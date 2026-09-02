Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /అమెజాన్ జాబ్ పోయిందని కుంగిపోలేదు.. 6 కోళ్లతో మొదలుపెట్టి బిజినెస్ ఉమన్‌గా మారిన మరియా!

అమెజాన్ జాబ్ పోయిందని కుంగిపోలేదు.. 6 కోళ్లతో మొదలుపెట్టి బిజినెస్ ఉమన్‌గా మారిన మరియా!

Amazon Employee Business Story: అమెజాన్‌లో మార్చి నెలలో జరిగిన లేఆఫ్స్ లో జాబు కోల్పోయిన మరియా అనే ఓ యువతి.. ఇంట్లోనే ఉండి చిన్న కోళ్ల ఫారం ప్రారంభించింది.. అయితే, ఇందులో భాగంగా ఆమె కోళ్లు పెట్టిన గుడ్లను విక్రయిస్తూ.. మంచి బిజినెస్ చేస్తోంది. ఆమె ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న సక్సెస్ జర్నీ అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 02, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:01 PM IST
అమెజాన్ జాబ్ పోయిందని కుంగిపోలేదు.. 6 కోళ్లతో మొదలుపెట్టి బిజినెస్ ఉమన్‌గా మారిన మరియా!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఒకప్పుడు చెత్త ఏరుకునేవారు.. ఇప్పుడు యజమానులు.. 100 మంది మహిళల సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
2
3
4
5