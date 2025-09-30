Beetroot Icecube: మచ్చలేని కాంతివంతమైన చర్మానికి బీట్ రూట్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఇలా తయారు చేసుకోండి...

Beetroot Ice Cubes Making: బీట్ రూట్ ఆరోగ్యకరం.. ఇది మన శరీరానికి మాత్రమే కాదు అందానికి కూడా ఒక వరం అని చెప్పొచ్చు. మన స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో బీట్ రూట్ ఐస్ క్యూబ్ చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు. మీరు పార్లర్ కు వెళ్లకుండా వేలు ఖర్చు పెట్టకుండా ఇంట్లోనే మంచి రిఫ్రెష్మెంటు చర్మానికి అందించాలంటే బీట్ రూట్ ఉపయోగించండి. బీట్ రూట్ తో ఐస్ క్యూబ్స్ తయారు చేసుకోవడం వల్ల మీరు కావాల్సినప్పుడల్లా వీటిని ఉపయోగించవచ్చు. త్వరగా ముఖ రంధ్రాలు కూడ మూసివేసి, నల్ల మచ్చలను రాకుండా కాంతివంతంగా చేస్తుంది. అంతేకాదు సన్ డ్యామేజ్ కాకుండా మీ చర్మాన్ని కాపాడుతుంది. ముఖంపై మచ్చలు లేని చర్మం అందిస్తుంది. త్వరగా మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది అయితే ఈ బీట్ రూట్ తో ఐస్ క్యూబ్స్ ఎలా తయారు చేయాలి తెలుసుకుందాం.
బీట్ రూట్ ముఖానికి మచ్చ లేకుండా గ్లోయింగ్ స్కిన్ అందిస్తుంది. ఇది మన శరీరానికి కూడా ఎంతో మంచిది. చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. సన్ డ్యామేజ్ నుంచి పాడైన చర్మానికి మంచి పునరుజ్జీవనం కూడా అందిస్తుంది. బీట్ రూట్ ఐస్ క్యూబ్స్ తయారు చేసి ఫ్రిడ్జ్ లో నిల్వ చేసుకోవడం వల్ల మీరు కావలసినప్పుడు పొందవచ్చు. ముఖంపై ఉండే యాక్నేని కూడా తగ్గిస్తుంది
బీట్ రూట్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కాపాడుతుంది. చర్మం పునరుజ్జీవనం అందిస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ సీ యాక్నే రాకుండా నివారించి ముఖానికి మెరుగైన చర్మ రంగుని అందిస్తుంది. పిగ్మెంటేషన్ తొలగించి చర్మాన్ని క్లియర్ స్కిన్ టోన్ అందిస్తుంది. రోజు ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ తయారు చేసి వాడటం వల్ల గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందుతారు
బీట్ రూట్ తో పాటు క్యారెట్ ని కూడా కలిపి ఐస్ క్యూబ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా మనం బీట్ రూట్, క్యారట్ జ్యూస్ తాగుతాం. ఈ బీట్ రూట్ ఐస్ క్యూబ్ లతో ముఖాన్ని రుద్దటం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు వీటితో చర్మాన్ని సర్క్యూలర్ మోషన్లో రుద్ది, ఉదయం సాధారణ నీటితో ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి.
బీట్ రూట్ ఐస్ క్యూబ్స్ తో మీరు ముల్తానీ మట్టిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీంతో మనం బీట్రూట్ గ్రైండ్ చేసి ఆ రసాన్ని ముల్తానా మట్టిలో వేసి ముఖానికి అప్లై చేయాలి. ఓ అరగంట తర్వాత తొలగిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. బీట్ రూట్ రోజ్ వాటర్ తో కూడా మంచి ఫేస్ ప్యాక్ రెడీ అవుతుంది. ముఖానికి పునరుజ్జీవనం అందిస్తుంది. ఇది చర్మం పిహెచ్ స్థాయిలను సమతులం చేస్తుంది. బీట్ రూట్లో, పాలు, రోజ్వాటర్ వేసి ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
ఇదీ చదవండి: పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రు ఆనవాళ్లు లేకుండా చేసే మాస్క్, ఒక్కసారి అప్లై చేస్తే చాలు..
ఇదీ చదవండి: ఈ పప్పు తింటే విటమిన్ బీ12 సప్లిమెంట్ వేసుకున్నట్టే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook