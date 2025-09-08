English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hair Fall: హెయిర్ ఫాల్ తగ్గాలన్నా.. జుట్టు మెరవాలన్నా ఈ ఆయిల్ రాత్రి ఒక్కసారి రుద్ది చూడండి..

Vitamin E For Shiny Strong Hair: మీ జుట్టు చిట్లిపోయి డ్రై గా కనిపిస్తుందా? అంద విహీనంగా మారిపోయిందా? అయితే జుట్టును ఎలా నిర్వహించాలో తెలియక చాలా గందరగోళంగా ఉందా? జుట్టుకు పోషణ అందించే విటమిన్ ఇ ఆయిల్ అప్లై చేసి చూడండి. దీంతో మీ జుట్టుకు మంచి లుక్‌ కూడా వస్తుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:14 PM IST

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
6
Lunar Eclipse 2025
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
6
Old 50 Note Sell
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
Hair Fall: హెయిర్ ఫాల్ తగ్గాలన్నా.. జుట్టు మెరవాలన్నా ఈ ఆయిల్ రాత్రి ఒక్కసారి రుద్ది చూడండి..

Vitamin E For Shiny Strong Hair: ఖనిజాలు పుష్కలంగా కలిగి ఉన్న విటమిన్ ఇ జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాదు హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తగ్గిపోయి స్ల్పిట్‌ ఎండ్‌ సమస్య కూడా మంచి రెమిడీ అవుతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం విటమిన్ ఇ సప్లిమెంట్స్ ఉపయోగించి మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ఇది ఆక్సిడేటివ్స్ స్ట్రెస్‌ నుంచి బయట పడేసి కుదుళ్లకు రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తుంది. తద్వారా జుట్టు విరిగిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉండదు.

Add Zee News as a Preferred Source

 విటమిన్ ఇ ఆయిల్ నేరుగా జుట్టుకు పెట్టకూడదు. ఈ సప్లిమెంట్‌లలో కొన్ని రకాల నూనెలతో కలిపి పెట్టుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. విటమిన్ ఇ ఆయిల్ జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రేరేపిస్తుంది. రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తుంది. మన హెయిర్ ఫాలికల్స్‌కు మరింత ఆక్సిజన్ అందుతుంది. తద్వారా జుట్టు బలంగా పెద్దగా పెరుగుతుంది. 

 ఈ విటమిన్ ఇ ఆయిల్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. తద్వారా ఇది హెయిర్ ఫాలికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు ఫ్రీ రాడికల్‌ని నివారిస్తుంది. దీంతో జుట్టు మెరుస్తూ బలంగా పెరుగుతుంది. ఆక్సిడేటివ్స్ నుంచి కాపాడే విటమిన్ ఇ ఆయిల్ యూవీ కిరణాల నుంచి కూడా రక్షిస్తుంది. తద్వారా జుట్టు త్వరగా తెల్ల వెంట్రుకలు బారిన పడకుండా ఉంటారు. విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కుదుళ్లకు ఉపశమనం కూడా కల్పిస్తాయి. 

 ఎండాకాలం మీ కుదుళ్లు హైడ్రేషన్ గా ఉండాలంటే కూడా విటమిన్ ఇ ఆయిల్ అప్లై చేయాల్సిందే. తద్వారా మీ జుట్టు వెంట్రుకలు బలంగా పెరుగుతాయి, ఆరోగ్యకరంగా కనిపిస్తాయి. రాను రాను జుట్టు మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ విటమిన్ ఇ ఆయిల్ అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈజీగా అప్లై చేయవచ్చు. ఇది కొబ్బరి నూనెలో యాడ్ చేసి ఉపయోగించాలి. లేకపోతే మీరు వాడే నూనెలో కూడా కలిపి పెట్టుకోవచ్చు. జుట్టుకు మాత్రమే కాదు చర్మానికి కూడా మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. 

 చాలామంది చుండ్రు సమస్యతో బాధపడతారు. విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కొబ్బరి నూనె లేదా జొజోబా ఆయిల్ కలిపి పెట్టడం వల్ల చుండ్రు సమస్య త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఇది ఒక కండిషనర్‌ లాగా పని చేస్తుంది. ఎక్కువ ఎండ వల్ల జుట్టు డ్యామేజ్ అయిన వారికి కూడా ఇది మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. కొన్ని చుక్కల విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కండీషనర్ లో కలిపి అప్లై చేయడం మంచిది. 

 నేరుగా విటమిన్ ఇ ఆయిల్ జుట్టుకు అప్లై చేయకుండా జోజోబా లేదా బాదం లేదా కొబ్బరి నూనెతో కలిపి వాడాలి. కొద్దిగా ఈ నూనెలను వేడి చేసి అందులో విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కలపాలి. దాన్ని జుట్టు అంతటికీ పట్టించి అరగంట తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేయాలి. తద్వారా మీ జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి హైడ్రేషన్ అందుతుంది. రాత్రి అప్లై చేసి ఉదయం తలస్నానం చేసినా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. విటమిన్ ఇ ఉండే షాంపూలు, కండిషనర్లు, హెయిర్ మాస్కులు, సీరమ్స్‌ కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇదీ చదవండి:  ఉడికించిన గుడ్డు vs ఆమ్లెట్‌.. బరువు తగ్గడానికి ఏది తీసుకుంటే మంచిది?

ఇదీ చదవండి: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్‌, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్‌ వైద్యుల సూచన..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vitamin E For HairHair Fall SolutionStrong Hair Tipsshiny hair remedyHair Oil For Hair Growth

Trending News