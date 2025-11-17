English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dry Scalp Remedy Winter: చలికాలం చుండ్రు సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. కుదుళ్లు బాగా పొడిబారిపోయి, దురదలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే కొన్ని రకాల నూనెలు జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల ఈ పొడిబారిన జుట్టు సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చు. అంతేకాదు ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:28 PM IST

Dry Scalp: చలికాలం పొడిబారిన కుదుళ్లకు ఈ నూనె పెడితే.. చుండ్రు సమస్యే ఉండదు..

 Dry Scalp Remedy Winter: చలివేళ చుండ్రు సమస్యకు చెక్‌ పెట్లే ఈ ఐదు నూనెల జుట్టుకు వాడండి. తద్వారా మీ జుట్టుకు మంచి మాయిశ్చర్ అందుతుంది. చుండ్రు సమస్య రాదు. అంతేకాదు జుట్టు బలంగా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. సహజంగా మెరుస్తూ కూడా కనిపిస్తుంది.

 కొబ్బరి నూనె..
 కొబ్బరి నూనె మన బామ్మల కాలం నాటి నుంచి ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో మాయిశ్చర్‌ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు కొబ్బరి నూనెలో విటమిన్స్, ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ మన జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తాయి. ఇది కుదుళ్ల నుంచి మంచి హైడ్రేషన్ అందించే గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. అందుకే చుండ్రు సమస్య రాకుండా ఉంటుంది. కొబ్బరి నూనె యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి చుండ్రు సమస్య రాకుండా ఉంటుంది.

 కలబంద..
 కలబందలో కూడా యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. తలస్నానం చేసి ముందు  కలబంద జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి తలస్నానం చేయాలి. ఇది మంచి మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది. ఇందులో కూడా మాయిశ్చర్‌ లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి. తద్వారా మీ కుదుళ్లు పొడి బారకుండా మంచి హైడ్రేషన్ అంది జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.

 ఆలివ్ ఆయిల్..
 ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా పొడిబారే జుట్టుకు మంచి రెమెడీ చెప్పొచ్చు. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్  ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇది జుట్టుకు లోతైన పోషకాలు అందిస్తుంది. పొడి తత్వాన్ని తొలగిస్తుంది. 

 వేపాకులు..
 వేపాకుల్లో కూడా పవర్ఫుల్ యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియాల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది చుండ్రు సమస్యకు చక్కని రెమిడీ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని పేస్ట్ చేసి జుట్టు అందరికి అప్లై చేసి ఆ తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. లేదా వేప ఆకులను తలస్నానం చేసే నీటిలో వేసి బాగా మరగ కాచి జుట్టు అంతటికీ చల్లారిన తర్వాత కడగాలి. తద్వారా కుదుళ్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

 అయితే రెగ్యులర్‌గా ఇవి జుట్టుకు ఉపయోగిస్తూ హానికరమైన షాంపూలు, ఇతర హెయిర్‌ కేర్‌ ఉత్పత్తులకు హానికరమైన వాటికి దూరంగా ఉండండి. నేచురల్ ఆయిల్ మాత్రమే ఉపయోగించడం వల్ల చుండ్రు సమస్యకు చెక్‌ పెట్టవచ్చు. మృదువైన షాంపూలు వాడటం వల్ల కుదుళ్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more: చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే చర్మానికి ఏవి బెస్ట్? 

Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

