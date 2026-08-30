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బ్లాక్ కాఫీ మంచిదేనా? బరువు, షుగర్, లివర్‌పై ప్రభావంపై నిపుణుల సూచనలు!

Black Coffee For Weight Loss: బరువు తగ్గే క్రమంలో, మధుమేహాన్ని నియంత్రించేందుకు సాధారణ పాలు కలిపిన కాపీ కంటే బ్లాక్ కాఫీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అపోలోకు సంబంధించిన వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఎలాంటి క్యాలరీలు ఉండవు కాబట్టి శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని వారు అంటున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 30, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:48 PM IST
బ్లాక్ కాఫీ మంచిదేనా? బరువు, షుగర్, లివర్‌పై ప్రభావంపై నిపుణుల సూచనలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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బ్లాక్ కాఫీ మంచిదేనా? బరువు, షుగర్, లివర్‌పై ప్రభావంపై నిపుణుల సూచనలు!
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