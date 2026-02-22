English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Exam Tension Relief Expert Tips 2026: రేపటి నుంచి ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మరికొన్ని రోజుల్లోనే తెలంగాణ ఇంటర్, తెలుగురాష్ట్రాల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ఇది పరీక్షల సీజన్ ఈ నేపథ్యంలో పరీక్ష అనగానే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి టెన్షన్ గురవ్వడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం.  ఫస్ట్‌ ర్యాంకర్‌ నుంచి మధ్యస్తంగా చదివే విద్యార్థి కూడా బోర్డు పరీక్షలు దగ్గరకు రాగానే ప్రతి ఒక్కరూ స్ట్రెస్‌కు గురవుతారు. అయితే నిపుణులు సూచన మేరకు ఈ 7 టిప్స్ తో సులభంగా ఒత్తిడిని జయించవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 22, 2026, 05:38 PM IST

Exam Tension: విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్‌.. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ తగ్గించడానికి నిపుణులు సూచించిన 7 పవర్‌ఫుల్ టిప్స్..!

Exam Tension Relief Expert Tips 2026: ఇది పరీక్షల కాలం నిజంగానే 'పరీక్షా' కాలమే.. తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు కూడా బోర్డు పరీక్షలు అనగానే ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థి ఎక్కువగా స్ట్రెస్‌కు గురవుతారు. ఏది చదివాలో అర్థం కాక.. సరైన ఫుడ్ తీసుకోక అది ఆరోగ్యం పై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. పరీక్షల సమయంలో ఈ 7 చిట్కాలు పాటించాలి. తద్వారా మీరు చదువుకుంది గుర్తుండటమే కాకుండా.. ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు పరీక్షల సమయంలో మీ దరిదాపుల్లోకి రావు. ప్రధానంగా వేసవికాలం దగ్గరికి వస్తుంది. ఇది సీజన్ మారే కాలం కూడా. దానికి అనుగుణంగా విద్యార్థులు పరీక్షలకు రెడీ అవ్వాలి. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తే ఇక పరీక్షలు రాయడం మరింత కష్టతరం అవుతుంది. 

ఇక విద్యార్థి ఒత్తిడి ఎక్కువగా చేసుకోవడం వల్ల యాంగ్జైటీకి దారితీస్తుంది. దీంతో చదువుకున్నవి కూడా మర్చిపోయా పరిస్థితి. బోర్డు పరీక్షలు వస్తున్నాయి అనగానే తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతారు. అయితే రేపటి నుంచి ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆ వెనువెంటనే పదో తరగతి పరీక్షలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే ఈ పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థి డైట్ పాటించి పాటించటం వల్ల ఒత్తిడిని సులభంగా జయిస్తాడు.

 1. మంచి డైట్ ప్లాన్..
అవును.. సాదరణ రోజుల్లో మాత్రమే కాదు ప్రధానంగా ఈ పరీక్షల సమయంలో మంచి డైట్ ప్లాన్ తీసుకోవాలి. పరీక్షల సమయంలో తినకుండా చాలా మంది విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పడతారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. మీరు లక్ష్యం పెట్టుకున్నప్పుడు మీ బ్రేక్ ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం లంచ్ , రాత్రి భోజనం తప్పకుండా సమయానికి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేవలం పండ్లు, కూరగాయలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్ వంటివి తీసుకోకూడదు. దీంతో అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది.

2. స్టడీ ప్లాన్…
 ఎగ్జామ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చాయని సమయానికి అన్ని స్కూలు కాలేజీలలో రివిజన్ కూడా పూర్తి చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రీ ఫైనల్స్ కూడా నిర్వహిస్తూనే ఉంటారు అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో కొత్త టాపిక్ లో నేర్చుకోకుండా కేవలం మీరు చదివిన పాఠాలనే రివైజ్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి అలా అయితేనే టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది 

3. మెడిటేషన్ తప్పనిసరి..
పరీక్షల సమయంలో స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడానికి డైట్‌తోపాటు మెడిటేషన్ తప్పనిసరిగా చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మైండ్ కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అంతే కాదు మీరు కూడా సరైన మోతాదులో నీరు కూడా తీసుకోవాలి. తద్వారా మీ శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కు గురికాకుండా ఉంటుంది. దీంతో పాటు శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు వంటివి చేస్తూ ఉండాలి. కొన్ని సెకండ్ల పాటు శ్వాసను ఆపి.. ఆ తర్వాత వదులుతూ లోతైన శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు ఎంతో ముఖ్యం. 

