Health Tips: అలర్ట్.. మధ్యాహ్నం తిన్న తర్వాత ఇలా అస్సలు చేయకండి.. చాలా మంది చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ ఇవే..!

Post Lunch Mistakes: మనం రోజంతా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే.. మన శరీరానికి ఆహారం అనేది చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఆఫ్టర్‌నూన్ లంచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మన హెల్త్ విషయంలో మెయిన్ రోల్ పోషిస్తుంది. అయితే మధ్యాహ్నం తిన్న తర్వాత మనం చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్లు.. మన హెల్త్‌పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. మరి ఆ పొరపాట్లు ఏంటి..? వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 24, 2025, 03:55 PM IST

5 Things You Should Never Do After Lunch: మన శరీరానికి శక్తిని అందించడం కోసం భోజనం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి పూట ఎంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే అంత మంచిది. అందులోనూ మరీ ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న భోజనం చాలా ప్రధానమైనది. ఇది మన ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, మనం సాధారణంగా చేసే కొన్ని తప్పుల వలన ఫుడ్ బెనిఫిట్స్.. శరీరానికి అందకుండా పోయే ఆవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న భోజనం చేశాక మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి.  

1. వెంటనే నిద్రపోవడం 
భోజనం చేసిన వెంటనే చాలా మంది నిద్రకు ఉపక్రమిస్తారు. అలా తిన్న వెంటనే నిద్రపోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణం కాదు. దీనివల్ల గ్యాస్, అజీర్తి, కడుపులో మంట వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. భోజనం చేసిన తరువాత కనీసం 30 నిమిషాల వ్యవధి తరువాత నిద్రపోవడం మంచి అలవాటు.

2. వెంటనే స్నానం చేయడం
చాలా మందికి తిన్న వెంటనే స్నానం చేసే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ, ఇలా భోజనం చేసిన వెంటనే స్నానం చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ జీర్ణక్రియ వైపు కాకుండా చర్మం వైపు మళ్లుతుంది. ఫలితంగా ఆహారం జీర్ణం కాదు. దీనివల్ల కూడా అజీర్తి, అలసట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి, భోజనం చేసిన కనీసం గంట తర్వాత స్నానం చేయడం మంచిది.

3. వెంటనే వాక్ చేయడం
తిన్న తరువాత నడవాలని చాలా మంది వెంటనే నడవడం మొదలుపెడతారు. కానీ ఆ సమయంలో ఎక్కువగా నడిస్తే.. జీర్ణక్రియపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, తిన్నాక 20 నుంచి 30 నిమిషాల తరువాత మాత్రమే నడవాలి. తేలికగా నడవడం అనేది జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది కానీ తిన్న వెంటనే నడవకూడదు.

4. స్మోక్ చేయడం
కొంతమంది భోజనం చేసిన వెంటనే సిగరెట్ తాగుతారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. తిన్న తరువాత సిగరెట్ తాగడం వల్ల నోటి క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, జీర్ణ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం తరువాత శరీర భాగాలు జీర్ణక్రియపై కేంద్రీకృతమవుతాయి. అలాంటి సమయంలో సిగరెట్ తాగడం అనేది ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం.

5. కూల్ వాటర్, ఫ్రూట్ జ్యూస్‌లు తాగడం 
భోజనం చేసిన వెంటనే చల్లటి నీరు లేదా ఫ్రూట్ జ్యూస్‌లు తాగడం మంచిది కాదు. ఇవి జీర్ణక్రియను దెబ్బతీస్తాయి. అజీర్తి, గ్యాస్, అలసట వంటి సమస్యలకు ఇది కారణం అవుతుంది. చల్లటి పదార్థాలు జీర్ణశక్తిని మందగింపజేస్తాయి. తిన్నాక కనీసం 30 నిమిషాల తరువాతే జ్యూసెస్ లేదా చల్లటి నీరు తీసుకోవాలి. సాధారణంగా మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మధ్యాహ్న భోజనం తరువాత ఈ అలవాట్లను మార్చుకుంటే ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు.

