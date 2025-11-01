English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Aloevera: కలబంద క్రీమ్‌ ముఖానికి అప్లై చేస్తే.. కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది..

Aloevera Cream: కలబందలో ఆయుర్వేద గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీన్ని జట్టుకు, ఫేస్‌కు అప్లై చేయడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కలబంద చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందించి చర్మం ఎరుపుదనం తగ్గిస్తుంది. అయితే అలోవెరాతో తయారుచేసే క్రీము మెడిసిన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 1, 2025, 02:35 PM IST

Aloevera Cream: కలబందలో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్స్, ఎంజైమ్స్, అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. దీన్ని వారంలో రెండు మూడు సార్లు అప్లై చేయడం వల్ల కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా కాపాడుతాయి, నీటి శాతం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. మంచి మాయిశ్చర్ కూడా అందిస్తుంది. చర్మానికి అందించడం వల్ల దురద సమస్యలు కూడా తగ్గిస్తుంది. హెయిర్ కి అప్లై చేయడం వల్ల చుండ్రు సమస్య నివారిస్తుంది. అయితే ఈ కలబంద క్రీము తయారు చేసే విధానం తెలుసుకుందాం.

 కలబందలో బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇది హానికర కిరణాల నుంచి చర్మాని రక్షిస్తుంది. ఫ్రీ ర్యాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో విటమిన్ ఏ, సీ, ఇ ఉంటుంది. మంచి స్కిన్ టోన్ కూడా అందిస్తుంది. చర్మానికి అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇది చర్మ పై ఉండే మచ్చలు తగ్గిస్తుంది. కలబందతో తయారు చేసిన విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గురి కాకుండా కాపాడుతుంది. 

 కలబంద జోజోబా ఆయిల్ లేదా కొబ్బరి నూనెతో కలిపి ఆ ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు ముఖానికి మసాజ్ చేసి అప్లై చేసి ఉదయం ఫేస్ వాష్ చేయడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అయితే కలబందతో ఈ కొబ్బరి నూనె వేసి కలిపి మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో కూడా నిలువ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

 కలబంద మంచి సన్‌స్క్రీన్‌లా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. స్కిన్ డ్యామేజ్ కాకుండా హానికర సూర్య కిరణాల నుంచి రక్షిస్తుంది. వారంలో రెండు మూడు సార్లు అప్లై చేయడం వల్ల కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా కాపాడుతాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

