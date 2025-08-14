75Th Independence Day Speech: ఈ స్పీచ్ ఇస్తే.. పక్క మీకే గోల్డ్ మెడల్.. అద్భుతమైన 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ప్రసంగం..

75Th Independence Day Speech In Telugu: అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్.. ఈరోజు మనమంతా మన దేశ 79 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం.. ఈ పవిత్రమైన రోజున స్టేజిపై ఉన్న పెద్దలను, మిమ్మల్ని కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.. మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిపెట్టిన మహనీయుల త్యాగాలను పోరాటాలను మనం గుర్తు చేసుకునే రోజు ఇది. కాబట్టి తప్పకుండా వారు ఆ సమయంలో చేసిన ప్రాణ త్యాగాల గురించి గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరికీ ఉంది..
1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన మన భారతదేశ బ్రిటిష్ పాలన నుంచి విముక్తి పొందింది.. మనమంతా అనుభవిస్తున్న స్వాతంత్ర్యం ఒకరోజులో వచ్చింది కాదు.. ఎందరో స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు దీర్ఘకాలం పాటు పోరాటం, త్యాగాల ఫలితంగానే ఇది సాధ్యమైంది. మహాత్మా గాంధీతో పాటు నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, సుభాష్ చంద్రబోస్, భగత్ సింగ్ వంటి ఎందరో గొప్ప నాయకుల పోరాటాలు మనకు స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిపెట్టాయి. వారి ధైర్యంతో పాటు వారి సాహసాలు, దేశభక్తిని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు..
ఈరోజు మనం కేవలం స్వాతంత్ర్యం దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడమే కాదు.. మన దేశం సాధించిన ప్రగతిని కూడా గుర్తు చేసుకోవలసిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. గత 79 సంవత్సరాలలో భారతదేశం ఎన్నో రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది.. వ్యవసాయం, విద్య, వైద్య, పరిశ్రమలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వంటి రంగాల్లో మన దేశం ప్రపంచ దేశాలకు దీటుగా నిలుస్తూ వస్తోంది. అలాగే అంతరిక్షంలో చంద్రయాన్, ఆదిత్య వంటి మన విజయాలు మన శాస్త్రవేత్తల ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలిచాయి.. గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆర్థికంగా కూడా భారతదేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది..
అయితే, భారతదేశం ప్రగతితో పాటు మనం కొన్ని సవాళ్లను కూడా ఎదుర్కొంటున్నాం. మనదేశంలో నిరుద్యోగం, పేదరికం, అసమానతలు, పర్యావరణ కాలుష్యం వంటి సమస్యలను మనం పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. మన దేశం మరింత అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొని ముందుకు తాగాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది.
అలాగే మనం పౌరులుగా మన భారతదేశం పట్ల మన బాధ్యతలను గుర్తుంచుకోవాలి. మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా.. మన పనిని నిజాయితీగా, నిబద్ధతతో చేయాల్సిన అవసరం అందరికీ ఉంది. పారిశుద్ధ్యాన్ని పాటించడం, పర్యావరణాన్ని కాపాడటం, విద్యను ప్రోత్సహించడం, మహిళలను గౌరవించడం వంటివి మన కర్తవ్యాలు. దేశ భవిష్యత్తు మన చేతుల్లోనే ఉంది. యువతరం దేశ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాల్సి ఉంటుంది.. కొత్త ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలతో దేశాన్ని ముందుకు నడిపించాల్సిన బాధ్యత యువతకు 100% ఉంది.
స్వాతంత్ర్యం అనేది కేవలం ఒక రోజు వేడుక మాత్రమే కాదు. ఇది నిరంతరం మన మనసుల్లో నిలిచి ఉండాల్సిన ఒక ప్రత్యేక భావన.. మనమంతా కలిసికట్టుగా.. ఐక్యమత్యంతో ఉంటేనే మన దేశం ప్రపంచంలో గొప్ప శక్తిగా ఎదుగుతుంది. అలాగే వివిధ మతాలు భాషలు సాంస్కృతులు ఉన్నప్పటికీ అందరం భారతీయులం అనే భావనతో ముందుకెళ్లడం వల్ల భారతదేశం ఒక గొప్ప దేశమని ఇతర దేశాలకు చెప్పొచ్చు.. మళ్లీ మన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ.. వారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేద్దాం.. మన దేశం కోసం.. మన భవిష్యత్తు కోసం మరింత మెరుగైన భారతదేశాన్ని నిర్మించుకునే ప్రయత్నం మనమంతా చేద్దాం..
జైహింద్.. జై భారత్..
జై జవాన్.. జై కిసాన్..
