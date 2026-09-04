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Happy Teachers Day 2026: టీచర్స్ డే స్పెషల్.. మీ గురువుల కోసం బెస్ట్ విషెస్, కోట్స్ ఇవే!

Happy Teachers Day 2026 Wishes: సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన ఈ ఏడాది ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం వచ్చింది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున మీకు ఇష్టమైన మీ టీచర్స్‌కి ఇలా సోషల్ మీడియా ద్వారా హ్యాపీ టీచర్స్ డే కొటేషన్స్, గ్రీటింగ్స్‌ను పంపండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 05, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:00 AM IST
Happy Teachers Day 2026: టీచర్స్ డే స్పెషల్.. మీ గురువుల కోసం బెస్ట్ విషెస్, కోట్స్ ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Happy Teachers Day 2026: టీచర్స్ డే స్పెషల్.. మీ గురువుల కోసం బెస్ట్ విషెస్, కోట్స్ ఇవే!
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