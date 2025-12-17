English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ayurveda 2025: ఈ 5 ఆయుర్వేదిక్ ఇంటికి చిట్కాలు 2025లో ఎక్కువమంది ఫాలో అయ్యారు..!

2025 Ayurveda Trend: ప్రతి సంవత్సరం ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఐడియాలు నెట్టింటా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే 2025 లో కూడా అలాంటి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. ఆయుర్వేద పరంగా వైరల్ అయ్యాయి. ఆయుర్వేద నిపుణుల ఇచ్చిన టిప్స్ ప్రకారం చాలామంది ఫాలో అయ్యి దీనివల్ల బెనిఫిట్ కూడా పొందారు. ఆ 5 ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 17, 2025, 07:40 AM IST

Ayurveda 2025: ఈ 5 ఆయుర్వేదిక్ ఇంటికి చిట్కాలు 2025లో ఎక్కువమంది ఫాలో అయ్యారు..!

2025 Ayurveda Trend: 2025లో ఐదు ఆయుర్వేదిక్ చిట్కాలు బాగా వైరల్ అయ్యాయి. ఇది ఎక్కువ మంది ఫాలో అవ్వడంతో వాళ్లు కూడా ఉపశమనం పొందారు. అంతేకాదు ఇది ఆయుర్వేద నిపుణుల ప్రకారం సేఫ్ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు. మన సాంప్రదాయ ఇంటి చిట్కాలు ఇవి ఎన్నో రోజులుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. మన డైలీ రొటీన్ లో ఉపయోగించడం వల్ల కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందారు. అందుకే 2025లో ఎక్కువమంది ఈ చిట్కాలను పాటించారు. ఆయుర్వేద నిపుణుల ఇచ్చిన సలహా ..సూచన మేరకు ఫాలో అవ్వడంతో ఎక్కువమంది ప్రయోజనం పొందారు. అవి సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయ్యాయి

 గోరువెచ్చని నెయ్యి.. నల్లమిరియాలు..
 2025లో ఈ గోరు వెచ్చని నెయ్యితో నల్ల మిరియాల పొడి వేసుకొని తీసుకోవడం బాగా వైరల్ అయింది. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. నెయ్యిలో మంచి పోషకాలు ఉంటాయి. వేడి చేసిన నెయ్యి తీసుకొని అందులో చిటికెడు తాజా మిరియాల పొడి వేసుకొని పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడింది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని కూడా తగ్గించింది.

 ధనియాలు.. జీలకర్ర.. సోంపు..
ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపుతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడింది. ఇది కడుపులో గ్యాస్ తగ్గించింది. ఆయుర్వేద పరంగా ఈ మూడిటిని కలిపి ఉడికించి తీసుకోవటం వల్ల హార్మోనల్ సమతులం అవుతుంది. అంతేకాదు మెటాబాలిజం రేటు కూడా పెరుగుతుంది. మూడిటిని సమపాళ్లలో తీసుకొని బాగా ఉడికించి ప్రతిరోజు రెండు పూటలు తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు.

 గొంతు నొప్పికి లవంగం..
 2025లో లవంగాన్ని వేడి చేసి గొంతు నొప్పి నయం చేసే వీడియోలు బాగానే వైరల్ అయ్యాయి. లవంగం వేడి చేసి ఆ అరోమాను పీల్చుకోవటం వల్ల త్వరగా గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచించారు. ఆయుర్వేద పరంగా దీంతో బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. శ్వాసకోశ సమస్యలను కూడా తగ్గించింది.

 గోల్డెన్ మిల్క్…
 రాత్రి పడుకునే ముందు రోజూ పసుపు కలిపిన పాలను తీసుకోవడం వల్ల కూడా నిద్ర క్వాలిటీ కూడా పెరిగింది. పసుపులో నయం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. కొంతమంది ఇందులో కరక్కాయ పొడి కూడా వేసుకొని తీసుకుంటారు. ఇది ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది.

 కడుపు సమస్యలకి కలబంద..
 ఆయుర్వేద పరంగా 2025లో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచిన మరో ఇంటి ఆయుర్వేద చిట్కా కలబంద. ఈ జూసును తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తాజా కలబందను తీసుకోవడం లేదా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న కలబంద జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు లభించాయి. కడుపులో ఉన్న టాక్సిన్స్ బయటకి వెళ్ళిపోతాయి.

Read more:  పసుపుతో ఇలా గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌.. ఈ ఒక్కటి కలిపితే మచ్చలేని ఈవెన్‌ టోన్‌..!

Read more: ఈ 5 కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడే పండ్లు.. ఎలాంటి క్రీములు అవసరం లేదు..!

 

