా చేస్తుంది. బాదం ఒక వరమని చెప్పాలి. దీంతో తయారు చేసిన నూనె జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తుంది. పోషకాల పవర్ హౌస్ కలిగిన బాదం జుట్టును బలంగా మార్చి సహజంగా మెరిసేలా పని చేస్తుంది. బాదం మన హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బాదం నూనె కూడా మన బామ్మల కాలం నాటి నుంచి హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఇది జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తుంది. బాదం నూనె ఒక వరమని చెప్పాలి. ఇది గోల్డెన్ రంగులో కనిపిస్తుంది. అయితే బాదం నూనెలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్ ఇ ఉంటుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కలిగి ఉండటంతోపాటు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లైనోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది జుట్టుకి మంచి మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది.
బాదం నూనెలో మెగ్నీషియం, జింక్ కూడా ఉంటుంది. మన జుట్టుకు కావాల్సిన ఖనిజాలు విటమిన్ ఇ, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కలిపి జుట్టుకు మంచి పోషణ అందించి బలంగా మారుస్తుంది. కుదుళ్ల నుంచి మీ జుట్టు బలంగా మారిపోతుందని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇక ఈ బాదం ఆయిల్ మన హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చడం వల్ల మంచి ఖనిజాలు అందుతాయి .హెయిర్ రూట్స్ నుంచి బలంగా మారిపోతాయి. జుట్టు ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. లోతైన మాయిశ్చర్ కూడా అందించి బాదం జుట్టు హెయిర్ కేర్ రొటీన్ కి మంచి బలం హెయిర్ ఫాలికల్స్ డామేజ్ కాకుండా ఫ్రీజీ హెయిర్ సమస్యకు కూడా ఇది బెస్ట్ రెమిడీ అవుతుంది. మీ జుట్టు మృదువుగా మారిపోతుంది. సహజంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తాయి. ఇంకా చుండ్రు సమస్య రాకుండా దురద లేకుండా నివారిస్తుంది.
బాదం హెయిర్ కేర్ బ్రేకేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు కూడా మంచి బూస్టింగ్ అందిస్తుంది. మీ జుట్టుకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ లేకుండా మంచి రెమిడీ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరి గుణాలు ఉంటాయి. జుట్టుకు మాయిశ్చరు అందించడం వల్ల చుండ్రు సమస్య కూడా వేధించదు.
Read more: యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించే పండు.. మూల మూలాల నుంచి నయం చేసే బెస్ట్ ఫ్రూట్..
Read more: ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి