Diabetes: డయాబెటిస్ ఉందా అయితే ఈ ఐదు ఫుడ్స్ రెగ్యులర్ గా తింటున్నారా?

Diabetes Diet: డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్న వారు రెగ్యులర్ డైట్ సరైన విధంగా ఉండాలి. జీవనశైలి సరిగా లేకపోతే షుగర్ లెవెల్స్ హఠాత్తుగా పెరుగుతాయి. లేదా తగ్గుతాయి. సహజంగా కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల డయాబెటిస్ అదుపులో ఉంటుంది. అవేంటో తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:14 PM IST

Diabetes: డయాబెటిస్ ఉందా అయితే ఈ ఐదు ఫుడ్స్ రెగ్యులర్ గా తింటున్నారా?

Diabetes Diet: ప్రధానంగా డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్నారు వారు ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. డయాబెటిక్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇన్సూలిన్‌ స్థాయిలు నిర్వహించాలి. డయాబెటిస్ రోగులు ఫైబర్ తో పాటు కూడా ఒమేగా 3 వంటి ఫుడ్స్‌ చేర్చుకోవాలి. అయితే ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహిస్తుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ని కూడా తగ్గిస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఫైబర్ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కూడా కలుగుతుంది. కాబట్టి అతిగా తినకుండా ఉంటారు.

 విత్తనాలు షుగర్ ఉన్నవాళ్లు తీసుకోవాలి ఇందులో డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. నీళ్లలో నానబెట్టి ఆ విత్తనాలను తీసుకోవచ్చు. లేదా ఏదైనా సలాడ్లో కూడా వేసుకుని తీసుకోవచ్చు. ఒక చెంచా చియా విత్తనాలను నీళ్లు లేదా పెరుగు, స్మూథీ రూపంలో తయారు చేసుకొని తీసుకోవాలి. ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. అతిగా తినకుండా ఉంటారు. మీ శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. 

 యాపిల్స్ చర్మంతో పాటు తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. యాపిల్‌లో పెక్టిన్‌ కూడా ఉంటుంది. ఇది చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గ్లూకోస్ నివారిస్తుంది. యాపిల్ లో గ్లైసెమిక్ సూచీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది. యాపిల్ తొక్కలతో పాటు తినడం వలన ఒక మంచి సమతుల ఆహారం కూడా అవుతుంది.

 ఆకుకూరలు ప్రతి వారంలో మూడుమార్లు అయినా తినాలి అంటారు. కాలే, పాలకూర వంటివి తీసుకోవాలి. ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. జీర్ణాశయాన్ని మెరుగు చేస్తుంది. యాపిల్లో మెగ్నీషియం అనే ఖనిజం కూడా ఉంటుంది. వీటిని కూర లేదా రోటీలో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. 

అవిసె గింజల్లో కూడా ఫైబర్ మోతాదు అధికంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన ఓమేగా 3s కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇది మంట స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి. ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడతాయి. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడతాయి. అవిసె గింజలు వేసుకొని స్మూథీ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. 

 ఓట్స్ కూడా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు తీసుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా ఎక్కువ మోతాదులో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకతకు సహాయపడుతుంది. ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఓట్స్ తీసుకోవడం వల్ల చక్కెర హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటుంది. ఓట్స్ లో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కూడా ఎక్కువ సమయం పాటు కలుగుతుంది. దీంతో పాటు కొన్ని రకాల ఎర్ర పప్పు, పెసరపప్పు వంటివి కూడా తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో కూడా ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉండి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి.

