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అతిగా ఆలోచించి అలసిపోయారా? భగవద్గీత చూపించే జీవిత మార్గం ఇదే!

Bhagavad Gita: రాత్రి 1 దాటింది.. కానీ నిద్ర రావడం లేదు. ఏవో ఆలోచనలు.. ఏదో భయం.. ఏమవుతుందో అర్థం కావడం లేదు. నాకే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందన ఆందోళన.. ఇలా ఆలోచిస్తూనే.. ఉదయం పంపిన ఓ మెయిల్ సరిగ్గానే ఉందా? నేను తీసుకున్న నిర్ణయం సరైందేనా? రేపు ఏం జరుగుతుందో? ఇలా ఒక ఆలోచన మరో ఆలోచనను పుట్టిస్తూ.. మనస్సు చుట్టూ ఏదోకటి తిరుగుతూనే ఉంటుంది. నా అనుభవం.. మనలో చాలామందికి  పరిచయమే ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:46 PM IST
అతిగా ఆలోచించి అలసిపోయారా? భగవద్గీత చూపించే జీవిత మార్గం ఇదే!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అతిగా ఆలోచించి అలసిపోయారా? భగవద్గీత చూపించే జీవిత మార్గం ఇదే!
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