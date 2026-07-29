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బరువు తగ్గడానికి 'యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్' మంచిదా..? 'నిమ్మకాయ నీళ్లు' మేలా? అసలు నిజం!

చాలామంది ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ (ACV) లేదా లెమన్ వాటర్ తాగితే బరువు తగ్గుతామని అనుకుంటారు.. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇది ఒక ట్రెండ్‌గా మారింది. వీటిలో మన శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసే గుణాలు ఉంటాయి. అయితే ఉదయం పరగడుపున ACV తీసుకోవాలా లేక లెమన్ వాటర్ తీసుకోవాలా? ఏది మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 29, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:57 PM IST
బరువు తగ్గడానికి 'యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్' మంచిదా..? 'నిమ్మకాయ నీళ్లు' మేలా? అసలు నిజం!
Image Credit: ACV vs Lemon Water:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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