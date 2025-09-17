Bathukamma 2025: సెప్టెంబర్ 21 నుంచి బతుకమ్మ పూల పండుగ.. 28న గిన్నిస్ రికార్డ్ స్థాయిలో వేడుకలు.. సంబురాల షెడ్యూల్ ఇదే..!

Bathukamma Celebrations 2025: తెలంగాణలో బతుకమ్మ పూల పండుగ సంబురాలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించేందుకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబర్ 21 నుంచి 30వ తేదీ వరకు బతుకమ్మ వేడుకలను జరపనున్నారు. ఇందులో భాగంగా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను రిలీజ్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన వరంగల్ జిల్లాలోని వేయి స్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మ వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించి.. 30న హైదరాబాద్లోని ట్యాంక్బండ్ వద్ద ఘనంగా ముగింపు వేడుకలు జరపనున్నారు.
ఇక పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే బతుకమ్మ వేడుకలను విజయవంతం చేయాలని పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు పిలుపునిచ్చారు. సంస్కృతి, ప్రకృతి, పర్యాటకంతో మమేకమయ్యేలా.. ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు జరుపుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. హైదరాబాద్లో సెలక్ట్ చేసిన జంక్షన్స్, టూరిజం హోటల్స్, రైల్వే, బస్ స్టేషన్లు, ఎయిర్పోర్టులు, యూనివర్శిటీల్లో.. బతుకమ్మ ప్రతిమలు నెలకొల్పాలని అధికారులకు మంత్రి జూపల్లి సూచించారు.
బతుకమ్మ సంబురాల షెడ్యూల్ ఇదే..
* సెప్టెంబర్ 21న సాయంత్రం వేయి స్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మ వేడుకలను ప్రారంభిస్తారు. అదే రోజు ఉదయం హైదరాబాద్ శివారులో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేస్తారు.
* సెప్టెంబర్ 22న హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహిస్తారు. అంతేకాకుండా మహబూబ్నగర్ పిల్లలమర్రి వద్ద కూడా బతుకమ్మ సంబురాలు జరుగుతాయి.
* సెప్టెంబర్ 23న నాగార్జున సాగర్ బుద్ధవనం వద్ద బతుకమ్మ వేడుకలను జరుపుతారు.
* సెప్టెంబర్ 24న జయశంకర్ జిల్లా కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర ఆలయం ఆవరణంలో, కరీంనగర్ ఐటీ సెంటర్లో బతుకమ్మ పూల పండుగను నిర్వహిస్తారు.
* సెప్టెంబర్ 25న భద్రాచలం ఆలయం వద్ద, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపూర్లో బతుమకమ్మ వేడుకలను జరుపనున్నారు.
* సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ నుంచి 29వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో బతుకమ్మ ఆర్ట్ క్యాంప్ ఉంటుంది.
* సెప్టెంబర్ 26న నిజామాబాద్ అలీసాగర్ రిజర్వాయర్, అదిలాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో బతుకమ్మ వేడుకలు జరుగుతాయి. అదే రోజు హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్డులో మార్నింగ్ సైకిల్ ర్యాలీ కూడా నిర్వహిస్తారు.
* సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన ఉదయం ట్యాంక్ బండ్ వద్ద మహిళలతో బైక్ ర్యాలీ.. సాయంత్రం ఐటీ కారిడార్లో బతుకమ్మ కార్నివాల్ నిర్వహించనున్నారు.
* సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన ఎల్బీ స్టేడియంలో 10 వేలకుపైగా మహిళలతో గిన్నీస్ రికార్డ్ సాధించేలా బతుకమ్మ సంబురాలు జరుపనున్నారు. 50 అడుగుల ఎత్తులో బతుకమ్మను అలంకరించనున్నారు.
* సెప్టెంబర్ 29న పీపుల్స్ ప్లాజాలో బతుకమ్మ పోటీలు.. డ్వాక్రా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సరస్ ఫెయిర్.. అదేవిధంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఆర్డబ్ల్యూఏ, హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ ప్రైజస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలు, పోటీలు నిర్వహించనున్నారు.
* సెప్టెంబర్ 30న ట్యాంక్బండ్ వద్ద గ్రాండ్ ఫ్లోరల్ పరేడ్ ప్రారంభిస్తారు. వింటేజ్ కారు ర్యాలీ, బతుకమ్మ లైటింగ్ ప్లోట్స్, ఇకెబానా, జపనీయుల ప్రదర్శన నిర్వహిస్తారు. రాత్రికి సెక్రటేరియట్పై 3డీ మ్యాప్ లేజర్ షోతో తెలంగాణ బతుకమ్మ సంబురాలు ముగుస్తాయి.
