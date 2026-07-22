Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /బంగాళాదుంపలు పచ్చగా మారాయా? తింటే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి!

బంగాళాదుంపలు పచ్చగా మారాయా? తింటే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి!

మన దేశీయ వంటకాల్లో బంగాళదుంపకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వీటితో అనేక రకాల వంటకాలు, స్నాక్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, కొన్ని బంగాళదుంపలు పచ్చగా మారడం లేదా మొలకలు రావడం వంటివి గమనిస్తుంటాము. మొలకలు వచ్చిన బంగాళదుంపలను తినకూడదని సాధారణంగా చెబుతుంటారు. మరి అక్కడక్కడ పచ్చని మచ్చలు ఉన్న బంగాళదుంపలను తినవచ్చా? ఒకవేళ తింటే ఏమవుతుందో వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 22, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:12 PM IST
బంగాళాదుంపలు పచ్చగా మారాయా? తింటే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి!
Image Credit: Green Potatoes

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anantnag terror attack: జమ్ముకశ్మీర్ లోని అనంత్ నాగ్‌లో ఉగ్రదాడి.. కానిస్టేబుల్ మృతి.. హై అలర్ట్ ప్రకటన..
Anantnag terror attack0 min ago
2
Malla Reddy10 min ago
3
are green potatoes safe to eat20 min ago
4
Janagagarana yatra30 min ago
5
NEET Paper Leak32 min ago