  • Birth Month Astrology: ఈ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిలతో జాగ్రత్త.. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ముంచేస్తారు గ్యారెంటీ

Birth Month Astrology: ఈ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిలతో జాగ్రత్త.. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ముంచేస్తారు గ్యారెంటీ

Birth Month Astrology Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మన పుట్టిన తేదీ, సమయం మాత్రమే కాదు. మన పుట్టిన నెల కూడా మన జీవితాలపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కొన్ని నెలల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు ప్రేమ విషయంలో చాలా గందరగోళానికి గురవుతారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 15, 2025, 04:48 PM IST

Birth Month Astrology: ఈ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిలతో జాగ్రత్త.. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ముంచేస్తారు గ్యారెంటీ

Birth Month Astrology Signs: ఈ ప్రపంచం ప్రేమ, నమ్మకం, నిజాయితీ అనే విలువలపై ఆధారపడి నడుస్తుంది. నిజాయితీ అనేది మాటల్లోనే కాదు.. మన చర్యలలో కూడా ఉండాలి. కానీ ఈ రోజుల్లో నిజాయితీపరులు చాలా తక్కువ అని చెప్పవచ్చు. పుట్టిన నెల, పుట్టిన తేదీ ఈ విషయాలు మనపై చాలా ప్రభావం చూపుతాయి. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని నెలల్లో జన్మించిన వారు చాలా తక్కువ నిజాయితీపరులు. ముఖ్యంగా నాల్గవ నెలలో జన్మించిన అమ్మాయిలు, వారు తమను తాము మాత్రమే ప్రేమిస్తారు. వారు తమను ప్రేమించే వారిని పూర్తిగా విస్మరిస్తారు. ఏ నెలలో జన్మించిన అమ్మాయిలు నిజాయితీ లేనివారో తెలుసుకోండి.

మార్చి నెల: మార్చిలో జన్మించిన మహిళలు చాలా సాహసోపేతంగా ఉంటారు. వారు చాలా ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. వారు తమ జీవితాలను తమకు నచ్చిన విధంగా రూపొందించుకుంటారు. ఈ నెలలో జన్మించిన అమ్మాయిలు తమను తాము ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. వారు ఎవరిపైనా ఆధారపడటానికి ఇష్టపడరు. వారు ఎవరి ప్రేమకు లొంగిపోరు. ఎవరు తమను ప్రేమిస్తారో.. వారు జీవితాంతం బాధపడతారు. వారు ఇతరులను అర్థం చేసుకోరు. ముఖ్యంగా ప్రేమ విషయానికి వస్తే, వారు నిజాయితీపరులు కాదు.

మే నెల: మే నెలలో జన్మించిన మహిళల ఆలోచనలను ఎవరూ అంత తేలికగా అర్థం చేసుకోలేరు. వారు ప్రతి విషయంలోనూ గందరగోళానికి గురవుతారు. ఏ విషయంలోనూ స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేరు. జీవితాంతం తాము ప్రేమించే వ్యక్తితో సంతోషంగా ఉండలేరు. కొంతకాలం కావాలని చెబుతారు. కొంతకాలం కావాలని కోరుకోరని చెబుతారు. ఏ అబ్బాయి కూడా వారి గందరగోళాన్ని తట్టుకోలేరు. వారు ప్రేమలో నిజాయితీగా ఉండలేరు.

ఆగస్టు నెల: ఆగస్టు నెలలో జన్మించిన మహిళలు ఎక్కువ స్వతంత్రంగా ఉంటారు. ఇతరుల నిర్ణయాలను అనుసరించడానికి ఇష్టపడరు. వారు తమ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. ప్రేమలో నిజాయితీ తక్కువగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా వారి ఫ్రీడమ్‌కు ఆటంకం కలిగితే, వారితో స్నేహాన్ని తెంచుకోవడానికి అస్సలు ఆలోచించరు. కాబట్టి, ఈ నెలలో జన్మించిన అమ్మాయిల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

నవంబర్ నెల: నవంబర్‌లో జన్మించిన అమ్మాయిలు చాలా సాహసోపేతంగా ఉంటారు. వారు ఎల్లప్పుడూ జీవితంలో కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటారు. వారు చాలా త్వరగా విసుగు చెందుతారు. వారు ఎవరితోనైనా ఎక్కువ కాలం ఉండలేరు. కొంత సమయం తర్వాత, ప్రేమ వారికి బోరింగ్‌గా మారుతుంది. దీనితో.. వారు వారితో స్నేహాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఈ నెలలో జన్మించిన వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా మొండివారు. అందువల్ల, మీరు వారిని ఏ కారణం చేతనైనా ఒప్పించలేరు.

మొత్తం మీద, ఈ నెలల్లో జన్మించిన మహిళలు నిజంగా చెడ్డవారు కాదు. కానీ వారు స్వాతంత్ర్యం, ఆత్మగౌరవం, వ్యక్తిగత వృద్ధికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. వారు ప్రేమలో నిజాయితీగా, నిబద్ధతతో ఉండలేరు. ఫలితంగా వారు త్వరగా విడిపోతారు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాలు, జోతిష్య పంచాంగాల ఆధారంగా పేర్కొనబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

