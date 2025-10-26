Uric Acid: యూరిక్‌ యాసిడ్‌ తగ్గించే పండు.. మూల మూలాల నుంచి నయం చేసే బెస్ట్‌ ఫ్రూట్‌..

Uric Acid Manage Fruits: మన శరీరంలో విషపదార్థాలు బయటకు పంపించే కొన్ని పండ్లు ఉన్నాయి. వీటితో టాక్సిన్స్ బయటకు పంపిస్తుంది. మన శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ మూల మూలాల నుంచి బయటకు పంపించేస్తుంది. శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేస్తుంది. అలాంటి పండ్ల జాబితా తెలుసుకుందాం.
సిట్రస్ పండ్లు..
సీట్రస్ పండ్లు అయిన నిమ్మకాయ, ఆరెంజ్ విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంచుతుంది. విటమిన్ సీ కిడ్నీల పనితీరును కూడా మెరుగుచేస్తుంది. ఇది బాడీ ఆల్కలైజ్కు సహాయపడి యాసిడిటీని తగ్గిస్తుంది. లెమన్ వాటర్ కూడా రెగ్యులర్ డైట్ చేర్చుకోవాలి.
బెర్రీ పండ్లు..
బెర్రీ పండ్లల యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. విటమిన్ సీ, పాలీఫెనల్స్ ఉంటాయి. ఇది యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించి టాక్సిన్స్ బయటకు పంపిస్తుంది. బెర్రీ పండ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్లో యోగార్ట్తోపాటు తీసుకోవాలి. సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను కూడా తగ్గిస్తుంది.
చెర్రీ పండ్లు..
చెర్రీ పండ్లు చూడటానికి ఎరుపు రంగులో చిన్నగా కనిపిస్తాయి. ఇది యూరిక్ యాసిడ్ను నిర్వహిస్తాయి. ఇందులో ఆంథోనిసైనిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మంట నొప్పుల సమస్య తగ్గిస్తుంది. చెర్రీ పండ్లు కూడా యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు సమతులం చేస్తుంది. నివేదికల ప్రకారం సీరమ్ యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గిస్తుంది.
అరటి పండ్లు..
అరటి పండ్లలో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది కిడ్నీల పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. అరటి పండ్లు యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గిస్తుంది. ఇది యూరిక్ యాసిడ్ ప్రమాదాన్ని తగ్గస్తుంది.
పైనాపిల్..
పైనాపిల్లో బ్రోమలైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయి.ఇది జాయింట్ పెయిన్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇది కడ్నీల పనితీరును కూడా మెరుగు చేసి యూరిక్ యాసిడ్ను సైతం తగ్గిస్తుంది. పైనాపిల్ జ్యూస్ వారంలో ఐదు రోజులు తాగడం వల్ల మంచి ఫలితాలు చూస్తారు
