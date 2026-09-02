Woman Entrepreneur Success Story: కార్పొరేట్ ఉద్యోగం.. చేతినిండా భారీ జీతం.. ఉన్నట్టుండి ఆ ఉద్యోగం పోతే బాధ మాటల్లో చెప్పడం చాలా కష్టం.. ఎంతోమంది ఐటీ, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు లేఆఫ్స్ కారణంగా తీవ్ర నిరాశకు గురవుతూ వస్తున్నారు. కానీ ఆ కష్టాన్ని అవకాశంగా మలుచుకుని.. ఒక యువతి తన రాతను తానే మార్చుకుంది.. అమెజాన్ లో ఉద్యోగం కోల్పోయిన మరియా హర్షిత అని యువతి ఏకంగా కోళ్ల ఫారం స్టార్ట్ చేసి.. తన సత్తా ఏంటో చాటుతూ వస్తోంది.. ప్రస్తుతం ఆమెకు సంబంధించిన సక్సెస్ స్టోరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ సక్సెస్ స్టోరీ ఏంటో.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మరియా హర్షిత అమెజాన్ కంపెనీలో ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ విభాగంలో గతంలో పనిచేసేది.. అయితే మార్చి నెలలో అమెజాన్ సంస్థ చేపట్టిన లేఆఫ్స్ లో ఆమె తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయింది. దీంతో ఆమె కెరీర్ ఒక్కసారిగా అయోమయంలో పడిపోయింది.. ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలకు తను హాజరైనప్పటికీ.. సీనియర్లు స్నేహితుల సాయం కోరినప్పటికీ.. ఆమెకు నిరాశే ఎదురయ్యింది.. తనకు డ్రీమ్ కెరీర్ ను ముగిసిపోయిందని ఆమె తీవ్ర ఆవేదనకు కూడా గురైంది..
ఉద్యోగం వెతుక్కోవడంలో విసిగిపోయిన ఆమెకు.. సొంతంగా ఏదైనా మొదలు పెట్టాలని భర్త డేవిడ్ సలహా ఇచ్చాడు.. దాంతో ఇంట్లోనే చిన్న మినీ కోళ్ల ఫారం పెట్టాలనుకున్నారు.. మొదటగా ఆరు కోళ్లను కొనుక్కొచ్చారు.. అవి 6 పెరిగి పెద్దయ్యాక కోడిపుంజులు గా మారాయి.. అయినప్పటికీ ఆమె నిరాశ పడలేదు.. మళ్లీ ప్రయత్నించింది.. ఈసారి పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మంచి గుడ్లను అందించాలని ఉద్దేశంతో పెట్టాలను కొనుక్కొచ్చింది. కొన్నాళ్లకే ఆ కోళ్లు గుడ్లు పెట్టడం ప్రారంభించాయి.. ఇంట్లోకి వాడుకోగా.. మిగిలిన గుడ్లను చుట్టుపక్కల వాళ్లకు అమ్మడం మొదలుపెట్టింది.. అలా మొదలైన చిన్న ప్రయాణం ఇప్పుడు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే వ్యాపారంగా మారిపోయింది..
అందరిలా కేవలం కోళ్లను పెంచడంతోనే ఆమె ఆగిపోలేదు.. తన కార్పొరేట్ నైపుణ్యాలను వినియోగించి పవర్ బి ఐ లాంటి టెక్నాలజీ టూల్స్ను వినియోగించి తన కోళ్ల ఫారానికి సంబంధించిన లెక్కలతో పాటు.. సప్లై, స్టాక్ మెసేజ్లు చేయడం కూడా ప్రారంభించింది.. ఒకప్పుడు ఏసీ గదుల్లో లాప్టాప్ల ముందు కూర్చుని పెద్దపెద్ద మీటింగ్లు పెట్టిన మరియా.. ఇప్పుడు పాములతో పాటు ఎలకల నుంచి తన కోళ్లను కాపాడుకుంటూ తాను నిర్మించుకున్న ఫారంను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తోంది.. తన స్ట్రగుల్స్.. సక్సెస్ జర్నీని మరియా ఇటీవలే ఓ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్లో పంచుకుంది. అది కాస్త వైరల్గా మారింది..
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