Hair Oils: ఈ ఒక్క నూనెతో జుట్టు బలంగా.. మందంగా పెరుగుతుంది..

Strong Hair Oils: జుట్టుకు ప్రతిరోజు ఆయిల్ పెట్టుకునే రోజులు పోయాయి. బిజీ లైఫ్స్టైల్లో అయితే ఈ మధ్యకాలంలో జుట్టుకు ఆయిలింగ్ పెట్టడం చాలా తగ్గింది. అయితే దీని వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి. అయితే ఐదు రకాల నూనెలు రాయడం వల్ల మీ చుట్టూ ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తగ్గిపోతుంది.
కలోంజీ నూనె..
కలోంజీని ఉల్లి విత్తనాలు కూడా పిలుస్తారు. దీంతో తయారుచేసిన నూనె జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఆరోగ్యంగా, బలంగా కుదుళ్ల నుంచి మారతాయి. హెయిర్ ఫాల్ సమస్య తగ్గిపోతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. జుట్టుకు ఈ కలోంజీ నూనెను బాగా మసాజ్ చేసి ఆ తర్వాత రోజు హెయిర్ వాష్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రక్త సరఫరా మెరుగ్గా అవుతుంది. త్వరగా తెల్ల వెంట్రుకల సమస్య కూడా రాదు.
ఆముదం..
ఆముదంతో కూడా జుట్టు బలంగా ..మెరుస్తూ ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. మన బామ్మల కాలం నుంచి ఆముదం జుట్టుకు అప్లై చేసేవారు ఇది హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాల్సిందే. వారంలో కనీసం రెండు సార్లైనా ఆముదం నూనె అప్లై చేయాలి. ఇది హెయిర్ ఫాలికల్స్ జుట్టు కుదురుల నుంచి బలంగా మారుస్తుంది. ఇతర కొబ్బరి నూనెలో అయినా కలిపి దీని అప్లై చేసుకోవచ్చు.
కొబ్బరి నూనె..
కొబ్బరి నూనె తరచు అందరి ఇళ్లలో చూస్తూ ఉంటారు మన భామల కాలం నుంచి కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు అప్లై చేయడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటావు హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ బ్రేక్ ఏ సమస్యను తగ్గిస్తుంది హెయిర్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది జుట్టుకు గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెను అప్లై చేయడం చేయాలి లేకపోతే కరివేపాకు కూడా అప్లై చేసి చేయడం వల్ల కుదుల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది
బాదం నూనె..
బాదం జుట్టు కుదుళ్లను బలపరిచే గుణాలు ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్ మెగ్నీషియం ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. జుట్టును కుదుళ్ల నుంచి బలంగా పెంచుతుంది. బాదం నూనె జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తుంది. హెయిర్ ఫాల్ సమస్య రాకుండా కాపాడుతుంది. తద్వారా మీ జుట్టు బలంగా.. మందంగా పెరుగుతుంది.
నువ్వుల నూనె..
నువ్వుల నూనెను వంటలో వినియోగిస్తాం. అయితే దీన్ని జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల కూడా బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. నువ్వుల నూనెలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్, అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. వీటిని హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకోవాలి. జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. నువ్వుల నూనెతో కుదుళ్లను బాగా మసాజ్ చేసి 15 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో తల స్నానం చేయాలి.
Read more: చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే చర్మానికి ఏవి బెస్ట్?
Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి