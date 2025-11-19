Arjuna Bark Water: నిద్ర పట్టడం లేదా.. కుంభకర్ణుడిలా బజ్జోవాలంటే పడుకునే ముందు ఇదొక్క గ్లాస్ తాగండి చాలు..!

Arjuna Bark Tea Health Benefits: ప్రాచీన ఆయుర్వేదంలో ఉన్న ఔషధ మొక్కలలో అత్యంత ముఖ్యమైనది అర్జున చెట్టు. ఈ చెట్టు బెరడుతో మనకు అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నిద్ర పట్టకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఈ అర్జున బెరడుతో చేసుకున్న డ్రింక్ తాగితే.. హాయిగా నిద్ర పడుతుంది. అంతేకాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి అర్జున బెరడు ఓ వరం. అయితే దీనిని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల.. చాలా రకాల రోగాల బారి నుండి బయటపడవచ్చు. అలాంటి అర్జున బెరడు గురించి.. దాని వల్ల మనకు కలిగే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అర్జున బెరడు డ్రింక్ తయారుచేసే విధానం..
అర్జున బెరడు డ్రింక్ టీ కోసం 1 టీ స్పూన్ అర్జున బెరడు పొడిని 1.5 గ్లాసుల నీటిలో వేసి సగానికి మరిగే వరకు వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత వడగట్టి కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యాక తాగాలి. ఇలా రోజుకు 1 నుంచి 2 సార్లు తాగవచ్చు. అయితే ఇది తాగే ముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
అర్జున్ బెరడు డ్రింక్తో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..
1.గుండె ఆరోగ్యం
అర్జున బెరడు హార్ట్ టానిక్గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది గుండెపోటు, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, హై బీపీ లాంటి సమస్యల నివారణకు సహాయపడుతుంది. అలాగే గుండె కండరాలను బలపరిచి.. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
2.కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రించడంలో సహాయకారి
అర్జున బెరడు చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని పెంచుతుంది. ఇది గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
3.రక్తపోటు నియంత్రణ
అర్జున బెరడులో సహజంగా బీపీని తక్కువ చేసే గుణం ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే ఫ్లావనాయిడ్లు శిరోజాలపై (blood vessels)మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. దీని వల్ల రక్తపోటు తగ్గుతుంది.
4.శ్వాస సంబంధిత సమస్యలకు ఉపశమనం
అర్జున్ బెరడు దుమ్ము, దగ్గు, ఆస్తమా వంటి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలకు ఉపశమనం ఇస్తుంది. శ్వాసనాళాల్లో వాపును తగ్గించి శ్వాస ప్రక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
5.బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కరుగుదల
ఈ బెరడు లిపిడ్ మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా శరీరంలోకి చేరే చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అందువల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారు దీనిని తీసుకోవచ్చు.
6.మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది
అర్జున్ బెరడు నీరు తాగినప్పుడు నరాలపై శాంతి ప్రభావం చూపుతుంది. దీని వల్ల స్ట్రెస్, టెన్షన్, మానసిక ఆందోళన తగ్గుతాయి.
