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Turmeric Milk: టర్మరిక్ మిల్క్ మ్యాజిక్.. ఇలా తాగారంటే మీ శరీరం మీకే థ్యాంక్స్ చెబుతుంది!

Turmeric Milk Benefits: పసుపులో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. సంప్రదాయ వైద్యంలో పసుపు పాలకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. పసుపును పాలల్లో వేసుకొని తాగితే జలుబు నుంచి నిద్ర వరకు చాలా సమస్యలు దూరమవుతాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా  క్రమం తప్పకుండా రోజు పసుపు పాలు తాగితే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 29, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:57 AM IST
Turmeric Milk: టర్మరిక్ మిల్క్ మ్యాజిక్.. ఇలా తాగారంటే మీ శరీరం మీకే థ్యాంక్స్ చెబుతుంది!
Image Credit: Amazing Health Benefits Of Drinking Turmeric Milk (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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టర్మరిక్ మిల్క్ మ్యాజిక్.. ఇలా తాగారంటే మీ శరీరం మీకే థ్యాంక్స్ చెబుతుంది!
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