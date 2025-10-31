English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Beetroot Juice: ఈ జ్యూస్‌తో గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌.. గుండె ఆరోగ్యం.. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌..!

Beetroot Juice: ఈ జ్యూస్‌తో గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌.. గుండె ఆరోగ్యం.. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌..!

Beetroot Juice Benefits: బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మాత్రమే కాదు.. సౌందర్యపరంగా కూడా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, నైట్రేట్స్‌ కూడా కలిగి ఉంటాయి. రెగ్యులర్‌గా బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల తక్షణ శక్తి వస్తుంది. అంతేకాదు మీ స్టామినా కూడా పెరుగుతుంది. బీట్‌రూట్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 31, 2025, 05:14 PM IST

Beetroot Juice Benefits: బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. మీ డైలీ రొటీన్‌లో యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల తక్షణ శక్తి కూడా అందుతుంది. రెగ్యులర్‌గా బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మ రంగు కూడా మెరుగుపడుతుంది. అయితే ఈ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.. 

 స్టామినా బూస్ట్..
 రెగ్యులర్‌గా బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోనే డైటరీ నైట్రేట్స్‌ నైట్రిక్ ఆక్సైట్ లో శరీరంలో మారతాయి. దీంతో రక్తనాళాలకు మంచి ఉపశమనం అందిస్తుంది. ఆక్సిజన్ సరఫరా కూడా కండరాలకు మెరుగవుతుంది. దీనివల్ల మీ స్టామినా కూడా పెరుగుతుంది. బీట్‌రూట్ జ్యూస్ వర్కౌట్ తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల నీరసం కూడా తగ్గుతుంది. 

 గుండె ఆరోగ్యం..
బీట్‌రూట్‌లో ఉండే నైట్రేట్స్‌ బ్లడ్ ప్రెజర్ స్థాయిలను కూడా తగ్గిస్తుంది. రక్తనాళాలను విస్తరించేలా చేస్తుంది. తద్వారా బ్లడ్‌ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగవుతుంది. ఇది మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేసి గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా కార్డియో సమస్యలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి.

 లివర్ డిటాక్స్..
 బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఇది లివర్‌కు మంచి డిటాక్స్‌ చేసేస్తుంది. తద్వారా కాలేయ పనితీరు కూడా మెరుగు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కాలేయంలో ఉండే విష పదార్థాలను బయటికి పంపిస్తుంది. బీట్‌రూట్ జ్యూస్ ఆరోగ్యానికి కూడా మెరుగు చేస్తుంది. మెటబాలిజం రేటు కూడా మెరుగవుతుంది. 

గ్లోయింగ్ స్కిన్..
బీట్‌రూట్ జ్యూస్ మెరిసే ముఖాన్ని అందిస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా ఈ జ్యూస్ తాగడం వల్ల యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు విటమిన్ సీ, ఐరన్ మీ రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. తద్వారా మీ ముఖంపై ఉండే యాక్నే కూడా తొలగిపోతుంది. ఇది సహజంగా బ్లష్‌ మాదిరి పనిచేస్తుంది. ఇది పిగ్మెంటేషన్ సమస్యను కూడా నివారించి మీకు యవ్వనమైన స్కిన్ కూడా అందిస్తుంది.. 

 ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్..
బీట్‌రూట్‌లోని విటమిన్ సీ, ఫోలేట్, పొటాషియం ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తాయి. ఇవి సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతాయి. రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది. బీట్‌రూట్ జ్యూస్ మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులోనే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తుంది. మెదడు అభిజ్ఞ పని తీరుకు కూడా ఇది మేలు చేస్తుంది. తద్వారా వయస్సురీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలు కూడా త్వరగా రావు.

