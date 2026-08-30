Black Coffee For Weight Loss: ఉదయం నిద్ర లేవగానే ప్రతి ఒక్కరు హాట్ హాట్ గా ఒక కప్పు కాఫీ లేదా టీ తాగడంతోనే రోజు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మన భారతదేశంలో ప్రతి ఇంట సాధారణంగా కనిపించే దృశ్యమే.. అయితే నేటి బిజీ జీవనశైలిలో.. మారిన ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలామంది అధిక బరువుతో పాటు మధుమేహం వంటి సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన మొండి కొవ్వును కరిగించుకోవడానికి నానాదంతాలు పడిపోతున్నారు.
ఇంటర్నెట్లో వెతికి చాలామంది ఎన్నో రకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే, ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయకుండానే రోజువారి అలవాట్లలో కొన్ని రకాల మార్పులు చేర్పులు చేసుకొని.. పంచదార పాలు కలిపిన కాఫీకి బదులుగా బ్లాక్ టీ తాగడం మంచిదని అపోలో ఆసుపత్రి వైద్యులు చెబుతున్నారు. చక్కెర పాలు కలిపిన కాఫీ శరీరానికి అంత మంచిది కాదని వారు అంటున్నారు.. బ్లాక్ కాఫీ సాధాగా తాగడం వల్ల మధుమేహం కూడా సులభంగా కంట్రోల్ అయ్యి.. ఎన్నో రకాల బెనిఫిట్స్ పొందుతారని అపోలో వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బ్లాక్ టీ కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దివ్య ఔషధంగా కూడా పనిచేస్తుందని వారు చెబుతున్నారు..
మొండి కొవ్వును కరిగించేందుకు..
ఉదయాన్నే పరిగడుపున చెక్కరలేని బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల మెటబాలిజం రేటు అమాంతం పెరిగిపోతుందని అపోలో వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కొవ్వును వేగంగా కరిగించే పనిలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. బ్లాక్ కాఫీలో ఎలాంటి క్యాలరీలు కూడా ఉండవు కాబట్టి దీన్ని తాగగానే వెంటనే బరువు కూడా తగ్గిపోతారని వారంటున్నారు. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునేవారు రోజుల్లో రెండు నుంచి మూడుసార్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని వారు సూచిస్తున్నారు..
డయాబెటిస్ కి చెక్..
చక్కెర లేని బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల రక్తంలోని షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉంటాయని అపోలో ఆసుపత్రికి సంబంధించిన డాక్టర్స్ చెబుతున్నారు. ఇది శరీరంలోని ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని గణనీయంగా పెంచుతుందని.. తద్వారా టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని పూర్తిగా తగ్గిస్తుందని వారు అంటున్నారు. ఇప్పటికే డయాబెటిస్ ఉంటే కంట్రోల్ కు వస్తుందని చెబుతున్నారు..
గుండె, లివర్కు బెస్ట్..
బ్లాక్ కాఫీ ని తగ్గిన మోతాదులో తాగడం వల్ల లివర్కు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అపోలోకు సంబంధించిన ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫ్యాటీ లివర్ తో పాటు లివర్ క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని కూడా సులభంగా తగ్గిస్తుందని వారంటున్నారు. ఇందులో లభించే కొన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు లివర్ కణాలను సురక్షితంగా ఉంచి.. శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించి గుండె పనితీరును కూడా మెరుగు పరుస్తాయని వారు చెబుతున్నారు.
ఇది కూడ చదవండి: బస్సు నడుపుతుండగా గుండెపోటు.. అయినా 60 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన RTC డ్రైవర్..
గమనిక.. బ్లాక్ కాఫీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదే అయినప్పటికీ.. దాన్ని తగిన మోతాదులోనే తీసుకోవాలని అపోలో వైద్యులు చెబుతున్నారు.. గర్భవతులతో పాటు గుండె సమస్యలు, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు.. మరేదైనా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు డైట్ లో మార్పులు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook