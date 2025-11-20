English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Diabetes: ఉదయం పరగడపున ఈ 5 డ్రింక్స్‌ తాగితే.. షుగర్‌ ఆ రోజంతా కంట్రోల్..

Diabetes: ఉదయం పరగడపున ఈ 5 డ్రింక్స్‌ తాగితే.. షుగర్‌ ఆ రోజంతా కంట్రోల్..

Diabetes Control Juices: రక్తంలో చక్కర స్థాయిలో అదుపులో ఉండడానికి కొన్ని సహజమైన పానీయాలు తీసుకుంటారు.ఎప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడుతూ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.అయితే కొన్ని రకాల డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ ఆరోజు అంతా నియంత్రణలో ఉంటుంది. అవేంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 20, 2025, 07:01 PM IST

Diabetes: ఉదయం పరగడపున ఈ 5 డ్రింక్స్‌ తాగితే.. షుగర్‌ ఆ రోజంతా కంట్రోల్..

 Diabetes Control Juices: షుగర్‌ ఎప్పటికి నియంత్రణలో ఉండాలి.. ఎప్పుడూ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ కూడా తప్పనిసరి అయితే ఇంట్లో ఉండే కొన్ని రకాల జ్యూసులు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. ప్రధానంగా బ్లాక్ కాఫీ కొన్ని రకాల వెజిటేబుల్ జ్యూసులు, యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్, గ్రీన్ టీ వంటివి తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇన్సూలిన్‌ పనితీరును మెరుగు చేస్తుంది. అంతేకాదు రోజంతా కావాల్సిన హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది.

 యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్..
 యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఇది ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకతను మెరుగు చేస్తుంది. తద్వారా షుగర్ తగ్గుతుంది. ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ నీళ్లలో కలిపి ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవాలి. రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. 

 గ్రీన్ టీ..
 గ్రీన్ టీ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కేటాచిన్స్‌ ఉంటాయి. ఇవి ఇన్సులిన్ నిరోధకతను మెరుగు చేస్తుంది. అంతేకాదు ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని కూడా పెంచుతుంది. గ్రీన్ టీ తీసుకోవటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా గ్రీన్ టీ తీసుకుంటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. డయాబెటిస్ వారు గ్రీన్ టీ డైట్ లో చేర్చుకోవాలి.

 బ్లాక్ కాఫీ..
 బ్లాక్ కాఫీలు కూడా ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడుతుంది. ఇది మెటాలిజం రేటును పెంచుతుంది. ఇందులో కేఫైన్ ఉంటుంది. పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరగవు. బ్లాక్ టీ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి

 వెజిటేబుల్ స్మూథీ..
 వెజిటేబుల్స్ స్మూథీ పాలకూర, కాలే వంటి జ్యూసులు తీసుకోవటం వల్ల కూడా రక్తంలో చక్కర నియంత్రణలో ఉంటుంది. దీంతో పాటు గ్రీక్‌ యోగార్ట్‌ కూడా షుగర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇందులో ఖనిజాలు ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి.

 నిమ్మరసం..
 ఇది ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది. నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇది ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకతకు తోడ్పడుతుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది. నిమ్మరసం అరచెక్క గోరువెచ్చని నీటిలో వేసుకొని తీసుకోవటం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల రోజంతటి కావలసిన హైడ్రేషన్ కూడా అందుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more:  ఈ నీళ్లతో మెరిసే పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రుకు చెక్‌ పెట్టే లక్షణాలు..

Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Diabetes Control Drinksmorning drinks for diabetesbest juices for sugar controlapple cider vinegar for diabetes

