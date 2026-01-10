English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Broccoli Weight Loss: డైట్, జిమ్ అవసరమే లేదు..దీన్ని తింటే కేవలం ఒక వారంలోనే బరువు తగ్గుతారు! ఎలా అంటే?

Broccoli For Weight Loss: బరువు తగ్గడానికి కఠినమైన డైట్ లేదా జిమ్ కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా, మన ఆహారంలో ఒక చిన్న మార్పు ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. అదే బ్రోకలీ. చూడ్డానికి క్యాలీఫ్లవర్ లాగే ఉండే ఈ ఆకుపచ్చని కూరగాయ ఆరోగ్యానికి ఒక సంజీవిని వంటిది. శరీరాన్ని దృఢంగా, చురుకుగా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి బ్రోకలీ ఎంత అవసరమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:43 PM IST

Broccoli Weight Loss: డైట్, జిమ్ అవసరమే లేదు..దీన్ని తింటే కేవలం ఒక వారంలోనే బరువు తగ్గుతారు! ఎలా అంటే?

Broccoli For Weight Loss: బరువు తగ్గడానికి కఠినమైన డైట్ లేదా జిమ్ కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా, మన ఆహారంలో ఒక చిన్న మార్పు ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. అదే బ్రోకలీ. చూడ్డానికి క్యాలీఫ్లవర్ లాగే ఉండే ఈ ఆకుపచ్చని కూరగాయ ఆరోగ్యానికి ఒక సంజీవిని వంటిది. శరీరాన్ని దృఢంగా, చురుకుగా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి బ్రోకలీ ఎంత అవసరమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. వేగంగా బరువు తగ్గడం (Weight Loss)
బ్రోకలీలో కొవ్వు (Fat) చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీనిని తిన్న తర్వాత కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. తద్వారా అనవసరమైన చిరుతిళ్లు తినకుండా నియంత్రించవచ్చు. ఇందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడానికి సహాయపడతాయి.

2. మధుమేహ నియంత్రణ (Sugar Control)
బ్రోకలీలోని ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మధుమేహం ఉన్నవారు దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ లెవల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నియంత్రించుకోవచ్చు.

3. గుండె ఆరోగ్యం (Heart Health)
బ్రోకలీలో పొటాషియం, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ, రక్తపోటును (Blood Pressure) అదుపులో ఉంచడంలోనూ తోడ్పడతాయి. పరిశోధనల ప్రకారం.. బ్రోకలీని తరచుగా తినేవారికి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

4. ఎముకల పుష్టి (Strong Bones)
కాల్షియం, విటమిన్ K నిల్వలు అధికంగా ఉండే బ్రోకలీ ఎముకలను బలోపేతం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులలో వచ్చే ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యలను నివారించడానికి ఇది ఒక సహజ సిద్ధమైన ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.

5. రక్తహీనత నివారణ
శరీరంలో రక్తం తక్కువగా ఉన్నవారు (Anemia) బ్రోకలీని తీసుకోవడం వల్ల ఐరన్ అందుతుంది. ఇది రక్తహీనత సమస్యను దూరం చేస్తుంది.

బ్రోకలీని ఎలా తీసుకోవాలి?
దీనిని పూర్తిగా ఉడకబెట్టడం కంటే, లైట్‌గా స్టీమ్ (ఆవిరి మీద ఉడికించడం) చేసి తింటే పోషకాలు అలాగే ఉంటాయి. సలాడ్లు, సూప్‌లు లేదా కూరల్లో కూడా దీనిని వాడుకోవచ్చు.

(గమనిక: ఇది సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. మీకు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా లేదా కొత్త డైట్ ప్రారంభించాలనుకున్నా తప్పనిసరిగా వైద్యుడిని లేదా పోషకాహార నిపుణుడిని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

