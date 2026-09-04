/Happy Teachers Day 2026: టీచర్స్ డే స్పెషల్.. మీ గురువుల కోసం బెస్ట్ విషెస్, కోట్స్ ఇవే!

Happy Teachers Day 2026 Wishes And Quotes In Telugu: భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన ఎంతో ఘనంగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. గొప్పతత్వవేత్తలతో పాటు విద్యావేత్త, భారతదేశ మాజీ రాష్ట్రపతి అయిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. నా పుట్టినరోజును దేశంలో ఉపాధ్యాయులందరికీ అంకితం చేయాలని ఆయన కోరిక మేరకు ఈ సాంప్రదాయం మొదలైంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున మీ ఉపాధ్యాయులను గుర్తు చేస్తూ.. వారందరికీ ఇలా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు పంపండి..
శుభాకాంక్షలు..
🌸 మట్టిగా ఉన్న నన్ను తెచ్చి.. ఆలోచనల చక్రంపై నిలిపి.. జీవితమనే రూపాన్ని ఇచ్చిన శిల్పి మీరు.. నా జీవితాన్ని వెలిగించే నిత్య దీపానికి.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
🌸 అజ్ఞానపు అంధకారాన్ని తొలగించి.. ఆశల బాటను చూపిన ఆచార్యునికి.. నడక నేర్పినందుకు కాదు.. నడవడిక నేర్పినందుకు నా ఈ హృదయపూర్వక ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
🌸 పుస్తకాల పాఠాలు ఎవరైనా చెప్తారు.. కానీ జీవితాన్ని చదవడం నేర్పిన గురువు మీరు.. ఓటమిలో ధైర్యాన్ని.. గెలుపులో వినయాన్ని నేర్పిన మీకు పాదాభివందనాలు.. హ్యాపీ టీచర్స్ డే..
🌸 అక్షరాల వెనుక ఉండే అర్ధాన్ని.. ఆశయాల వెనుక ఉండే కర్తవ్యాన్ని నేర్పి.. నా రేపటి భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాదివేసిన నా గురువుకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
🌸 మాతృదేవోభవ.. పితృదేవోభవ అన్న మాటలకు పరిపూర్ణత మీరే.. తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే.. ఆ జన్మకు ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చిన నా ఉపాధ్యాయులకు.. హ్యాపీ టీచర్స్ డే..
🌸 స్వార్థం లేని త్యాగానికి.. ఎండ ని జ్ఞాన గంగకు మీరు ప్రతిరూపం.. మీరు నేర్పిన ప్రతి మాట నా జీవిత ప్రయాణంలో ఒక దిక్సూచి.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
🌸 కొవ్వతిల్లా కరిగిపోతూ.. మా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే మహోన్నత వ్యక్తి మీరు.. మీ శిష్యుడుగా ఉండడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
🌸 రెక్కలు విప్పి ఎగరడానికి ఆకాశాన్ని చూపించి.. కలలను నిజం చేసుకునే దారులను పరిచయం చేసిన నా మార్గదర్శికి.. హృదయపూర్వక ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
🌸 నల్లబల్లపై మీరు రాసిన ప్రతి తెల్లని అక్షరం.. మా చీకటి భవిష్యత్తును వెలిగించే అద్భుతమైన ఆశా కిరణమై నిలిచింది.. నిరంతరం జ్ఞానాన్ని పంచే మీకు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
🌸 సమయం మారుతుంది.. తరాలు మారుతాయి.. కానీ మీరు నా మనసులో నాటిన సంస్కారం ఎప్పటికీ మారదు.. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే అద్భుతమైన గురువు అయిన మీకు.. పాదాభివందనాలు.. హ్యాపీ టీచర్స్ డే..
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