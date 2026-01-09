English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Winter Superfoods: ఈ చలికాలంలో ఏ వెజిటేబుల్స్ తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది..? ఏవి తినకూడదు..?

Winter Diet: కూరగాయలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. అయితే ఏ కాలానికి తగ్గట్టుగా ఆ కూరగాయలను ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా చలికాలంలో మన శరీరంలో చాలా రకాల మార్పులు జరుగుతాయి. మరి ఈ చలికాలంలో ఏ కూరగాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది..? నిపుణులు ఏమంటున్నారు..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 9, 2026, 09:01 PM IST

Winter Superfoods: ఈ చలికాలంలో ఏ వెజిటేబుల్స్ తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది..? ఏవి తినకూడదు..?

Best and Worst Vegetables to Eat During Winter: చలికాలంలో సాధారణంగా శరీరం కొంచెం స్లోగా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో మనం ఏం తింటున్నామన్నది కీలకం. ముఖ్యంగా కూరగాయల ఎంపిక అనేది.. మన ఆరోగ్యంపై చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. కొన్ని కూరగాయలు ఈ సీజన్‌లో శరీరాన్ని వేడిగా ఉంచి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచితే.. మరికొన్ని కూరగాయలు జీర్ణ సమస్యలు, కఫం పెరగడం వంటి సమస్యలను తెచ్చే అవకాశముంది. కాబట్టి చలికాలంలో ఏ కూరగాయలు తినొచ్చు..? ఏవి తినకూడదో..? ఇక్కడ చూద్దాం.

భూమి లోపల నుండి వేర్లతో వచ్చే కూరగాయలు..
ఈ చలికాలానికి క్యారెట్, బీట్‌రూట్, ముల్లంగి వంటి కూరగాయలు తినిడం చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఇవి భూమిలో పెరుగుతాయి కాబట్టి వేడి స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. దీంతో వీటిని తినడం వల్ల మన శరీరానికి లోపల నుంచి ఇవి వేడి కలిగిస్తాయి. క్యారెట్, బీట్‌రూట్‌లో ఉండే బీటా-కెరోటిన్, ఐరన్, ఫోలేట్ రక్తహీనతను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. చలికాలంలో వీటిని సలాడ్, సూప్, కూరల రూపంలో తీసుకుంటే శరీరానికి చలికి తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది.

అన్ని రకాల ఆకుకూరలు..
చలికాలంలో ఆకుకూరలు తినడం కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. పాలకూర, మెంతికూర, బచ్చలికూర, చుక్కకూర వంటి ఆకుకూరల్లో విటమిన్ A, C, K, ఐరన్, కాల్షియం వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి.. జలుబు, దగ్గు, అలసటను తగ్గిస్తాయి. ముఖ్యంగా పాలకూరలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్ శరీరాన్ని వేడిగా ఉంచి చలి ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయి. కాబట్టి చలికాలంలో వారానికి రెండు, మూడు సార్లు ఆకుకూరలు తినడం మంచిది.

బ్రాసికా జాతికి చెందిన కూరగాయలు..
కాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీ, క్యాబేజీ వంటి బ్రాసికా జాతికి చెందిన కూరగాయలు కూడా శరీరానికి చాలా మంచివి. వీటిలో ఉండే ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ శరీరానికి వేడి ఇవ్వడంతో పాటు టాక్సిన్లను బయటకు పంపుతాయి. బ్రోకలీలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది చలికాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలను నియంత్రిస్తుంది. అలాగే దొండకాయ, బెండకాయ వంటి కూరగాయలు కూడా చలికాలంలో తినేందుకు అనువైనవి. ఇవి తేలికగా జీర్ణమవుతాయి. శరీరానికి అవసరమైన ఫైబర్‌ను అందిస్తాయి.

చలికాలంలో తినకూడని కూరగాయలు ఇవే..
దోసకాయ, బీరకాయ, కాకరకాయ వంటి కూరగాయల్లో అధికంగా నీరు ఉండడం వల్ల ఇవి శరీరంలో చలిని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా వీటిని ఉదయం లేదా రాత్రి తీసుకుంటే కఫం, జలుబు సమస్యలు మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే చలికాలంలో టమాట కూడా కొందరికి కడుపు సంబంధిత సమస్యలు తీసుకురావచ్చు. ముఖ్యంగా గ్యాస్, అసిడిటీ, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు చలికాలంలో టమాట తినడం తగ్గిస్తే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 

Also Read: Guava: బీ అలర్ట్.. ఈ సమస్య ఉన్నవారు జామ పండు అస్సలు తినకూడదు.. ఎందుకంటే..?

Also Read: Green Peas: పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల కలిగే 5 ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా..?

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

