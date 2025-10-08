English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Bedroom Vastu Tips: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీ పడకగదిలో ఈ వస్తువులు ఉన్నాయా..? వెంటనే తీసేయండి.. లేదంటే మీకే నష్టం..!

Bedroom Vastu Tips: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీ పడకగదిలో ఈ వస్తువులు ఉన్నాయా..? వెంటనే తీసేయండి.. లేదంటే మీకే నష్టం..!

Vastu Tips For Bedroom: ఇంట్లో బెడ్‌రూమ్ అతి ముఖ్యమైన చోటు. ఇది ప్రశాంతమైన మరియు సమతుల్యమైన నిద్రను అందించాలంటే గది నిర్మాణం మాత్రమే కాకుండా దానిలో పెట్టుకునే వస్తువులు కూడా వాస్తు నియమాలను పాటించాలి. మాస్టర్ బెడ్‌రూమ్ సాధారణంగా ఇంటి నైరుతి వైపు ఉండటం మంచిది. గది రంగులు శాంతియుతంగా ఉండాలి.  కానీ బెడ్‌రూమ్‌లో కొన్ని వస్తువులు పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంబంధాలపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది. కొన్ని వస్తువులు పడకగదిలో అస్సలు పెట్టకూడదు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 8, 2025, 03:57 PM IST

Bedroom Vastu Tips: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీ పడకగదిలో ఈ వస్తువులు ఉన్నాయా..? వెంటనే తీసేయండి.. లేదంటే మీకే నష్టం..!

Things To Avoid In Bedroom: వాస్తు శాస్త్రం ఒక పురాతన జ్ఞానం. ఇది మన ఇళ్లను సానుకూల శక్తులతో నింపి కుటుంబ సభ్యులకు శాంతి మరియు సుఖాన్ని అందించడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఇంటి ఏ భాగంలోనైనా బెడ్‌రూమ్‌కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఎందుకంటే రోజంతా కష్టపడి అలసిపోయిన మనం ఇక్కడే విశ్రాంతి తీసుకుంటాం. వాస్తు నియమాల ప్రకారం బెడ్‌రూమ్‌లో తప్పుగా వస్తువులు ఉంచడం వల్ల ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంబంధాలు, జీవిత శ్రేయస్సు మీద చెడు ప్రభావం పడుతుంది. 

1. అద్దం..
బెడ్ ముందు నేరుగా అద్దం ఉంచడం మంచిది కాదు. నిద్రలో మన ప్రతిబింబం అద్దంలో కనిపిస్తే అది చెడు శక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. దీంతో నిద్ర సమస్యలు, బాధలు, దంపతుల మధ్య కలహాలు తలెత్తుతాయి. అద్దాన్ని తీసేయలేకపోతే రాత్రి సమయంలో గుడ్డతో కప్పేయండి లేదా వేరే దిశలో మార్చండి.

2. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు
టీవీ, ల్యాప్‌టాప్, మొబైల్ ఛార్జర్ వంటివి బెడ్‌రూమ్‌లో ఉంచకూడదు. ఇవి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను వదిలి ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయి. సానుకూల శక్తిని తగ్గిస్తాయి. ఇలాంటి వస్తువులు తప్పనిసరిగా ఉంటే పడుకునే ముందు ఆఫ్ చేసి మంచం నుంచి దూరంగా పెట్టండి.

3. అవసరం లేని వస్తువులు
పాత బట్టలు, విరిగిన ఫర్నిచర్, పనికిరాని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు బెడ్‌రూమ్‌లో ఉంచడం వల్ల గది చిందరవందరగా మారుతుంది మరియు చెడు శక్తులు పెరుగుతాయి. వాస్తు ప్రకారం ఇవి జీవితంలో అవరోధాలు తెచ్చిపెడతాయి. కాబట్టి గదిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచి ఉపయోగించని వస్తువులను తొలగించండి.

4. పదునైన వస్తువులు
కత్తులు, చాకులు, కత్తెరలు వంటివి పడకగదిలో పెట్టడం అశుభం. ఇవి మనసు ఒత్తిడిని పెంచి సంబంధాలను దెబ్బతీస్తాయి. వీటిని వంటగదిలో లేదా సురక్షితమైన చోట ఉంచడం మంచిది.

5. హింసాత్మక, భయంకర చిత్రాలు 
యుద్ధాలు, అడవి జంతువులు, ఏడుస్తున్న ముఖాలు, భయ దృశ్యాలు కలిగించే ఫోటోలు బెడ్‌రూమ్‌లో ఉంచకూడదు. ఇవి మానసిక శాంతిని భంగపరుస్తాయి మరియు నిద్రను దెబ్బతీస్తాయి. బదులుగా ప్రకృతి, పూలు, ప్రేమ సంకేతాలు వంటి సానుకూల చిత్రాలు పెట్టండి.

6. పూజా వస్తువులు
బెడ్‌రూమ్ విశ్రాంతి కోసం కాబట్టి పూజా స్థలం లేదా సామగ్రి ఇక్కడ ఉంచడం సరైనది కాదు. ఇది నిద్రకు భంగం చేసి ఆందోళనలు తెచ్చిపెడుతుంది. ఇంటి ఈశాన్య దిశలో పూజా గది ఏర్పాటు చేయడం శుభకరం.

Also Read: Vijay Deverakonda-Rashmika: విజయ్‌ దేవరకొండను రష్మిక మందన్నా ముద్దుగా ఏమని పిలుస్తుందో తెలుసా..?  

Also Read: Red Fort: నల్ల రంగులోకి మారుతున్న ఎర్రకోట.. శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో విస్తుపోయే నిజాలు  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bedroom Vastu TipsVastu For BedroomBedroom ItemsThings To Avoid In BedroomVastu tips

