English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Ash Gourd Vastu: ఇంటికి దిష్టి గుమ్మడికాయ కడుతున్నారా? తాతల కాలం నాటి నుంచి వస్తున్న నియమాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Ash Gourd Vastu: ఇంటికి దిష్టి గుమ్మడికాయ కడుతున్నారా? తాతల కాలం నాటి నుంచి వస్తున్న నియమాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Ash Gourd Evil Eye: ఇళ్లు, వ్యాపార ప్రాంగణాలను తెరిచేటప్పుడు దుష్టశక్తులను పారద్రోలడానికి గుమ్మడికాయలను కట్టడం మన సంప్రదాయం. దుష్ట దృష్టిని నివారించడానికి, అడ్డంకులను తొలగించడానికి దీనిని కట్టారు. అయితే, ఈ ఆచారాన్ని అనుసరించే ముందు, తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

Guru Mahardasha 2026: త్వరలో అత్యంత అరుదైన గురు మహర్ధశ.. కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశుల ఇవే..
7
Guru Gochar Phalalu 2026
Guru Mahardasha 2026: త్వరలో అత్యంత అరుదైన గురు మహర్ధశ.. కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశుల ఇవే..
Prabhas: ప్రభాస్ కనీసం నన్ను గుర్తు కూడా పట్టలేదు.. పదిసార్లు సారీ చెప్పాడు.. ఫౌజీ గురించి రాహుల్ రవీంద్రన్..
5
Prabhas Fauji
Prabhas: ప్రభాస్ కనీసం నన్ను గుర్తు కూడా పట్టలేదు.. పదిసార్లు సారీ చెప్పాడు.. ఫౌజీ గురించి రాహుల్ రవీంద్రన్..
Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?
5
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda
Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?
8th Pay Commission Updates: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు ఎలా పెంచుతారు..? ఈ ఐదు విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Updates: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు ఎలా పెంచుతారు..? ఈ ఐదు విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి..!
Ash Gourd Vastu: ఇంటికి దిష్టి గుమ్మడికాయ కడుతున్నారా? తాతల కాలం నాటి నుంచి వస్తున్న నియమాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Ash Gourd Evil Eye: ఇళ్లు, వ్యాపార ప్రాంగణాలను తెరిచేటప్పుడు దుష్టశక్తులను పారద్రోలడానికి గుమ్మడికాయలను కట్టడం మన సంప్రదాయం. దుష్ట దృష్టిని నివారించడానికి, అడ్డంకులను తొలగించడానికి దీనిని కట్టారు. అయితే, ఈ ఆచారాన్ని అనుసరించే ముందు, తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.    

Add Zee News as a Preferred Source

గుమ్మడికాయలు రెండు రకాలు. ఒకటి కూరలకు ఉపయోగిస్తారు. మరొకటి బూడిద రంగు గుమ్మడికాయ. దీన్ని వడియాలు లేదా దిష్టికి వాడతారు. ప్రతి ఇంటికి ఎదురుగా ఈ బూడిద గుమ్మడికాయను వేలాడదీస్తే ఎలాంటి చెడు దృష్టి ఇంటిపై పడదని వాస్తు శాస్త్రం నమ్ముతుంది. అయితే అలాంటి దిష్టి గుమ్మడికాయను కట్టేముందు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. 

జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. దిష్టి కోసం వేలాడదీసే బూడిద గుమ్మడికాయను నీటితో కడగకూడదు. చాలా మంది దానిపై పేరుకుపోయిన బూడిదను శుభ్రం చేయాలని అనుకుంటారు. కానీ అలా చేయడం వల్ల దాని శక్తి తగ్గుతుంది. నీటితో కడగకుండానే దానికి పసుపు పూసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. ఈ గుమ్మడికాయను తొడిమ దగ్గర పట్టుకోవాలి. మార్కెట్ నుండి గుమ్మడికాయను తెచ్చేటప్పుడు, దానిని తలక్రిందులుగా పట్టుకోకూడదు. దానిని నిటారుగా పట్టుకుంటేనే దాని శక్తి నశించదు.

ఈ దిష్టి గుమ్మడికాయను అమావాస్య రోజున సూర్యోదయానికి ముందు ఇంటికి కట్టడం ఉత్తమం. ఇది దుష్టశక్తులను దూరం చేయడమే కాకుండా.. శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని వారు నమ్ముతారు.  అమావాస్య రోజున సాధ్యం కాకపోతే, బుధవారం లేదా శనివారం సూర్యోదయానికి ముందు కట్టవచ్చు.

సూర్యోదయానికి ముందు చేస్తే, మీకు ప్రత్యేక ఫలితాలు లభిస్తాయి. సూర్యోదయం తర్వాత చేస్తే, మీకు సాధారణ ఫలితాలు లభిస్తాయి. సూర్యాస్తమయం తర్వాత కట్టడం ప్రభావవంతంగా ఉండదు. గుమ్మడికాయను కట్టడం చాలా సులభం. గుమ్మడికాయను ఒక ప్లేట్‌లో ఉంచండి. దానికి పసుపు రాసి కుంకుమ చుక్కలు వేయండి. దానిని ఒక బుట్టలో వేసి ఇంటి ముందు వేలాడదీయాలి. ఈ నియమాలను పాటించడం ద్వారా సరైన సమయంలో గుమ్మడికాయను కట్టడం ద్వారా, మీరు దుష్టశక్తుల ప్రభావాలను వదిలించుకోవచ్చు.

Also Read: Snake Repellent: ఈ చెట్టు కొమ్మని ఇంటికి కడితే పాములు పారిపోతాయి..పాముల పాలిట యమరాజు ఈ మొక్కలు!

Also Read: Girls Behaviour: అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో ఏం చేస్తారో తెలుసా? గూగుల్ హిస్టరీ చూస్తే మోతమోగిపోవాల్సిందే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Ash GourdIndian Traditionsvastu shastraNegative EnergyHouse Protection

Trending News