Bagara Mutton: అదిరిపోయే కాంబినేషన్‌.. పక్కా తెలంగాణ స్టైల్‌ బగారా రైస్‌, యాటకూర..!

Telangana Style Bagara Rice And Mutton Curry: ఆదివారం వచ్చిందంటే ప్రతి ఇళ్లలో నాన్ వెజ్ తో ముక్కుపూటలు అదిరిపోవాల్సిందే. చికెన్, మటన్, చేపలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ప్రధానంగా నాన్ వెజ్ ప్రియులకు ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు. అయితే ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఒకే రకం చికెన్ రెసిపీలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాస్త కొత్తదనం కావాలి.. రుచికరంగా ఉండాలి అనుకునేవారు ఈసారి పక్కా తెలంగాణ స్టైల్ లో బగరా రైస్ యాటకూర ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఇంట్లోనే ఉన్న వస్తువులతో సులభంగా తయారు చేసుకుంటారు. వీటి రుచి కూడా అదిరిపోతుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు..
నెయ్యి-3 స్పూన్స్
యాలకులు-3
లవంగం-5
షాజీరా- 2 చెంచాలు
రాతిపూవ్వు
దాల్చిన చెక్క-పెద్దది ఒక్కటి
మిరియాలు- చెంచా
నల్లయాలకు-1
పచ్చిమిర్చి -5
ఉల్లిపాయ- పెద్ద సైజు ఒక్కటి
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్- రెండు చెంచాలు
గంటపాటు నానబెట్టిన రైస్-1 కేజీ
రుచికి సరిపడా ఉప్పు
కప్పుకు కప్పు నీళ్లు
కొత్తిమీరా, పుదీనా
కాస్త పెరుగు.
పక్కా తెలంగాణ స్టైల్ బగారా రైస్ తయారీ విధానం..
బగారా రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి.. నెయ్యి కాస్త నూనె కూడా సరిపడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకునే రిసిపీ ఒక కేజీ రైస్. ఇందులో ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ఒకటి. రెండు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకోవాలి. దోరగా వేయించిన తర్వాత అందులోనే లవంగాలు, యాలకులు, ఒక దాల్చిన చెక్క పెద్దది ఒక నల్ల యాలకు, రాతి పువ్వు, స్టార్ అనైజ్ రెండు, షాజీరా వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కాస్త పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా జల్లుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు కాస్త అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు రెండు చెంచాలు వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించండి. ఆ తర్వాత ఇందులోనే రాక్ సాల్ట్ కూడా వేయండి. ఇక ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ కూడా వేసుకొని కలిపి మగ్గనిచ్చిన తర్వాత కాస్త పెరుగు కూడా ఒక రెండు స్పూన్లు కలిపితే రుచి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు గ్లాస్ కు రెండు గ్లాసు నీళ్లు వేసి బగారా రైస్ తయారు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
పక్కా తెలంగాణ స్టైల్ యాటకూర..
యాటకూర-1 కేజీ
మంచినూనె- అరకప్పు
ఉల్లిపాయ-౩
రాక్ సాల్ట్- రుచికి సరిపడా
పచ్చిమిర్చి-2
అల్లం వెల్లుల్లి- మూడు చెంచాలు
పసుపు- చెంచా
కరివేపాకు
కారం- మూడు చెంచాలు
గరంమసాలా, పుదీనా
కూర తయారీ విధానం..
ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి నూనె వేయాలి. అందులో పచ్చిమిర్చి, సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు రాక్ సాల్ట్ కూడా వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు పసుపు, కారం కూడా వేసి కలపాలి. మటన్ వేసి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు ముక్క మునిగే వరకు వేడినీరు పోయండి. బాగా కలిపి మూత పెట్టండి. మూడు వంతులు మటన్ ఉడికిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు కట్ చేసిన పుదీనా, గరం మసాలా కూడా వేయాలి. అంటే పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత రుచికరమైన తెలంగాణ స్టైల్ మటన్ కూడా రెడీ. మటన్, బగారా రైస్ కలిపి తింటే రుచి అదిరిపోతుంది.
