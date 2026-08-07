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స్వీట్లు మాత్రమే కాదు.. ఇవి కూడా షుగర్‎ను పెంచుతాయట..!!

Blood Sugar: మనం ప్రతిరోజు ఆరోగ్యకరమైనవిగా భావించే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు కూడా మనకు తెలియకుండానే రక్తంలో షుగర్ నిల్వలను ప్రమాదకర స్థాయిలో పెంచుతాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:54 AM IST
స్వీట్లు మాత్రమే కాదు.. ఇవి కూడా షుగర్‎ను పెంచుతాయట..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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