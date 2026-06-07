/Brisk Walking: బ్రిస్క్ వాకింగ్ పవర్ ఇదే.. మీ శరీరమే మీకు థ్యాంక్స్ చెబుతుంది!

Brisk Walking Benefits: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజూ నడక చాలా అవసరం. ఇది శరీరంలోని ముఖ్యమైన అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. అయితే సాధారణ నడకతో పోలిస్తే బ్రిస్క్ వాకింగ్ మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్రిస్క్ వాకింగ్ అంటే అలసట లేకుండా కొంచెం వేగంగా, నిరంతరంగా నడవడం. ఈ సమయంలో శరీరం చురుకుగా పనిచేస్తుంది. దీంతో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి కండరాలకు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అందుతుంది. అలాగే శరీరంలోని అదనపు కేలరీలు ఖర్చవడంతో బరువు నియంత్రణలో ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. రోజూ కొంతసేపు బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేయడం వల్ల శారీరక దృఢత్వం పెరుగుతుంది. శరీరం మరింత యాక్టివ్ గా మారడంతో పాటు రోజువారీ పనులను కూడా ఉత్సాహంగా చేయగలుగుతారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని కోరుకునే వారికి బ్రిస్క్ వాకింగ్ మంచి అలవాటుగా చెప్పవచ్చు.
బ్రిస్క్ వాకింగ్తో కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే!
1. షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ అవుతాయి
బ్రిస్క్ వాకింగ్ అనేది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ని శరీరం బాగా వినియోగించేలా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా.. ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెరిగేలా చేస్తుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ తగ్గిపోయేలా చేస్తుంది. ఇది డయాబెటిస్ ఉన్నవారికే కాదు, డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
2. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది
సాధారణ నడక కన్నా బ్రిస్క్ వాకింగ్ ద్వారా హృదయానికి మరింత ఆక్సిజన్ అందుతుంది. ఇది రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, హృదయ స్పందన సక్రమంగా ఉంచేలా చేస్తుంది. అలాగే, హై బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. తద్వారా గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి సమస్యల వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
3. బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది
బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేయడం వల్ల క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతాయి. ఇది మెటబాలిజాన్ని పెంచుతుంది. కొవ్వు ఎక్కువగా కరుగుతుంది. కాబట్టి, దీనిని రోజూ 30 నిమిషాల పాటు చేయడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. అలాగే స్థూలకాయం తగ్గుతుంది.
4. మెదడు ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది
బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేసే సమయంలో మెదడులో బ్లడ్ ఫ్లో పెరుగుతుంది. అలాగే, ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్లు (సెరోటొనిన్, ఎండోర్ఫిన్) విడుదలవుతాయి. అలాగే, ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ తగ్గుతాయి. కాబట్టి, దీని వల్ల మానసిక ఉల్లాసం, ఏకాగ్రత, మెమొరీ మెరుగవుతాయి.
5. ముసలితనం నెమ్మదిస్తుంది
బ్రిస్క్ వాకింగ్ ద్వారా కీళ్ళకు సరైన పనితీరు కలుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఎముకలు బలపడతాయి, మజిల్ మాస్ తగ్గకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇది వయస్సు పెరిగే కొద్దీ శరీరం కుంగిపోకుండా, యాక్టీవ్గా ఉండేలా చేస్తుంది.
బ్రిస్క్ వాకింగ్ ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలంటే?
* మార్నింగ్, ఈవెనింగ్ 30 నిమిషాలు చేయాలి
* వారంలో 5 రోజులు మాత్రమే చేయాలి.
* సాధ్యమైనంతవరకు పార్క్, చెట్ల మధ్య నడవాలి
* స్నీకర్స్, సౌకర్యవంతమైన షూస్ వాడాలి.
* మొదట నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేసి, నెమ్మదిగా వేగం పెంచాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి