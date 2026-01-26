English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  లైఫ్ స్టైల్
  Anti Aging Superfoods: వయసు పెరిగినా యవ్వనంగా ఉండాలంటే..మీ డైట్‌లో ఈ సూపర్ ఫుడ్స్ ఉండేలా చూసుకోండి!

Anti Aging Superfoods: వయసు పెరిగినా యవ్వనంగా ఉండాలంటే..మీ డైట్‌లో ఈ సూపర్ ఫుడ్స్ ఉండేలా చూసుకోండి!

Anti Aging Superfood Diet: వయసు పెరిగినా చర్మం ముడతలు పడకుండా, ముఖంపై సహజమైన కాంతి తగ్గకుండా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే ఆహారమే అత్యంత కీలకం. కొన్ని రకాల 'సూపర్ ఫుడ్స్' వృద్ధాప్య ప్రక్రియను (Aging process) నెమ్మదింపజేసి, మిమ్మల్ని మీ వయసు కంటే యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 26, 2026, 07:56 PM IST

Anti Aging Superfoods: వయసు పెరిగినా యవ్వనంగా ఉండాలంటే..మీ డైట్‌లో ఈ సూపర్ ఫుడ్స్ ఉండేలా చూసుకోండి!

Anti Aging Superfood Diet: వయసు పెరిగినా చర్మం ముడతలు పడకుండా, ముఖంపై సహజమైన కాంతి తగ్గకుండా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే ఆహారమే అత్యంత కీలకం. కొన్ని రకాల 'సూపర్ ఫుడ్స్' వృద్ధాప్య ప్రక్రియను (Aging process) నెమ్మదింపజేసి, మిమ్మల్ని మీ వయసు కంటే యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి. చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా ఉండటానికి ఖరీదైన క్రీముల కంటే, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడమే ఉత్తమ మార్గమని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బెర్రీలు (బ్రైట్ స్కిన్ & షార్ప్ బ్రెయిన్)
స్ట్రాబెర్రీలు, బ్లూబెర్రీలు, రాస్ప్‌బెర్రీలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడి, సహజమైన కాంతిని ఇస్తాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. వీటిని సలాడ్స్ రూపంలో లేదా నేరుగా తీసుకోవచ్చు.

నట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ (గుండె ఆరోగ్యం)
వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే ప్రధాన సమస్య గుండె జబ్బులు. బాదం, వాల్‌నట్స్ వంటివి శరీరానికి మేలు చేసే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులను (Healthy fats) అందిస్తాయి. ఇవి రక్త నాళాలను దృఢంగా ఉంచి.. కొలెస్ట్రాల్, చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. తద్వారా మీరు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటమే కాకుండా యవ్వనంగా కనిపిస్తారు.

చేపలు (ఒమేగా-3 పవర్)
వృద్ధాప్యాన్ని అడ్డుకోవడంలో చేపల పాత్ర అమోఘం. ముఖ్యంగా సాల్మన్, మాకేరెల్ వంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో మంటను (Inflammation) తగ్గించి కీళ్ల నొప్పులను నివారిస్తాయి. చర్మం మృదువుగా ఉండేలా చేస్తాయి. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేయడానికి తోడ్పడతాయి.

యవ్వనంగా కనిపించడం అంటే కేవలం బాహ్య సౌందర్యం మాత్రమే కాదు, లోపలి నుండి ఆరోగ్యంగా ఉండటం కూడా. పైన పేర్కొన్న ఆహార పదార్థాలతో పాటు తగినంత నీరు తాగడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మీరు మీ వయసు కంటే చిన్నవారుగా కనిపిస్తారు.

