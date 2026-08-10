/ ఈ పువ్వు తింటే షుగర్ కంట్రోల్.. వారంలో ఒక్కసారి తింటే చాలు..!!

Banana Flower Health Benefits: మన చుట్టూ ప్రకృతిలో కనిపించే అనేక మొక్కలు అపారమైన ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. మనమందరం సాధారణంగా అరటిపండ్లు, ప్లాంటైన్లు తింటాము. అయితే, అరటి చెట్టు నుండి లభించే "అరటి పువ్వు"లో అరటిపండ్ల కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ పోషకాలు, ఖనిజాలు ఉంటాయని చాలా మందికి తెలియదు. దక్షిణ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో, దీనిని వండి లేదా పచ్చిగా తింటారు. కానీ చాలా ఇళ్లలో అరటిపువ్వును పనికిరానిదిగా వ్యర్థాలుగా పారవేస్తారు. అంతర్జాతీయ వైద్య పరిశోధనల ప్రకారం, మీ ఆహారంలో అరటి పువ్వును చేర్చుకోవడం మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా మూత్రపిండాల్లోని రాళ్లను కూడా కరిగిస్తుంది. మన శరీరానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేసే అరటి పువ్వు ఏడు అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.
అరటి పువ్వు 7 అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిల నియంత్రణ:
అరటి పువ్వులో యాంటీ డయాబెటిక్ గుణాలు ఉన్నాయి. శరీరంలో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. రక్తంలో గ్లూకోజ్ లేవల్స్ సడెన్ గా పెరగకుండా అదుపులో ఉంటాయి.
కిడ్నీల్లో రాళ్ల నివారణ
అరటి పువ్వు నాచురల్ డయాబెటిక్ ఏజెంట్ గా పనిచేస్తుంది. శరీరంలోని వ్యర్థాలను టాక్సిన్లను మూత్రం ద్వారా బయటకు పంపిస్తుంది. కిడ్నిల్లో క్యాల్షియం ఆక్సలేట్ స్పటికాలు పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటాయి.
గర్భాశయ సమస్యలకు చెక్
మహిళలను వేధించే అధిక రక్తస్రావం, పీరియడ్స్ పేయిన్స్, పీసీఓడీ సమస్యలకు అరటిపువ్వు పవర్ ఫుల్ మెడిసిన్. ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ స్థాయిలను పెంచి, గర్భాశయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగ్గా
ఈ పువ్వులో ఉండే ఫైబర్ పొట్టలోని యాసిడ్ లెవల్స్ ను సమతుల్యం చేసి ఎసిడిటి, గ్యాస్, మలబద్ధకం సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. జీర్ణకోశ ఇన్ఫెక్షన్లను అడ్డుకుంటుంది.
రక్తహీనతకు చెక్
మనదేశంలో చాలా మంది మహిళలు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారు. అరటి పువ్వులో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనిని వండుకుని తింటే శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ లెవల్స్ పెరుగుతాయి.
గుండె ఆరోగ్యం
ఇందులో ఉండే పొటాషియం బీపీని అదుపులో ఉంచుతుంది. దీనిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి.. ధమనుల్లో బ్లాడ్ క్లాట్స్ అవ్వకుండా కాపాడుతాయి. గుండెపోటును ముప్పును తగ్గిస్తుంది.
ఒత్తిడి, ఆందోళన
అరటిపువ్వుల్లో ఉండే సహజసిద్ధమైన మెగ్నీషియం.. మన మూడ్ ను మెరుగుపరిచే ఒక నాచురల్ యాంటీ డిప్రెసెంట్. ఇది నరాలను ప్రశాంత పరిచి.. మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళలను తగ్గించి రాత్రిపూట మంచి నిద్రకు సహకరిస్తుంది.
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