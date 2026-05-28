/Anti Ageing Drinks: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ చర్మం ముడతలు రాకుండా తళతళ మెరిసిపోవాలంటే చిట్కా ఇదే!

Anti Ageing Collagen Drinks: 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా చర్మం ముడతలు పడకుండా, సహజమైన కాంతితో యవ్వనంగా మెరవాలనే కోరిక అందరికీ ఉంటుంది. బాహ్య సౌందర్యం అనేది కేవలం పైపూతలతో వచ్చేది కాదు. మనం తీసుకునే ఆహారానికి అది ప్రతిబింబం. కెమికల్స్ ఉన్న కాస్మెటిక్స్ కంటే, మన వంటగదిలోనే లభించే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతో ఇంట్లోనే 'నేచురల్ కొల్లాజెన్ డ్రింక్స్' తయారు చేసుకోవచ్చు. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, చర్మాన్ని నిత్య యవ్వనంగా ఉంచే 5 అద్భుతమైన డ్రింక్స్ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉసిరి, కలబంద జ్యూస్..
ఉసిరికాయలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి అత్యంత కీలకమైన విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. కలబంద చర్మాన్ని లోపలి నుంచి హైడ్రేట్ చేస్తుంది. ఒక గ్లాస్ నీటిలో 2 స్పూన్ల ఉసిరి రసం, 1 స్పూన్ కలబంద గుజ్జు (అలోవెరా జెల్) బాగా కలపాలి. రోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఈ జ్యూస్ తాగడం వల్ల ముఖంపై నల్లటి మచ్చలు తగ్గి, చర్మం ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది.
బీట్రూట్, క్యారెట్ జ్యూస్..
దీనిని చర్మానికి ఒక 'మిరాకిల్ డ్రింక్' అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ ఎ, సి లతో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఒక చిన్న బీట్రూట్, ఒక క్యారెట్, చిన్న అల్లం ముక్క కలిపి మిక్సీ పట్టి రసం తీసుకోవాలి. రుచి కోసం కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకోవచ్చు. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి, చర్మానికి గులాబీ రంగు ఆరోగ్యకరమైన మెరుపును ఇస్తుంది.
సిట్రస్ ఫ్రూట్ జ్యూస్..
నిమ్మ, నారింజ, బత్తాయి వంటి సిట్రస్ పండ్లలో ఉండే విటమిన్ సి.. కొల్లాజెన్ అణువులను బంధించడానికి, చర్మం సాగకుండా గట్టిగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. తాజా ఆరెంజ్ జ్యూస్ లేదా గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం, కొద్దిగా తేనె కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగాలి. ఇది చర్మంపై వయసు రీత్యా వచ్చే ముడతలు, సన్నని గీతలను నిరోధిస్తుంది.
గ్రీన్ టీ..
గ్రీన్ టీలో ఉండే ఈజీసీజీ అనే పవర్ ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్, పాలీఫెనాల్స్ దెబ్బతిన్న చర్మ కణాలను పునరుద్ధరిస్తాయి. రోజుకు రెండు సార్లు చక్కెర లేకుండా వేడి గ్రీన్ టీ తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది శరీరంలోని టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపి చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతుంది. మొటిమలు, జిడ్డును తగ్గించడంతో పాటు సన్ ప్రొటెక్షన్లా పనిచేస్తుంది.
పసుపు కలిపిన పాలు..
ఆయుర్వేదంలో పసుపు పాలను సహజ యాంటీ బయోటిక్గా చెప్తారు. పసుపులో ఉండే 'కర్కుమిన్' చర్మ కణాల ఆక్సీకరణను అరికడుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు ఆర్గానిక్ పసుపు కలిపి తాగాలి. ముఖంపై మచ్చలు తగ్గుతాయి. చర్మ అలర్జీలు నయమవడంతో పాటు మంచి నిద్ర పడుతుంది, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
తప్పక తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, చిట్కాలు..
చర్మం పొడిబారకుండా తేమగా ఉండాలంటే రోజుకు కనీసం 3 నుండి 4 లీటర్ల నీరు తాగాలి. కొల్లాజెన్ పెరగడానికి సోయా, గుడ్లు, పప్పు ధాన్యాలు వంటి ప్రోటీన్ ఆహారాన్ని డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఎండలోకి వెళ్లేటప్పుడు సన్స్క్రీన్ వాడటం లేదా చర్మాన్ని కవర్ చేసుకోవడం మరువకూడదు.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా అలర్జీలు ఉంటే, ఈ సహజ పానీయాలను మీ దినచర్యలో చేర్చుకునే ముందు ఒకసారి వైద్యులను లేదా నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
