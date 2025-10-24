Health Tips: అలర్ట్.. మధ్యాహ్నం తిన్న తర్వాత ఇలా అస్సలు చేయకండి.. చాలా మంది చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ ఇవే..!

5 Things You Should Never Do After Lunch: మన శరీరానికి శక్తిని అందించడం కోసం భోజనం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి పూట ఎంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే అంత మంచిది. అందులోనూ మరీ ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న భోజనం చాలా ప్రధానమైనది. ఇది మన ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, మనం సాధారణంగా చేసే కొన్ని తప్పుల వలన ఫుడ్ బెనిఫిట్స్.. శరీరానికి అందకుండా పోయే ఆవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న భోజనం చేశాక మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి.
1. వెంటనే నిద్రపోవడం
భోజనం చేసిన వెంటనే చాలా మంది నిద్రకు ఉపక్రమిస్తారు. అలా తిన్న వెంటనే నిద్రపోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణం కాదు. దీనివల్ల గ్యాస్, అజీర్తి, కడుపులో మంట వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. భోజనం చేసిన తరువాత కనీసం 30 నిమిషాల వ్యవధి తరువాత నిద్రపోవడం మంచి అలవాటు.
2. వెంటనే స్నానం చేయడం
చాలా మందికి తిన్న వెంటనే స్నానం చేసే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ, ఇలా భోజనం చేసిన వెంటనే స్నానం చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ జీర్ణక్రియ వైపు కాకుండా చర్మం వైపు మళ్లుతుంది. ఫలితంగా ఆహారం జీర్ణం కాదు. దీనివల్ల కూడా అజీర్తి, అలసట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి, భోజనం చేసిన కనీసం గంట తర్వాత స్నానం చేయడం మంచిది.
3. వెంటనే వాక్ చేయడం
తిన్న తరువాత నడవాలని చాలా మంది వెంటనే నడవడం మొదలుపెడతారు. కానీ ఆ సమయంలో ఎక్కువగా నడిస్తే.. జీర్ణక్రియపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, తిన్నాక 20 నుంచి 30 నిమిషాల తరువాత మాత్రమే నడవాలి. తేలికగా నడవడం అనేది జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది కానీ తిన్న వెంటనే నడవకూడదు.
4. స్మోక్ చేయడం
కొంతమంది భోజనం చేసిన వెంటనే సిగరెట్ తాగుతారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. తిన్న తరువాత సిగరెట్ తాగడం వల్ల నోటి క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, జీర్ణ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం తరువాత శరీర భాగాలు జీర్ణక్రియపై కేంద్రీకృతమవుతాయి. అలాంటి సమయంలో సిగరెట్ తాగడం అనేది ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం.
5. కూల్ వాటర్, ఫ్రూట్ జ్యూస్లు తాగడం
భోజనం చేసిన వెంటనే చల్లటి నీరు లేదా ఫ్రూట్ జ్యూస్లు తాగడం మంచిది కాదు. ఇవి జీర్ణక్రియను దెబ్బతీస్తాయి. అజీర్తి, గ్యాస్, అలసట వంటి సమస్యలకు ఇది కారణం అవుతుంది. చల్లటి పదార్థాలు జీర్ణశక్తిని మందగింపజేస్తాయి. తిన్నాక కనీసం 30 నిమిషాల తరువాతే జ్యూసెస్ లేదా చల్లటి నీరు తీసుకోవాలి. సాధారణంగా మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. మధ్యాహ్న భోజనం తరువాత ఈ అలవాట్లను మార్చుకుంటే ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు.
Also Read: Diabetes Tips: డయాబెటిస్కి ఆరు అమేజింగ్ హోమ్ రెమెడీస్.. దెబ్బకు షుగర్ నార్మల్కు వచ్చేస్తుంది..!
Also Read: Bank Jobs: డిగ్రీ అర్హతతో యూకో బ్యాంక్ బంపర్ నోటిఫికేషన్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.