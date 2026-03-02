Belly Fat Burning Exercises: 20 రోజుల్లో పొట్ట కొవ్వు మంచులా కరిగిపోతుంది..కానీ, రోజూ ఇవి తప్పనిసరి!

Belly Fat Burning Exercises At Home: బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గించేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అలాంటి వారు ప్రతిరోజూ ఇంట్లో ఈ 5 వ్యాయామాలు చేయాలి. వీటితో మీ బెల్లీ ఫ్యాట్ను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో పిల్లల నుండి పెద్దల దాకా చాలా మంది ఊబకాయం కారణంగా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అధిక బరువు వల్ల వివిధ సమస్యలు వస్తాయి. దీంతో బరువు తగ్గడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలను తీసుకొస్తుంది.
ఊబకాయం
ఊబకాయం తగ్గించుకునేందుకు రోజువారీ వ్యాయామం, డైటింగ్ చాలా ముఖ్యం. కానీ బరువు తగ్గడం అంత తేలికైన విషయమైతే కాదు. దీనికి ఎంతో శ్రమ, నిబద్ధత అవసరం. అయితే మనలో చాలా మందికి పొట్ట కొవ్వు పెరిగిపోతుంది. నడుము, పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వుని కరిగించడం చాలా కష్టతరంగా మారింది.
అయితే అలాంటి వారు కేవలం నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును కరిగించేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేదు. కానీ, శరీరం మొత్తం వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా మాత్రమే బరువు క్రమంగా తగ్గగలరు. అయితే అలాంటి వారికి కేవలం 20 రోజుల్లో నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును కరిగించేందుకు వ్యాయామాలు ఉన్నాయి. ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓ జిమ్ కోచ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో 20 రోజుల్లో నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును తగ్గించేందుకు వ్యాయామాల విశేషాలను పంచుకున్నారు.
20 రోజుల్లో కొవ్వును కరిగించే వ్యాయామాలు
ఈ వ్యాయామాలను ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా 30 సార్లు చొప్పున మూడు సెట్లు చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
Front Leg Raises
ముందుగా తిన్నగా నిలబడి రెండు చేతులను మీ ముందు చాచాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో కాలును వీలైనంత పైకి లేపుతూ, అదే సమయంలో చేతులను కిందకు, పైకి కదిలించాలి. దీనివల్ల కాళ్లు, చేతుల్లోని కండరాలు దృఢంగా మారతాయి.
Under Leg Claps
నిలబడి రెండు చేతులను పక్కలకు చాచాలి. ఒక కాలును పైకి లేపి, ఆ కాలు కింద రెండు చేతులు కలిసేలా తీసుకువచ్చి మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లాలి. ఇదే విధంగా రెండు కాళ్లతో ప్రత్యామ్నాయంగా 30 సార్లు చేయాలి.
Standing Cross Knee to Elbow
రెండు చేతులను తల వెనుక ఉంచి నిలబడాలి. కుడి కాలును మోకాలి వరకు పైకి ఎత్తుతూ, ఎడమ మోచేయి ఆ మోకాలిని తాకేలా శరీరాన్ని కొద్దిగా వంచాలి. తర్వాత ఎడమ కాలు-కుడి మోచేయికి ఇదే విధంగా చేయాలి. ఇది పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును తగ్గించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
Standing Toe Touch
రెండు కాళ్ల మధ్య కొద్దిగా దూరం ఉంచి నిలబడాలి. రెండు చేతులను పైకి ఎత్తి, నెమ్మదిగా ముందుకు వంగుతూ వేళ్లతో నేలను లేదా కాలి బొటనవేళ్లను తాకాలి. మళ్లీ నెమ్మదిగా పైకి లేచి సాధారణ స్థితికి రావాలి. ఇది వెన్నెముక సాగే గుణాన్ని పెంచుతుంది. నడుము కొవ్వును కరిగిస్తుంది.
Standing Side Bends
రెండు కాళ్లను కొద్దిగా వెడల్పుగా ఉంచి నిలబడాలి. చేతులను తల వెనుక ఉంచి, తుంటి భాగం నుండి శరీరాన్ని కుడి వైపుకు, ఆ తర్వాత ఎడమ వైపుకు నెమ్మదిగా వంచాలి. నడుము పక్క భాగాల్లో ఉన్న కొవ్వును తగ్గించడానికి ఇది ఉత్తమమైన వ్యాయామం.
గమనిక: ఈ వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు శ్వాస ప్రక్రియపై దృష్టి పెట్టాలి. ఏదైనా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా వెన్నునొప్పి ఉన్నవారు నిపుణుల సలహా తీసుకున్న తర్వాతే వీటిని ప్రారంభించాలి. వ్యాయామంతో పాటు హెల్తీ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల 20 రోజుల్లో స్పష్టమైన మార్పును గమనించవచ్చు.
