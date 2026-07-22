/బంగాళాదుంపలు పచ్చగా మారాయా? తింటే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి!

Green Potatoes: బంగాళదుంపలతో రకరకాల కూరలు, సమోసాల వంటి వంటకాలు తయారు చేస్తారు. భారతీయ వంటగదిలో ఉల్లిపాయలతో పాటు బంగాళదుంపలను కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. మీరు కర్రీ లేదా పరాటా తయారు చేయాల్సి వచ్చినా బంగాళదుంపలు అవసరమవుతాయి. అయితే వీటిని ఎక్కువ కాలం ఇంట్లో నిల్వ ఉంచినప్పుడు మొలకలు వస్తాయి. వీటిని వాడటం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతుంటారు. మార్కెట్లో కొనేటప్పుడు కూడా కొన్ని బంగాళదుంపలపై పచ్చని మచ్చలు కనిపిస్తాయి, అటువంటప్పుడు వాటిని కొంటే ఏమవుతుంది?
బంగాళదుంపపై ఆకుపచ్చ మచ్చలు కనిపిస్తే అది కేవలం రంగు మారడం మాత్రమే కాదు, అది లోపలి రసాయన మార్పుల వల్ల జరుగుతుందని గుర్తించాలి. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఎక్కువ ఆకుపచ్చ మచ్చలు ఉన్న బంగాళదుంపలు ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఈ మచ్చలు ఎందుకు వస్తాయనేది చాలామందిలో సందేహం. అవి సరిగా మాగలేదేమో అని కొందరు అనుకుంటారు..కానీ అసలు కారణం వేరు.
బంగాళదుంపలు ఆకుపచ్చగా ఎందుకు మారుతాయి?
బంగాళదుంపలపై కనిపించే ఆకుపచ్చ మచ్చలకు సూర్యరశ్మి లేదా కృత్రిమ కాంతి కారణం కావచ్చు. క్లోరోఫిల్ వల్ల మాత్రమే కాదు.. ఇలా మచ్చలు వస్తే ఆ బంగాళదుంపలో 'సోలానిన్' (Solanine) అనే పదార్థం అధికంగా ఉందని అర్థం. ఇది సహజంగానే ఒక విషపూరిత సమ్మేళనం. సోలానిన్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటే అది నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపి, వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
ఆకుపచ్చ మచ్చలు ఉన్న బంగాళదుంపలు తినవచ్చా?
మరి ఇలాంటి మచ్చలు ఉన్న బంగాళదుంపలను కొనుగోలు చేయవచ్చా? కేవలం కొద్దిపాటి మచ్చలు ఉంటే ఆ భాగాన్ని తీసివేసి మిగిలినది తినవచ్చా? తొక్క తీసేస్తే సమస్య పోతుందా అని చాలామంది ఆలోచిస్తుంటారు. ఒకవేళ బంగాళదుంప లోపలి వరకు ఆకుపచ్చగా ఉంటే, దాని రుచి చేదుగా ఉండటమే కాకుండా వింత వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే అటువంటి బంగాళదుంపలను వాడకపోవడమే మంచిది. బంగాళదుంపలు ఇలా ఆకుపచ్చగా మారితే పొరపాటున కూడా తినవద్దని అమెరికన్ టాక్సిన్ సెంటర్లు సూచిస్తున్నాయి.
ఉడికించడం వల్ల విషపూరిత పదార్థం తగ్గుతుందా?
బంగాళదుంపలను ఉడికించడం వల్ల అందులోని విషం తగ్గిపోతుందని అనుకుంటారు. కానీ, సాధారణ వంట ఉష్ణోగ్రత వద్ద సోలానిన్ నశించదు. అంటే బంగాళదుంపలను కేవలం వేయించినా లేదా ఉడికించినా, బేక్ చేసినా కూడా ఆ టాక్సిన్స్ పూర్తిగా పోవు.. వాటి స్థాయిలు అలాగే ఉంటాయి.
బంగాళదుంపలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండాలంటే?
బంగాళదుంపలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండాలంటే వాటిని ఫ్రిజ్లో పెట్టకూడదు. సాధారణంగా చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో, నేరుగా సూర్యరశ్మి పడకుండా నిల్వ చేయాలి. గాలి తగిలేలా రంధ్రాలు ఉన్న కంటైనర్లు లేదా సంచుల వంటి వాటిలో ఉంచడం మంచిది. ఫ్రిజ్లో పెడితే అవి త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే, వీటిని ఉల్లిపాయలతో కలిపి ఒకే బుట్టలో ఉంచకండి.
బంగాళదుంపలను నిల్వ చేసేటప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి. అవి తాజాగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వంటల్లో ఉపయోగించండి.
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