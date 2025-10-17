English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Biotin: బయోటిన్‌ ఉండే ఈ పండు తింటే మందపాటి జుట్టు పెరుగుతుంది..

Biotin Rich Foods: బయోటిన్‌ పుష్కలంగా ఉంటే ఈ ఫుడ్స్‌ తింటే జుట్టు మందపాటిగా పెరుగుతుంది. బయోటిన్ అంటే విటమిన్ బి 7 అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో నీళ్లలో కరిగే బయోటిన్ విటమిన్ బి 7 ఉంటుంది. దీంతో జుట్టు చర్మం గోళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి .

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:46 PM IST

Biotin: బయోటిన్‌ ఉండే ఈ పండు తింటే మందపాటి జుట్టు పెరుగుతుంది..

Biotin Rich Foods: బయోటిన్‌ ఉండే ఫుడ్స్‌ జుట్టు, చర్మంతోపాటు గోళ్ల అందానికి కూడా మంచిది. ఇది కెరటం తయారీకి ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రోటీన్ కూడా అందుతుంది. బయోటిన్ తక్కువగా ఉంటే హెయిర్ లాస్‌, జుట్టు సన్నగా మారిపోవడం జరుగుతుంది. అయితే బయోటిన్‌ పుష్కలంగా ఉండే ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం ..

 గుడ్లు..
 గుడ్డులో బయోటిన్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ప్రతిరోజు ఒక గుడ్డు తీసుకోవడం వల్ల పది మైక్రో గ్రాముల బయోటిన్ అందుతుంది. డైలీ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మీ జుట్టుకు ప్రోటీన్ జింక్‌, ఐరన్ కూడా అందుతుంది. దీంతో జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది 

 బాదం..
 బాదం బయోటిన్ కి పెట్టింది పేరు. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం ఉంటుంది. బాదం ఒక సూపర్ ఫుడ్ ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. గుప్పెడు బాదం గింజలు నానబెట్టి తీసుకోవడం వల్ల జుట్టుకు కావలసిన ఖనిజం కూడా అందుతుంది. 

 పాలకూర..
 పాలకూరలో కూడా బయోటిన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఐరన్, ఫోలేట్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. వారంలో మూడు సార్లు పాలకూర తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు చూస్తారు. జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది బయోటిన్ ఉండే పాలకూర తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు బలంగా కూడా మారుతుంది. 

 అవకాడో..
 అవకాడో లో కూడా బయోటిన్ అనే ఖనిజం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ, సి ఉంటుంది. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుల వల్ల కుదుళ్లకు కూడా మంచి మాయిశ్చర్ అంది ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. హెయిర్ ఫాలికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా హెయిర్‌ బ్రేకేజీ కాకుండా కాపాడుతుంది.

 క్యారెట్లు..
 క్యారెట్లలో బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ఇందులో బీటాకెరోటీన్‌ విటమిన్ ఏగా మారుతుంది. దీంతో జుట్టుతో పాటు కంటి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి ప్రేరేపిస్తుంది. జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది. క్యారెట్లతో కూర లేదా నేరుగా తినవచ్చు. దీన్ని జ్యూస్ చేసుకుని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. 

 బెర్రీ పండ్లు..
 బ్లూ బెర్రీ, స్ట్రాబెరీ, రెస్బెరీ వంటి బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లు రెగ్యులర్ తో చేర్చుకోవాలి. వీటిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు ఒక సూపర్ ఫుడ్ కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి కూడా తోడ్పడుతుంది. జుట్టు బలంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి సహకరిస్తుంది. 

 బెర్రీ పండ్లలో సహజమైన కెరటీన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడే గుణాలు జుట్టును బలంగా మారుస్తాయి. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బలంగా జుట్టు పెరిగేలా చేస్తాయి. ఇక డ్యామేజ్ కాకుండా ఆక్సిడేటివ్స్ స్ట్రెస్ నుంచి నివారిస్తాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ఇదీ చదవండి:  అరటిపండు స్క్రబ్‌తో ఇలా రబ్‌ చేస్తే.. ఒక్క మచ్చ, గీత కూడా ఉండదు..

ఇదీ చదవండి:   ఈ టీ లో గ్రీన్‌ టీ కంటే ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి..

 

