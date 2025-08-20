English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lemon Leaves: కేవలం నిమ్మకాయలే కాదండోయ్.. వాటి ఆకుల్లోనూ సూపర్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయ్.. మరి అవేంటో తెలుసుకుందామా..!

From Leaf to Life: నిమ్మకాయలు.. మన రోజువారీ జీవితంలో ఏదో ఒక రకంగా ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాం. అయితే నిమ్మకాయలే కాకుండా వాటి ఆకులతోనూ అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని.. మన ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరమని ఆయుర్వేద వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరి నిమ్మ ఆకులతో ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 20, 2025, 11:41 AM IST

Lemon Leaves: కేవలం నిమ్మకాయలే కాదండోయ్.. వాటి ఆకుల్లోనూ సూపర్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయ్.. మరి అవేంటో తెలుసుకుందామా..!

Lemon Leaves Benefits: నిమ్మకాయలు మనకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఇస్తాయని అందరికీ తెలుసు. నిమ్మరసం వంటల్లో ఉపయోగిస్తాం. అలాగే కొందరు దీన్ని నేరుగా తీసుకుంటే.. మరికొందరేమో వెచ్చని నీళ్లలో కలిపి తాగుతారు. ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిమ్మరసం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. పురాతన కాలం నుంచి నిమ్మకాయలను ఆహారంగా, ఔషధంగా వాడుతూనే ఉన్నారు. అనేక సంప్రదాయ వైద్య పద్ధతుల్లో కూడా నిమ్మకాయలు ఉపయోగిస్తారు. అయితే నిమ్మకాయలతో పాటు నిమ్మ ఆకులు కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ ఆకుల్లో ఉన్న ఔషధ గుణాలు మన శరీరంలోని అనేక వ్యాధులను తగ్గించి.. మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. 

లెమన్ లీవ్స్ టీతో ఎంతో లాభం..
నిమ్మ ఆకులను నీటిలో వేసి మరిగించి, ఆ నీటిని వడకట్టి, కొద్దిగా తేనె కలిపి తాగితే అద్భుతమైన ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. రోజుకు రెండు సార్లు ఒక కప్పు మోతాదులో ఈ నీటిని తాగవచ్చు. రోజూ తాగే టీ, కాఫీలకు బదులుగా నిమ్మ ఆకుల టీ తాగితే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ టీలో అల్లం రసం కలిపితే మరింత లాభం కలుగుతుంది. 

స్ట్రెస్, నిద్రలేమికి చెక్ పెట్టొచ్చు..
ఈ నిమ్మ ఆకుల టీ తాగడం వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గుతాయి. మనసు ప్రశాంతంగా మారి, మెదడు రిలాక్స్ అవుతుంది. మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. రాత్రి వేళల్లో బాగా నిద్ర పడుతుంది. నిద్రలేమి సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఈ టీ తాగితే నాడీ వ్యవస్థ ప్రశాంతంగా మారుతుంది. టెన్షన్ తగ్గి, మనసు హాయిగా ఉంటుంది. అలసట, నీరసం కూడా తగ్గిపోతాయి.

గుండెపోటు, క్యాన్సర్ రాకుండా..
నిమ్మ ఆకుల టీ తాగితే జీర్ణక్రియ బాగుపడుతుంది. తిన్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. గ్యాస్, అసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆకలి కూడా పెరుగుతుంది. నిమ్మ ఆకుల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి హాని చేసే ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ నుంచి రక్షణ ఇస్తాయి. కణాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల గుండెపోటు, క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు. 

సీజనల్ వ్యాధులు అంటకుండా..
రోజుకు రెండు సార్లు నిమ్మ ఆకుల టీ తాగితే జలుబు, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులను అడ్డుకోవచ్చు. ఈ ఆకుల్లోని విటమిన్ సి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. దీనివల్ల జ్వరం నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చు.

ఈ నిమ్మ ఆకులను ఎలా వాడాలంటే..
నిమ్మ ఆకులు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తున్నాయి కదా అని ఎలా పడితే అలా వాడకూడదు. వీటిని చెట్టు నుంచి తెంపిన తర్వాత వాటిని బాగా కడగాలి. లేకపోతే ఆకులపై ఉండే కృత్రిమ ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందుల అవశేషాలు శరీరంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. వీలైతే సేంద్రీయ పద్ధతిలో పెంచిన నిమ్మ చెట్ల ఆకులను వాడితే మంచిది. 

ఎవరు వాడకూడదంటే..
కొందరికి సిట్రస్ అలర్జీ ఉంటుంది. అలాంటి వారు నిమ్మ ఆకులను వాడకూడదు. గర్భిణీలు, పాలిచ్చే తల్లులు నిమ్మ ఆకులను ఉపయోగించే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం. 

చర్మ సౌందర్యానికి..
నిమ్మ ఆకులను నీటిలో మరిగించి ఆ నీటిని స్నానానికి ఉపయోగిస్తే శరీరం ఫ్రెష్ గా, హాయిగా ఉంటుంది. చెమట వాసన కూడా రాదు. నిమ్మ ఆకులను పేస్ట్‌లా చేసి, కొద్దిగా తేనె కలిపి ముఖానికి పట్టించి కాసేపు తర్వాత కడిగితే మీ ముఖం మెరుస్తుంది. ఈ నిమ్మ ఆకుల పేస్ట్‌లో పెరుగు కలిపి జుట్టుకు రాస్తే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. అలాగే మీ హెయిర్ కూడా ఒత్తుగా, కాంతివంతంగా పెరుగుతుంది. ఇలా నిమ్మ ఆకులతో ఎన్నో లాభాలను పొందవచ్చు.

