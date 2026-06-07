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Brisk Walking: బ్రిస్క్ వాకింగ్ పవర్ ఇదే.. మీ శరీరమే మీకు థ్యాంక్స్ చెబుతుంది!

Brisk Walking: నడక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతిరోజూ కొంతసేపు నడవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా మెదడు పనితీరు కూడా చురుకుగా ఉంటుంది. అలాగే శరీరంలోని ఇతర ముఖ్యమైన అవయవాలు కూడా సక్రమంగా పనిచేయడానికి నడక సహాయపడుతుంది. అయితే సాధారణంగా నడవడం కంటే కొంచెం వేగంగా నడిచే బ్రిస్క్ వాకింగ్ మరిన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:20 PM IST
Brisk Walking: బ్రిస్క్ వాకింగ్ పవర్ ఇదే.. మీ శరీరమే మీకు థ్యాంక్స్ చెబుతుంది!
Image Credit: Amazing Health Benefits Of Doing A Brisk Walking (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Brisk Walking: బ్రిస్క్ వాకింగ్ పవర్ ఇదే.. మీ శరీరమే మీకు థ్యాంక్స్ చెబుతుంది!
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