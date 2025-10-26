English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Uric Acid: యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గించే పండు.. మూల మూలాల నుంచి నయం చేసే బెస్ట్‌ ఫ్రూట్‌..

Uric Acid: యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గించే పండు.. మూల మూలాల నుంచి నయం చేసే బెస్ట్‌ ఫ్రూట్‌..

Uric Acid Manage Fruits:  యూరిక్‌ యాసిడ్‌  సమస్య ఎక్కువ అయితే కీళ్లనొప్పులు, కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. అయితే, కాస్త లైఫ్‌స్టైల్‌లో మార్పులు చేసుకుంటే యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది శరీరంలో టాక్సిన్స్‌ బయటకు పంపిస్తుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 26, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
5
Liquor consumption
Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేకులు.. బంగారం రూ. 10వేలు.. వెండి రూ. 25వేలు తగ్గింపు.. అక్టోబర్ 25వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
8
Gold rates
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేకులు.. బంగారం రూ. 10వేలు.. వెండి రూ. 25వేలు తగ్గింపు.. అక్టోబర్ 25వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Uric Acid: యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గించే పండు.. మూల మూలాల నుంచి నయం చేసే బెస్ట్‌ ఫ్రూట్‌..

Uric Acid Manage Fruits:  మన శరీరంలో విషపదార్థాలు బయటకు పంపించే కొన్ని పండ్లు ఉన్నాయి. వీటితో టాక్సిన్స్‌ బయటకు పంపిస్తుంది. మన శరీరంలో యూరిక్‌ యాసిడ్‌ మూల మూలాల నుంచి బయటకు పంపించేస్తుంది. శరీరాన్ని డిటాక్స్‌ చేస్తుంది. అలాంటి పండ్ల జాబితా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

సిట్రస్‌ పండ్లు..
సీట్రస్‌ పండ్లు అయిన నిమ్మకాయ, ఆరెంజ్‌  విటమిన్‌ సీ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది యూరిక్‌ యాసిడ్‌  స్థాయిలు అదుపులో ఉంచుతుంది. విటమిన్‌ సీ కిడ్నీల పనితీరును కూడా మెరుగుచేస్తుంది. ఇది బాడీ ఆల్కలైజ్‌కు సహాయపడి యాసిడిటీని తగ్గిస్తుంది. లెమన్‌ వాటర్‌ కూడా రెగ్యులర్‌ డైట్‌ చేర్చుకోవాలి. 

బెర్రీ పండ్లు..
బెర్రీ పండ్లల యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. విటమిన్‌ సీ, పాలీఫెనల్స్‌ ఉంటాయి. ఇది యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గించి టాక్సిన్స్‌ బయటకు పంపిస్తుంది. బెర్రీ పండ్లు బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో యోగార్ట్‌తోపాటు తీసుకోవాలి. సీరమ్ యూరిక్‌ యాసిడ్‌ స్థాయిలను కూడా తగ్గిస్తుంది.

చెర్రీ పండ్లు..
చెర్రీ పండ్లు చూడటానికి ఎరుపు రంగులో చిన్నగా కనిపిస్తాయి. ఇది యూరిక్‌ యాసిడ్‌ను నిర్వహిస్తాయి.  ఇందులో ఆంథోనిసైనిన్స్‌, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మంట నొప్పుల సమస్య తగ్గిస్తుంది. చెర్రీ పండ్లు కూడా యూరిక్‌ యాసిడ్‌ స్థాయిలు సమతులం చేస్తుంది. నివేదికల ప్రకారం సీరమ్‌ యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గిస్తుంది.

అరటి పండ్లు..
అరటి పండ్లలో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది కిడ్నీల పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. అరటి పండ్లు యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గిస్తుంది. ఇది యూరిక్‌ యాసిడ్‌ ప్రమాదాన్ని తగ్గస్తుంది.

పైనాపిల్‌..
పైనాపిల్‌లో బ్రోమలైన్‌ అనే ఎంజైమ్‌ ఉంటుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయి.ఇది జాయింట్‌ పెయిన్‌ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇది కడ్నీల పనితీరును కూడా మెరుగు చేసి యూరిక్‌ యాసిడ్‌ను సైతం తగ్గిస్తుంది. పైనాపిల్‌ జ్యూస్‌ వారంలో ఐదు రోజులు తాగడం వల్ల మంచి ఫలితాలు చూస్తారు

Read more:  ఈ గింజ పోషకాలకు పవర్‌హౌస్.. మీ కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోవడం పక్కా..

Read more:  ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uric acid control fruitsfruits to reduce uric acidUric Acid Dietbest fruits for uric acidhome remedies for uric acid

Trending News