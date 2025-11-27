English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Skincare: యాపిల్‌ సైడర్‌ వెనిగర్‌తో అద్భుతాలు.. మీ ముఖం చంద్రబింబమే..!

Apple Cider Vinegar benefits for Skin: యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఇది వంటగదిలో తప్పకుండా ఉంటుంది. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలుతో పాటు వంటింటి పనులు కూడా ఉపయోగిస్తారు. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో పాటు చర్మానికి కూడా మేలు చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. ప్రధానంగా అయితే దీన్ని సలాడ్లో వేసుకుని తీసుకుంటారు. అయితే యాపిల్ సైడర్ వాడటం వల్ల మీ ముఖం చంద్రబింబంలా మెరుస్తుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:34 PM IST

Skincare: యాపిల్‌ సైడర్‌ వెనిగర్‌తో అద్భుతాలు.. మీ ముఖం చంద్రబింబమే..!

 Apple Cider Vinegar Benefits for Skin: సహజంగా మీ ముఖం మెరవాలంటే యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ స్కిన్‌ కేర్‌ రొటీన్ లో చేర్చుకోండి. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఏసీవీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో చర్మానికి మేలు చేసే గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్‌ మన శరీర ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు.. చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని ఫెర్మెంటేషన్ ప్రక్రియలో తయారు చేస్తారు. అయితే మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో కూడా చేర్చుకోవడం వల్ల మంచిది. ఇందులో ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. 

యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల పీహెచ్ స్థాయిలు సమతులన చేస్తుంది. ఇది చర్మానికి సహజంగా ఇది పీహెచ్‌ స్థాయిలను నిర్వహిస్తుంది. తద్వారా ఇది చర్మానికి సాగే గుణం అందించి.. ముఖంపై పీహెచ్ స్థాయిలను నిల్వ చేస్తుంది. ముఖంపై యాక్నే రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. మచ్చలు వాటి తాలూకా మొటిమలు కూడా లేకుండా ఇది చేస్తుంది. 

యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ సహజమైన ఎక్స్‌ఫోలియేషన్‌ కూడా అందిస్తుంది. ఇందులో మాలిక్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి. ఇది సహజమైన ఆల్ఫా హైడ్రాక్సిక్‌, యాసిడ్ కలిగి ఉంటుంది. చర్మం లో డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ తొలగించి ముఖానికి తాజాదనం కూడా అందిస్తుంది. ముఖం మృదువుగా మారిపోతుంది. కొన్ని కారణాల వల్ల మీ ముఖం అంద విహీనంగా మారుతుంది. ఇది జీవం పోస్తుంది. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్‌లో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఇది చర్మంపై వచ్చే దురద, స్కిన్ ఎలర్జీని తగ్గిస్తుంది. ఇది చర్మంపై ఉండే ఎగ్జిమా సమస్యను కూడా తగ్గించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. 

 అంతేకాదు వయసురీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా ముఖంపై రానివ్వదు. ఇది హైపర్ రికమెండేషన్‌కు కూడా మంచి రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు. వయస్సు రీత్యా వచ్చే కొన్ని మచ్చలు, సన్‌ డ్యామేజ్ అయ్యే స్కిన్ కూడా రిపేర్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాదు వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా ముఖంపై రానివ్వదు. ఇది హైపర్ పిగ్మెంటేషన్‌కు కూడా మంచి రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు. వయస్సురీత్యా వచ్చే కొన్ని మచ్చలు, సన్‌ డ్యామేజ్ అయ్యే స్కిన్ కూడా ఇది రిపెయిర్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. ఈవెన్ స్కిన్ టోన్‌ కూడా పొందుతారు. 

యాపిల్‌ సైడర్ వెనిగర్ ముఖంపై ఉండే అదనపు జిడ్డును కూడా తొలగిస్తుంది. ఇది సెబమ్‌ ఉత్పత్తిని నిర్వహిస్తుంది. మీ ముఖం ఆయిల్ తగ్గిపోతుంది. ఇది సహజమైన క్లెన్సర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ నీళ్లలో కలిపి ముఖానికి క్లెన్సర్‌లా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. మీ స్కిన్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఇది కాపాడుతుంది. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్‌ మంచి టోనర్ లా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీన్ని కూడా నీళ్లలో కలిపి మంచి టోనర్లు ఉపయోగించడం వల్ల మీ చర్మం పై వచ్చే మచ్చలు, గీతాలు తొలగిపోతాయి. మంచి హైడ్రేషన్ కూడా మీ చర్మానికి అందిస్తుంది. ఇందులో ముఖాన్ని మెరిపించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. మంచి మాయిశ్చర్ కూడా ఇది అందిస్తుంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

