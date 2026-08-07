Blood Sugar: చాలా మంది స్వీట్లు తింటేనే షుగర్ పెరుగుతుందని అనుకుంటారు. కానీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరగడానికి కేకులు, చాక్లెట్లు, కూల్ డ్రింక్స్ వంటి తీపి పదార్థాలే కారణమని భావిస్తుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా అవాస్తవమని చెప్తున్నారు వైద్యులు. మనం ప్రతిరోజు ఆరోగ్యకరమైనవిగా భావించే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు కూడా మనకు తెలియకుండానే రక్తంలో షుగర్ నిల్వలను ప్రమాదకర స్థాయిలో పెంచుతాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటిలో ఉండే గాఢమైన సహజ చక్కరలు రహస్యంగా కలిపే కృత్రిమ తీపి.. శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు కూడా ఇందుకు ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు వైద్యులు.
మన దైనందిత జీవితంలో భాగమైన కొన్ని ఆహార పదార్థాలు కూడా షుగర్ లెవెల్స్ ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ప్యాకేజ్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూసులు 100శాతం ప్యూర్ అని లేబుల్ పై ఉన్నా కూడా వాటితో జాగ్రత్త అవసరం ఉంటుంది. పండ్లను జ్యూస్ గా మార్చే ప్రక్రియలో భాగంగా వాటిలోని సహజ ఫైబర్ తొలగిపోయి చక్కర లెవల్స్ మరింత గాఢంగా మారుతుంటాయి. ఇది రక్తంలోకి వేగంగా కలిసిపోయి షుగర్ స్పైక్స్ కి దారితీస్తుంది. ఇదే విధంగా సాధారణ పెరుగు ఆరోగ్యమే అయినప్పటికీ మార్కెట్లో లభించే యోగార్ట్ ఫ్లేవర్లలో రుచికోసం అధిక మోతాదులో చక్కర కలుపుతారు.
ఇవి కాకుండా వైట్ బ్రెడ్, తెల్ల అన్నము, బంగాళదుంపలు, మైదాతో తయారుచేసిన బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ రుచికి తీపిగా లేకపోయినా.. శరీరంలోకి వెళ్ళగానే వేగంగా గ్లూకోజ్ గా విచ్ఛిన్నమవుతాయి. అయితే కొన్నిసార్లు నేరుగా స్వీట్లు తిన్నంత ప్రభావితం చేస్తాయి. ఎండు ద్రాక్ష, ఖర్జూరం, అతి పండ్లు వంటి డ్రైఫ్రూట్స్ లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ.. నీటి శాతం తీసివేయడం వల్ల వాటిలో చక్కెరలు అత్యంత గాఢంగా మారుతాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని మితంగా తీసుకుపోన్నట్లయితే ప్రమాదమే అంటున్నారు. ఇక లోఫ్యాక్డ్ లేదా డైట్ ఉత్పత్తుల విషయంలోనూ అత్యంత అప్రమత్తత అవసరమని చెబుతున్నారు. కొవ్వును తగ్గించినప్పుడు రుచిని సమతుల్యం చేసేందుకు తయారీదారులు వాటిలో చక్కెర లేదా రిఫైన్డ్ స్టార్చ్లను ఎక్కువగా కలుపుతారు అని చెబుతున్నారు
టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కథనం ప్రకారం బ్లడ్ షుగర్ ను కంట్రోల్ చేసేందుకు కార్బోహైడ్రేట్లు పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవి శరీరానికి ప్రధాన శక్తి వనరులుగా ఉంటాయి. కఠినమైన ఆహార నియమాలను ఎక్కువ కాలం పాటించడం కూడా కష్టమే అని చెబుతున్నారు. బదులుగా సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం జీవనశైలిలో స్థిరమైన మార్పులు చేసుకోవడంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలని ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సంతోష్ కుమార్ అగర్వాల్ సూచిస్తున్నారు.
పండ్లరసాలకు బదులుగా నేరుగా పండు తినడం ఫ్లేవర్ యోగార్టుకు బదులుగా సాధారణ పెరుగును ఎంచుకోవడం.. వైట్ బ్రెడ్, అన్నంకు బదులు తృణధాన్యాలతో చేసిన వాటిని తీసుకోవడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న మార్పులు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ను తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాన్ని తగ్గించడం.. తినే ఆహారం పరిమాణంపై నియంత్రణ పాటించడం కూడా చాలా అవసరం అని చెబుతున్నారు. చివరికి ఏ ఆహారం తీసుకున్న లేబుల్స్ చదవడం సరైన ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవడం ద్వారా షుగర్ ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సమస్యలకు వైద్యులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరమని సూచిస్తున్నారు.
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