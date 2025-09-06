Peanuts Health Benefits: పల్లీలలో మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాల పుష్కలంగా ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా పల్లీలు తీసుకోవడం వల్ల మన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు బోలెడు. మన బామ్మల కాలం నాటి నుండి పల్లీలు ఉడికించి తీసుకుంటాం. దీన్ని స్నాక్ లాగా వేయించి కూడా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
బరువు తగ్గుతారు..
పల్లీలను బరువు తగ్గడంలో ఉపయోగించవచ్చు. ఒక గుప్పెడు పల్లీలు తీసుకోవడం వల్ల కడుపునిండిన అనుభూతి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. తద్వారా అతిగా తినకుండా ఉంటారు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ప్రతి వారంలో రెండు సార్లు పల్లీలు తినడం వల్ల ఒబేసిటీకి గురయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. పీనట్ బట్టర్ బ్రెడ్ కలిపి ఉదయం తీసుకుంటే కూడా మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
కొలెస్ట్రాల్కు చెక్..
పల్లీలతో కొలెస్ట్రాల్కు కూడా పెట్టొచ్చు. ఇది గుండె సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. ఇందులో మోనో అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఒలియక్ యాసిడ్ ఉండటం వల్ల మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. ఇవి కరోనరీ డిసీజ్ నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుంది. దీంతో గుండె ప్రమాదం కూడా తగ్గిస్తుంది .
యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు..
పల్లీలు తినడం వల్ల యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు కనిపిస్తాయి. వృద్ధాప్య ఛాయలను ఆలస్యం చేస్తుంది. పల్లీలలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. దీంతో చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి సాగే గుణం కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు ముఖంపై మచ్చలు, గీతలు కూడా తగ్గించేస్తుంది మన రెగ్యులర్ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు అందానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
క్యాన్సర్ నివారిణి..
పల్లిలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. ప్రధానంగా కర్సినోజోనిక్ నైట్రోస్ తగ్గిస్తుంది పల్లీలు. దీనివల్ల కడుపు సంబంధిత క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది.
స్ట్రోక్ తగ్గుతుంది..
పల్లీలు తిన్న వారిలో స్ట్రోక్ ప్రమాదం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని ఉడికించి వేయించి తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలిగిస్తుంది. ఇది రక్తనాళాలను కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఉత్పత్తిని కూడా బూస్టింగ్ ఇస్తుంది. హార్మోన అసమతుల్యతను కూడా చెక్ పెడుతుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంచుతుంది. అందుకే ప్రతిరోజు ఒక గుప్పెడు పల్లీలు తినడం ఆరోగ్యకరం.
డిప్రెషన్ కు చెక్ ..
పల్లీలు స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల మూడ్ స్వింగ్స్ నుంచి కూడా బయటపడతారు. ఇది డిప్రెషన్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. సెరోటినైన్ ఉత్పత్తిని కూడా మెరుగు చేస్తుంది. తద్వారా డిప్రెషన్ బారిన పడకుండా ఉంటారు. ఇందులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో పాటు మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడే గుణాలు ఉంటాయి.
