Beauty Secret: ఖరీదైన క్రీములు అవసరం లేదు.. మన ఇంట్లోనే ఉన్న ఈ 7 పదార్థాలే నిజమైన బ్యూటీ సీక్రెట్!

Ancient India Beauty Secrets: చర్మం, జుట్టు అందంగా కనిపించడానికి వేలు ఖర్చు పెట్టి బ్యూటీ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తారు. అదే విధంగా బ్యూటీ పార్లర్‌కు వెళ్లినా వేలల్లో డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది. అయితే మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఎన్నో వేల ఏళ్ల నాటి నుంచి బ్యూటీ సీక్రెట్స్ మన వంట గదిలోనే ఉన్నాయి. వాటినే మన పూర్వీకులు వినియోగించారు. తద్వారా వాళ్ల చర్మం, జుట్టు అందంగా ఉండేది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 14, 2026, 05:25 PM IST

Beauty Secret: ఖరీదైన క్రీములు అవసరం లేదు.. మన ఇంట్లోనే ఉన్న ఈ 7 పదార్థాలే నిజమైన బ్యూటీ సీక్రెట్!

Ancient India Beauty Secrets: మీ ఇంటి వంట గదిలోనే ఏడు అద్భుతమైన బ్యూటీ సీక్రెట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును.. మన భారతీయ సంస్కృతిలో కొన్ని వేల ఏళ్లనాటి నుంచి మన భామ్మల కాలం నాటి నుంచి ఉపయోగించిన బ్యూటీ సీక్రెట్స్ వంట గదిలోనే ఉన్నాయి. ఇది మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల చర్మం మెరుస్తుంది, జుట్టు పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలాంటి కెమికల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇవి సులభంగా వాడుకోవచ్చు. అంతేకాదు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాల్సిన పనిలేదు. బ్యూటీ పార్లర్‌కు వెళ్లి క్రీములు కొనుగోలు చేయవలసిన పని కూడా ఉండదు.

 పెరుగు..
 పెరుగు ఒక సహజమైన ఎక్స్‌ఫోలియేటర్‌లా మన ముఖంపై పని చేస్తుంది. సాధారణంగా మనం పెరుగు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా తీసుకుంటాం. ఆరోగ్యకరమైన గట్‌కు ఎంతో ముఖ్యం. అదేవిధంగా చర్మానికి కూడా మంచి పునరుజ్జీవనం అందిస్తుంది. ఇందులో లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఇది మన చర్మానికి మంచి ఎక్స్‌ఫోలియేటర్‌, మాయిశ్చరైజర్‌లా పని చేస్తూ చర్మానికి మంచి కాంతి అందిస్తుంది. ఈ పెరుగును పసుపుతో కలిపి ముఖానికి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకోవడం వల్ల రోజంతటికీ కావలసిన తాజాదనం, మృదుత్వం అందుతుంది.

 గంధం..
 గంధంలో కూడా నయం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. ఇది యాంటీ ట్యాన్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది. ముఖానికి మంచి గ్లో అందిస్తుంది. గంధం, రోజ్ వాటర్ లేదా పాలలో కలిపి మిక్స్ చేసి పేస్ట్ మాదిరి తయారుచేసి ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల ఈవెన్‌ స్కిన్ టోన్ పొందుతారు. ఇది ముఖంపై ఉండే మచ్చలు, గీతలను తొలగిస్తుంది. ఇది చల్లదనాన్ని కూడా అందిస్తుంది. సహజంగా మీ చర్మాన్ని కాంతివంతం చేస్తుంది.

 వేపాకు..
 వేపాకులో కూడా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది యాక్నేకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. వేపాకులను నీళ్లలో కలిపి లేదా పేస్ట్‌ రూపంలో ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల యాక్నే తొలిగిపోతుంది. ఇది పిగ్మెంటేషన్ సమస్యకు మంచి రెమిడీ. అంతేకాదు వేపాకు తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలోపై ఉండే టాక్సిన్స్ కూడా తొలగిపోతాయి. ప్రత్యేకంగా ఆయిల్స్ ఉండేవారు వేపాకుతో తయారుచేసిన ఫేస్ ప్యాక్ ఉపయోగించాలి.

 కొబ్బరి నూనె..
 పురాతన కాలంలో మాయిశ్చరైజర్‌లు వందలు పెట్టి కొనుగోలు చేసేవారు కాదు. కొబ్బరి నూనె మాయిశ్చరైజర్‌లా పని చేసేది. ఇది ఒక మ్యాజిక్.. మన బ్యూటీ రొటీన్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఎంతో లాభం. జుట్టుకు కూడా ఇది మంచి కాంతిని అందిస్తుంది. ప్రతిరోజు చర్మం జుట్టుకి కొబ్బరి నూనె అప్లై చేసేవారు. ఇది లోతైన పోషణ అందిస్తుంది. పొడిబారే సమస్యకు చెక్ పెడుతుంది. కొబ్బరి నూనెను మేకప్ రిమూవర్‌గా కూడా ఉపయోగిస్తారు..

 శనగ పిండి..
 శనగ పిండి కూడా మన భామ్మల కాలం నాటి నుంచి ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఎక్స్‌ఫోలియేషన్‌ గుణాలు ఉంటాయి. దీని బేసన్‌ అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖంపై ఉండే యాక్నే తొలగిస్తుంది. అదనపు నూనెను గ్రహించే గుణం ఇందులో ఉంది. డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ కూడా తొలగించే తత్వం శనగ పిండిలో ఉంది. ఇది మన చర్మానికి మంచి మాయిశ్చర్ కూడా అందిస్తుంది. శనగపిండిని పాలు లేదా పెరుగులో కలిపి ఉదయం స్క్రబ్ మాదిరి ఉపయోగించవచ్చు. కాసేపటి తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటే సహజమైన గ్లో అందుతుంది.

 కలబంద..
 కలబందలో కూడా నయం చేసే లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇది అన్ని రకాల చర్మం వారికి ఉపయోగకరం. ఇది చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. మంట సమస్యను తగ్గిస్తుంది. సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవాళ్లు.. యాక్నే ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్లు కలబంద ఉపయోగించాలి. తాజా కలబంద జెల్ తీసుకొని ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల మంచి పోషణ అందుతుంది.

 రోజ్ వాటర్..
 రోజ్ వాటర్ మన చర్మానికి ఒక వరమని చెప్పవచ్చు. ఇది చల్లదనంతోపాటు నయం చేసే గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. దీని టోనర్లు ఉపయోగించవచ్చు. ఫేస్ మిస్ట్‌లా కూడా వాడతారు. రోజ్ వాటర్ పీహెచ్ స్టాయలను కూడా సమతూలం చేస్తుంది. ఇది చర్మానికి, జుట్టుకు మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ప్రతిరోజు కాస్త రోజ్‌ వాటర్ ముఖానికి ఫేస్ మిస్ట్‌గా ఉపయోగించవచ్చు. మంచి తాజాతనం అందిస్తుంది.

 పసుపు..
 పసుపు ప్రతి వంటగదిలో తప్పకుండా ఉంటుంది. దీన్ని స్కిన్ కేర్‌ రొటీన్‌లో చేర్చుకోవాలి. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. పసుపు చర్మానికి సహజమైన కాంతిని అందిస్తుంది. ఇది యాక్నే తగ్గిస్తుంది. ఒక చిటికెడు పసుపును పెరుగు లేదా తేనెలో వేసి ముఖానికి అప్లై చేయాలి. ఇది కాంతిని మెరుగు చేస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

