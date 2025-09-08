Hair Fall: హెయిర్ ఫాల్ తగ్గాలన్నా.. జుట్టు మెరవాలన్నా ఈ ఆయిల్ రాత్రి ఒక్కసారి రుద్ది చూడండి..

Vitamin E For Shiny Strong Hair: ఖనిజాలు పుష్కలంగా కలిగి ఉన్న విటమిన్ ఇ జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాదు హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తగ్గిపోయి స్ల్పిట్ ఎండ్ సమస్య కూడా మంచి రెమిడీ అవుతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం విటమిన్ ఇ సప్లిమెంట్స్ ఉపయోగించి మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ఇది ఆక్సిడేటివ్స్ స్ట్రెస్ నుంచి బయట పడేసి కుదుళ్లకు రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తుంది. తద్వారా జుట్టు విరిగిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉండదు.
విటమిన్ ఇ ఆయిల్ నేరుగా జుట్టుకు పెట్టకూడదు. ఈ సప్లిమెంట్లలో కొన్ని రకాల నూనెలతో కలిపి పెట్టుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. విటమిన్ ఇ ఆయిల్ జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రేరేపిస్తుంది. రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తుంది. మన హెయిర్ ఫాలికల్స్కు మరింత ఆక్సిజన్ అందుతుంది. తద్వారా జుట్టు బలంగా పెద్దగా పెరుగుతుంది.
ఈ విటమిన్ ఇ ఆయిల్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. తద్వారా ఇది హెయిర్ ఫాలికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు ఫ్రీ రాడికల్ని నివారిస్తుంది. దీంతో జుట్టు మెరుస్తూ బలంగా పెరుగుతుంది. ఆక్సిడేటివ్స్ నుంచి కాపాడే విటమిన్ ఇ ఆయిల్ యూవీ కిరణాల నుంచి కూడా రక్షిస్తుంది. తద్వారా జుట్టు త్వరగా తెల్ల వెంట్రుకలు బారిన పడకుండా ఉంటారు. విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కుదుళ్లకు ఉపశమనం కూడా కల్పిస్తాయి.
ఎండాకాలం మీ కుదుళ్లు హైడ్రేషన్ గా ఉండాలంటే కూడా విటమిన్ ఇ ఆయిల్ అప్లై చేయాల్సిందే. తద్వారా మీ జుట్టు వెంట్రుకలు బలంగా పెరుగుతాయి, ఆరోగ్యకరంగా కనిపిస్తాయి. రాను రాను జుట్టు మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ విటమిన్ ఇ ఆయిల్ అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈజీగా అప్లై చేయవచ్చు. ఇది కొబ్బరి నూనెలో యాడ్ చేసి ఉపయోగించాలి. లేకపోతే మీరు వాడే నూనెలో కూడా కలిపి పెట్టుకోవచ్చు. జుట్టుకు మాత్రమే కాదు చర్మానికి కూడా మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది.
చాలామంది చుండ్రు సమస్యతో బాధపడతారు. విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కొబ్బరి నూనె లేదా జొజోబా ఆయిల్ కలిపి పెట్టడం వల్ల చుండ్రు సమస్య త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఇది ఒక కండిషనర్ లాగా పని చేస్తుంది. ఎక్కువ ఎండ వల్ల జుట్టు డ్యామేజ్ అయిన వారికి కూడా ఇది మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. కొన్ని చుక్కల విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కండీషనర్ లో కలిపి అప్లై చేయడం మంచిది.
నేరుగా విటమిన్ ఇ ఆయిల్ జుట్టుకు అప్లై చేయకుండా జోజోబా లేదా బాదం లేదా కొబ్బరి నూనెతో కలిపి వాడాలి. కొద్దిగా ఈ నూనెలను వేడి చేసి అందులో విటమిన్ ఇ ఆయిల్ కలపాలి. దాన్ని జుట్టు అంతటికీ పట్టించి అరగంట తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేయాలి. తద్వారా మీ జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి హైడ్రేషన్ అందుతుంది. రాత్రి అప్లై చేసి ఉదయం తలస్నానం చేసినా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. విటమిన్ ఇ ఉండే షాంపూలు, కండిషనర్లు, హెయిర్ మాస్కులు, సీరమ్స్ కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