4. మంచి నిద్ర అవసరం..
పరీక్షల కాలంలో నిద్రపోకుండా చాలామంది విద్యార్థులు చదువుతూ ఉంటారు. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా పుస్తకాల వద్దే ఉంటారు. ఎక్కువ సమయం పాటు మేల్కొని చదవడం మంచిది కాదు. ఉన్నది కాస్త మర్చిపోయా పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. పరీక్షల సమయంలో ప్రతిరోజూ కనీసం 7 గంటల వరకు సరైన నిద్ర అవసరం. లేకపోతే మెదడుపై భారం ఎక్కువ అయి ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. 

5. బెస్ట్ ప్లానింగ్‌ చేయండి..
బోర్డు పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు ఇబ్బందులకు పడకుండా ముందుగా స్టడీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మీకు కావాల్సిన యాప్స్, క్యాలెండర్, ట్రాక్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఇవన్నీ మీ దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల సులభంగా ఏ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏది చదవాలి? అనేది మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దాని ప్రకారం మీరు చదవాలి. రోజంతా ఏ సబ్జెక్టు ఎంత సమయం కేటాయించాలి దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి .

6. స్టడీ గ్రూప్స్..
మీరు చదివింది మాత్రమే కాదు.. కొన్ని గ్రూప్ డిస్కషన్ తోటివిద్యార్థలతో టాపిక్స్ షేర్ చేయడం వల్ల మీకు ఆ సబ్జెక్టుపై మరింత అవగాహన పెరిగే అవకాశం ఉంది. మనం చదివిన దానికంటే ఇతరులకు దాన్ని షేర్ చేయడం వల్ల ఎక్కువగా గుర్తుండే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల మీకు ఆ టాపిక్‌ సంబంధించిన మరిన్ని టిప్స్ కూడా దొరకవచ్చు.

 7. బ్రేక్ తప్పదు..
నిత్యం చదువుతూ ఉండే కంటే పరీక్షల సమయంలో అప్పుడప్పుడు కచ్చితంగా బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిందే. మీరు చదివిన అరగంట తర్వాత అయినా ఒక 5 నిమిషాల బ్రేక్ తప్పనిసరి. ఇలా నాలుగు సెషన్లు రోజంతటిలో ఏర్పాటు చేసుకోండి. వీలుంటే ఒక అరగంట అయిన బ్రేక్ తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే మీ మెదడుకు కాస్త రీఫ్రెష్మెంట్‌ కూడా లభిస్తుంది.

ఈ పరీక్షల కాలంలో కొత్త టాపిక్స్ చదవడం కంటే పాత ఎగ్జామ్ పేపర్‌లను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. మాక్ టెస్టులు అటెండ్‌ చేయండి. తద్వారా ఎగ్జామ్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గుతుంది. పరీక్షలకు బయలుదేరే ముందు మీరు ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ తీసుకువెళ్లాల్సిన మెటీరియల్స్ అందుబాటులో ఉంచుకోండి. ఎగ్జామ్‌ సెంటర్‌ లొకేషన్ ముందుగానే తెలుసుకోండి. పరీక్షకు ఒక గంట ముందే అక్కడ చేరుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. తద్వారా మీరు మరింత టెన్షన్ పడకుండా ఉంటారు. దీంతోపాటు ప్రతిరోజు మీరు ఎగ్జామ్ రిలీఫ్ పొందే కొన్ని టిప్స్ పాటించండి. పరీక్షల కాలం అంటేనే ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్‌గా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించండి. మీ మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఎంతో ముఖ్యమని గుర్తించుకోండి. దీని వల్ల మీకు విజయం కూడా వరిస్తుంది. 

exam tipsBest Exam TipsExam Tension relief TipsInter Exams 2026SSC Inter Exams 2026

