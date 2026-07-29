బరువు తగ్గడానికి 'యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్' మంచిదా..? 'నిమ్మకాయ నీళ్లు' మేలా? అసలు నిజం!

ACV vs Lemon Water: బరువు తగ్గడానికి చాలామంది రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు.. అందులో భాగంగా ఉదయం పరగడుపున లెమన్ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరోవైపు, ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్లో కూడా కొవ్వును తగ్గించే గుణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్? దేనిని తీసుకుంటే కొవ్వు త్వరగా కరిగి బరువు తగ్గుతారు? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం. వీటితో పాటు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా తప్పనిసరి. సాధారణంగా మన డైలీ రొటీన్లో పరగడుపున లెమన్ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటాం.
దీనివల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయని ప్రజలు భావిస్తారు. మనం ఉదయం తీసుకునే ఆహారం రోజంతా ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు, బీపీపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ను ఆపిల్స్ను క్రష్ చేసి, ఫెర్మెంటేషన్ పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. ఈ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రక్రియలో షుగర్ ఆల్కహాల్గా మారి, ఆ తర్వాత ఆసిటిక్ యాసిడ్ తయారవుతుంది. ఈ సమ్మేళనమే ACV. చాలామంది రోజుకు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ACVని నీళ్లలో కలిపి ఉదయం పరగడుపున తీసుకుంటారు లేదా సలాడ్ డ్రెస్సింగ్ మరియు మ్యారినేడ్స్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు.
ఇక లెమన్ వాటర్ విషయానికి వస్తే, మనం సహజంగా నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటాం. సాధారణంగా గోరువెచ్చని నీటిలో దీనిని తీసుకుంటారు. ఇందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండటమే కాకుండా, పొటాషియం, ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఉంటాయి. వీటిని పరగడుపున తీసుకోవడం అలవాటుగా ఉంది.
అయితే కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ బరువు నిర్వహణలో సహాయపడుతుంది కానీ, ఇది రాత్రికి రాత్రే మ్యాజిక్ లాగా పనిచేయదు. ఇందులోని ఆసిటిక్ యాసిడ్ కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల అతిగా తినడం తగ్గి క్యాలరీలు తగ్గుతాయి. అలాగే, ACV రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నియంత్రిస్తుంది. అయితే కేవలం ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే ఫ్యాట్ బర్న్ అవ్వదు.. దీనికి సరైన డైట్ మరియు రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా తప్పనిసరి.
కొంతమంది డైల్యూట్ చేసిన ACV తీసుకోవడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉన్నారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీని ప్రభావం క్రమంగా కనిపిస్తుంది; సరైన ఆహారం, వ్యాయామంతో కలిపి తీసుకుంటే, ఒక నెలలో ఒకటి నుంచి మూడు కేజీల వరకు బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
లెమన్ వాటర్తో బరువు తగ్గవచ్చా?
చక్కెరకు ప్రత్యామ్నాయంగా, కేలరీలు లేని డ్రింక్ కావాలనుకుంటే లెమన్ వాటర్ మంచి ఎంపిక. దీనితో పాటు తీపి ఉండే కాఫీ, ప్యాక్ చేసిన డ్రింక్స్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. లెమన్ వాటర్ రోజంతా శరీరానికి కావాల్సిన హైడ్రేషన్ను కూడా అందిస్తుంది. చాలామంది లెమన్ వాటర్ శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుందని అనుకుంటారు, కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. మన శరీరంలోని విష పదార్థాలను (టాక్సిన్స్) ఫిల్టర్ చేసేవి కిడ్నీలు మరియు కాలేయం మాత్రమే. లెమన్ వాటర్ శరీరానికి కావాల్సిన హైడ్రేషన్ను అందిస్తుంది కానీ, టాక్సిన్స్ను బయటికి పంపే డీటాక్సిఫికేషన్ ప్రక్రియను అది నేరుగా చేయదు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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