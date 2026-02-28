English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Summer Diet: వేసవి కాలం ప్రారంభమైంది. మరి ఈ ఎండాకాలం‌లో మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి ఆహారాలను తీసుకోవాలో తెలుసా..? అవసరమైన పోషకాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లను కలిగిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు. అంతేకాదు.. వాపును తగ్గించడం, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చు. ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని నివారించవచ్చు. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి వేసవిలో లభించే ఎలాంటి ఆహారంతో ఏ రకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 28, 2026, 09:26 AM IST

Summer Diet For Lungs Health: వేసవి కాలం ప్రారంభమైంది. మరి ఈ ఎండాకాలం‌లో మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి ఆహారాలను తీసుకోవాలో తెలుసా..? అవసరమైన పోషకాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లను కలిగిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు. అంతేకాదు.. వాపును తగ్గించడం, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చు. ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని నివారించవచ్చు. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి వేసవిలో లభించే ఎలాంటి ఆహారంతో ఏ రకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. పుచ్చకాయ 
పుచ్చకాయలో విటమిన్ సి వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి హానికరమైన అణువుల నుంచి ఊపిరితిత్తుల కణాలను రక్షిస్తాయి. ఇందులో నీరు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వేసవిలో శరీరాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది. దీంతో ఊపిరితిత్తులు ఆరోగ్యంగా పనిచేయడానికి బాగా సహాయపడుతుంది.

2. నారింజ 
నారింజ వంటి సిట్రస్ పండ్లలో విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాక ఊపిరితిత్తుల్లో కొల్లాజెన్ అనే ప్రోటీన్ తయారీని ప్రోత్సహించి వాటిని బలంగా ఉంచుతుంది.

3. బచ్చలికూర 
బచ్చలికూరలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, బీటా కెరోటిన్ వంటి పోషకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఊపిరితిత్తుల్లో వాపును తగ్గించి కణజాలాన్ని బలపరుస్తాయి. ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం శ్వాసనాళాల చుట్టూ ఉన్న కండరాలను సడలించి శ్వాస తీసుకోవడం సులభంగా చేస్తుంది.

4. టమోటాలు 
టమాటాల్లో లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. ఆస్తమా మరియు సిఓపిడి వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించి శ్వాస వ్యవస్థను రక్షిస్తుంది.

5. అవకాడో 
అవకాడోలో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి వల్ల కలిగే నష్టం నుంచి ఊపిరితిత్తుల కణజాలాన్ని రక్షించడంలో సాయపడుతుంది. విటమిన్ ఇ తీసుకోవడం ద్వారా ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

6. సాల్మన్ చేపలు 
సాల్మన్ వంటి కొవ్వు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని వాపును తగ్గించి ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఆస్తమా లక్షణాల తీవ్రతను తగ్గించడంలో కూడా బాగా సహాయపడతాయి.

7. బాదం 
బాదం పప్పుల్లో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా లభిస్తుంది. శ్వాసనాళాల చుట్టూ ఉన్న కండరాలను సడలించేలా చేస్తుంది. ఊపిరితిత్తులకు మెరుగైన గాలి ప్రవాహాన్ని అందిస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడే విటమిన్ ఇ, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది.

8. గ్రీన్ టీ 
గ్రీన్ టీలో పాలీఫెనాల్స్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ-క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి. గ్రీన్ టీని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, ఇతర శ్వాసకోశ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.

గమనిక: ఈ హెల్త్‌కి సంబంధించిన సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే.. మీకు ఏమైనా అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉంటే.. ఈ వేసవిలో దొరికే ఆహారాలను తీసుకునే ముందు వైద్యున్ని సంప్రదించడం మంచిది.

